Парадокс настоящего момента в том, что капитализм сдох, а капиталисты остались, - Г.Садулаев

16:31 10.06.2020

Дохлая лошадь

Герман Садулаев предлагает капиталистам умереть



Герман Садулаев



Парадокс настоящего момента в том, что капитализм сдох, а капиталисты остались. А зачем нам капиталисты без капитализма? При капитализме капиталисты, хоть и были всегда мерзкими жирными тварями, кровососами, тем не менее, выполняли некую социальную функцию. Не сказать, чтобы полезную, скорее, неизбежную в рамках парадигмы капитализма. А теперь они зачем? Для красоты, как силиконовые сиськи?



Капитализм сдох, сдулся, слинял за три дня, словно его и не было. Столько десятилетий и даже веков пропагандистская машина капитализма занималась тем, что Славой Жижек называл "идеологической натурализацией": нам внушали, что рыночные отношения являются наиболее естественными отношениями в человеческом обществе, и поэтому рыночный капитализм не только естественная, но и единственно возможная формация, которая сама собой произрастает из естественных прав и природы человека, а всяческие социалистические девиации возможны только за счет искусственного, насильственного, принудительного внедрения тоталитарными бесчеловечными режимами.



Тридцать лет назад капитализм победил Советский Союз и его спутников, разрушил социалистический лагерь, по секрету на ушко прошептал нам, что и Китай, на самом деле, уже крипто-капиталистический, поднял знамена и провозгласил полную победу над всей планетой.



А потом вдруг сам собою тихо сдох, вроде бы заразившись каким-то "вирусом", от простуды, в общем. Эй, капитализм, а где же твой хваленый иммунитет? Если рынок - это самая естественная и единственно возможная форма экономической жизни, то где сейчас рынок? Где рынок товаров? Где рынок труда? Куда он подевался? Где открытые границы, где свобода передвижения людей, товаров и капитала? Где закон спроса и предложения? Где невидимая рука? Нам говорили, что свободный рынок автоматически приводит к гражданскому обществу, которое автоматически создает демократические формы правления, с уважением к правам и свободам личности. И где? Где свободный рынок, где гражданское общество, где демократические формы правления, где права и свободы личности? Але, капитализм! Куда ты ушел? Мы с тобой еще толком не разобрались!



Социал-демократы ревизионистского толка говорили, что революция не нужна, что политическая борьба не нужна, достаточно борьбы за экономические права, творчества масс не нужно, партия рабочего класса не нужна, что капитализм подыхая сам по себе автоматически превратится в прекрасно пахнущий цветочек гуманистического пост-капиталистического общества. И вот капитализм сдох, но цветочек не вырос, а труп дохлого капитализма воняет. Пост-капиталистическое общество не стало автоматически социалистическим. Оказывается, для построения социализма необходима сознательная деятельность политического авангарда революционных преобразований и направленное творчество масс.



Что мы видим сейчас на просторах пост-капиталистического мира, все более похожего на пост-апокалиптический, во всех бывших капиталистических странах? Тотальная цифровая слежка, цифровой концлагерь, тоталитаризм. Право на частную жизнь? Не слышали. Свобода слова? Расскажите о свободе слова Джулиану Ассанжу, которому грозит пожизненное заключение или электрический стул. Свобода предпринимательства? Ну какая свобода, какое вообще предпринимательство, когда вся экономика в руках нескольких корпораций, а борьба с монополиями есть только дымовая завеса абсолютных слияний и поглощений? Равенство на старте, равенство возможностей, шанс для каждого? Звучит как реклама электронного казино. Магазины закрыты, границы закрыты, заводы закрыты, школы закрыты, целые страны закрыты, работать негде, рынка товаров нет, рынка труда нет, ничего нет, ничего не осталось. И все понимают, что это уже навсегда. Вирус закончится, магазины откроют, но мир больше не будет таким как прежде. Государство выдает пособия и талоны на еду. Или саму еду в продуктовых наборах. Как будто у нас война или блокада. А ни войны, ни блокады нет. Мы сами себя окружили и капитализм как змея пожирает собственный хвост.



Демократия? А полицейское государство не хотите? В Европе, в Америке, во всех оплотах "демократии и прав человека" одна и та же картинка на улицах: ряды полицейских, дубинки, слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты, а против них толпы бунтовщиков, то "желтые жилеты", то черные негры.



Что же случилось? Почему они просто не проголосуют демократически, пользуясь своими избирательными правами, почему не выскажутся, пользуясь независимыми СМИ, и, кстати, куда подевалось "социальное партнерство", "классовый мир", почему богатые капиталисты не обнимаются на улицах с безработными бедняками? Что-то поломалось в машине? Или просто лошадь сдохла? Американские индейцы, у которых белые поселенцы и черные рабы когда-то отняли страну, по этому поводу говорили: если ты обнаружил, что едешь на дохлой лошади - слезь. Слезь, понукать ее бесполезно. Не поможет замена седла, подпруги, уздечки, новые острые шпоры не помогут. Лошадь дохлая. Дохлая лошадь никуда не едет и никого не везет.



Так что же нам делать с капиталистами? Почему они не сдохли вместе со своим капитализмом? Они, напротив, живее всех живых. И раздраженно так говорят, что это мы должны сдохнуть, что нас слишком много, что нас не прокормить, что государство не просило нас рожать, что мы должны сидеть дома и у себя дома тихо умирать, и что Боливар не выдержит двоих. Ну на тебе! Приехали! Капитализм сдох, а умереть по этому поводу должны мы, рабочие и прочие прирожденные антагонисты капитала. Нет уж! Давайте лучше вы умрете? Не физически, боже упаси. Просто как социальный класс. А Боливар ваш никого не выдержит. Он сдох.



Я вот что скажу. По-простому, по-человечески, без Славоя Жижека и Мартина Хайдеггера. Раз капитализма больше нет, то и капиталисты нам не нужны. Верните, пожалуйста, в кассу полученные на развитие капитализма денежки. Итоги приватизации обнулить. Крупные предприятия национализировать. И вообще это глупость какая-то, что заводы или нефтедобывающие предприятия могут принадлежать частным лицам, частным корпорациям и иностранцам. Это только в горячечном бреду могло кому-то привидеться. Пора просыпаться.