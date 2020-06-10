Опубликован Глобальный индекс миролюбия

15:53 10.06.2020

Миру не до мира, особенно в условиях пандемии



Показатели глобального миролюбия снижаются в последние 10 лет, чему немало способствуют растущие гражданские беспорядки, терроризм и неутихающие внутренние конфликты, отмечает в своем ежегодном исследовании международный аналитический Институт экономики и мира (IEP). Потенциал для изменения ситуации в лучшую сторону был - снижаются военные расходы стран, интенсивность внутренних конфликтов и число смертей от терактов,- но на фоне развития экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, эксперты видят в перспективе только ухудшение ситуации.



Глобальный индекс миролюбия (GPI) составляется Институтом экономики и мира на протяжении 14 лет. В основе индекса лежат три категории - "Затяжные конфликты", "Охрана и безопасность" и "Милитаризация",- включающие в общей сложности 23 индикатора, по которым оцениваются внутреннее и внешнее миролюбие страны. В числе таких индикаторов восприятие преступности в обществе, число убийств и заключенных на 100 тыс. человек населения, доступность оружия, число сотрудников полиции и служба безопасности на 100 тыс. человек населения, участие в вооруженных конфликтах и число жертв в них, военные расходы, политическая стабильность, интенсивность внутренних конфликтов и т. д. Авторы индекса также анализируют экономическую ценность миролюбия, тенденции и пути развития мирных обществ. Нынешнее исследование охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира.



Как отмечают авторы индекса, сейчас мир гораздо менее мирный, чем был 13 лет назад, когда Индекс миролюбия вышел впервые. В последнее десятилетие глобальные показатели миролюбия стабильно снижаются, и минувший год (оценивается период с марта 2019 года по март 2020 года) не стал исключением. За последние 12 лет это уже девятое годовое снижение показателя миролюбия, и в числе причин этого рост терроризма, усиление конфликтов на Ближнем Востоке, рост региональной напряженности в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии, увеличение числа беженцев, политическая напряженность в Европе и США.



Хотя за эти годы есть и улучшения по отдельным параметрам.



Так, в 113 странах мира сократилось число военнослужащих (из расчета на 100 тыс. человек населения), в 100 странах сократились военные расходы (в процентном отношении к ВВП). Смертность от терроризма снижается четвертый год подряд и за это время снизилась на 45%. В 2019 году увеличился объем финансирования миротворческих операций ООН. Число стран, импортирующих и экспортирующих вооружения, сократилось до уровней, не наблюдавшихся с 2009 года.



Тем не менее из 23 индикаторов, которые рассматриваются в индексе, у 12 ухудшились показатели, у восьми улучшились, у трех остались без изменения (см. диаграмму) Число вооруженных конфликтов в мире возросло, повысилась интенсивность внутренних конфликтов, выросла политическая нестабильность, и на этом фоне резко возросло число гражданских беспорядков, акций протеста и забастовок.



Так, за минувший год демонстрации, перешедшие в массовые беспорядки с применением силы, были зафиксированы в 96 странах. Если сравнивать с 2011 годом, то с тех пор число таких беспорядков выросло на 282%, число всеобщих забастовок - на 821%. Причем больше всего акций протеста, массовых беспорядков и забастовок произошло в Европе: с 2011 по 2018 год почти 1600.



По оценкам IEP, экономические последствия снижения миролюбия в мире за прошедший год обошлись мировой экономике в $14,5 трлн, что составило 10,6% от мирового ВВП.



Анализируя ситуацию в отдельных регионах мира, IEP отмечает, что изменения в лучшую сторону за прошедший год произошли только в двух из девяти: в регионе, который включает Россию и Евразию, а также в Северной Америке.



А вот в регионах Южная и Центральная Америка, а также в странах Карибского бассейна, напротив, самое значительное ухудшение показателя миролюбия.



Самым мирным регионом мира все годы с появления индекса GPI остается Европа. За последний год максимальный рост показателей миролюбия наблюдается в Греции и Бельгии. В Греции это обусловлено улучшением ситуации с политическим террором, а в Бельгии - уменьшением количества погибших в результате внутренних конфликтов. Кроме того, в обеих странах сократилось число убийств.



Самой миролюбивой страной мира с 2008 года является Исландия (см. таблицу). В топ-5 также попали Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. На противоположной стороне индекса находится Афганистан, который сохранил эту позицию с прошлого года. В пятерку худших вошли также Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен. Состав этой пятерки не меняется на протяжении пяти лет.



Россия в Индексе миролюбия стабильно находится в последних рядах. С прошлого года она не изменила позиции и занимает в общем рейтинге 154-е место, между Суданом и ЦАР. Более того, в категории "Милитаризация" (включает военные расходы, численность военных, запасы ядерного и тяжелого оружия, доступность огнестрельного оружия и т. п.) Россия находится на предпоследнем, 162-м месте, уступая только Израилю. Однако авторы рейтинга отмечают и положительные изменения в России, в частности сокращение числа убийств. "Основным фактором, который способствует низкой позиции России в рейтинге, является ее высокий уровень милитаризации,- заметил "Ъ" директор Института экономики и мира в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африки Серж Стробантс.- Крупные страны, особенно те, которые обладают большим геополитическим влиянием, гораздо более склонны к тому, чтобы иметь высокий уровень милитаризации. Поэтому маловероятно, что в краткосрочной перспективе мы увидим большие изменения в России по этому направлению. Однако в России замечены признаки улучшения в области охраны и безопасности. Россия - одна из двух стран с наибольшим улучшением по показателю число убийств с 2008 по 2020 год и страна с наибольшим улучшением по числу заключенных. Скорее всего, можно ждать улучшений и в области "Затяжные конфликты", поскольку вовлеченность России в ситуацию в Сирии продолжит снижаться в ближайшие годы".



IEP ожидает дальнейшего ухудшения ситуации, учитывая экономические последствия пандемии коронавируса, которые институт называет "существенной угрозой миру".



Удар, нанесенный по мировой экономике, считают в IEP, "негативно отразится на политической стабильности, международных отношениях, а также на уровнях конфликтности, насилия и соблюдения гражданских прав, сведя на нет результаты многолетнего социально-экономического развития".



По мере сокращения экономик стран-членов ОЭСР ожидается сокращение объемов международной помощи, что приведет к дальнейшей дестабилизации в уязвимых странах, затронутых конфликтами.



Экономически устойчивые страны также подвержены дестабилизации, считают в IEP, поскольку на их лидеров оказывается растущее давление из-за мер по борьбе с COVID-19, а США, Германия и Франция уже столкнулись с массовыми протестами. В Европе ожидается усиление политической нестабильности, а также рост числа беспорядков и всеобщих забастовок.



По оценкам экспертов IEP, в число стран, наименее способных противостоять негативным последствиям пандемии COVID-19, входят Италия, Греция, Латвия и Польша, что обусловлено их экономическими проблемами и низкими показателями "социальной устойчивости", в то время как Норвегия, Австралия и Новая Зеландия лучше всего подготовлены к решению будущих задач.



Алена Миклашевская