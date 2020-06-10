 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.06.2020
21:18  Расовые противоречия в центре президентских выборов в США, - Адриан Жольмес
21:13  Вирус убил российского писателя-сатирика Трушкина
21:08  КырПрез Жээнбеков провел совещание с ошмякским басмач-активом
16:31  Парадокс настоящего момента в том, что капитализм сдох, а капиталисты остались, - Г.Садулаев
15:57  Нефтяной сектор в условиях пандемии. Ситуация в мире и Казахстане, - Л.Пархомчик
15:53  Опубликован Глобальный индекс миролюбия
15:49  Не нравятся мини-юбки? Иди к психотерапевту и лечи отклонения! - Аружан Джазильбекова

15:45  Против Асада и Москвы в Сирии развязана шпионская война, - В.Мухин
15:39  Убили негра, убили… "Институциональный" расизм в США, - В.Овчинский
15:36  Митинги в Казахстане: десятки задержанных, оцепленные "для дезинфекции" площади
15:35  США рассматривают Россию как цель, которую необходимо подчинить, а Европу – как слугу , - Дун Инфань
14:56  Умер 15 лет правившей "по воле Бога" президент-вождь (елбасы) Бурунди Пьер Нкурунзиза
14:51  ТаджСуд признал имам-хотиба Восейской соборной мечети Акрамова "братом-мусульманином", но не посадил...
14:02  Тень Наджибуллы преследует талибов
10:40  Политическая нефть. О нефтяных кризисах 1973 и 2020 годов, - Борис Марцинкевич
10:38  Игра пошла по крупному: Катар создает огромный флот танкеров – газовозов
10:10  Возможна ли война в Азиатско-Тихоокеанском регионе? - И.Ходаков
10:01  Майдан индепендента. Поможет ли РФ гипотетическая гражданская война в Америке? - ВПК
09:30  Иран умывает руки. Исламская Республика нашла свой ответ пандемии
08:44  Пекин готовит особый закон о национальной безопасности для Гонконга, - В.Пироженко
08:39  Пакистанская разведка пытается возродить "халифат" в Кунаре (север Афганистана), - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырПрез Жээнбеков провел совещание с ошмякским басмач-активом
21:08 10.06.2020

10 июня 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с активистами Оша и обсудил вопросы, которые волнуют жителей южной столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОО "Интербилим" Гульгакы Мамасалиева.
Читайте по теме
Активисты города Ош вышли на главную площадь. Они просят встречи с президентом
По ее словам, на встрече правозащитники и активисты подняли вопросы о несправедливых судебных разбирательствах, в особенности в рассмотрении дел по фактам домашнего насилия.
Поговорили и про законопроект об НКО, отметила Гульгакы Мамасалиева.

"Президент отметил важность деятельности гражданского общества. Внимательно выслушал мои аргументы, почему проект закона дискриминационный и что это идет вразрез курсу главы государства по борьбе с коррупцией и цифровизации. Он пообещал внимательно изучить вопрос, но только после вынесения решения парламентом", - отмечает Гульгакы Мамасалиева.

Она также сообщает, что активисты и президент обсудили слабую работу общественных приемных по укреплению межнационального согласия, незаконное строительство в регионе, прозрачность управления муниципальным землями в Оше и Джалал-Абаде.
Читайте по теме
В городе Ош ночью перед приездом президента наносили дорожную разметку
"Сооронбай Жээнбеков сказал, что возьмет на контроль беспредел строительной компании "Эмаком" насчет самовольного строительства. Он интересовался, кто за ними стоит, просил озвучить имена. Также обсудили сотрудничество в усилении деятельности общественных приемных на юге страны по укреплению межнационального согласия", - пишет Гульгакы Мамасалиева.
Напомним, президент с рабочей поездкой находится в Ошской области. Сегодня он почтил память погибших по случаю июньских событий 2010 года. Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Слезы матерей" в городе Оше. Прочитана поминальная молитва.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591812480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- По итогам 5 месяцев 2020 года производство товаров выросло на 4,8% - МНЭ
- Ерлан Тургумбаев рассказал о повышении открытости и прозрачности работы полицейского ведомства
- Получасовой отбор – полувековая аренда
- Заявление Союза промышленников и предпринимателей "EL TIREGI"
- Кадровые перестановки
- Касательно размещения акций АО "НАК "Казатомпром" путем реализации гражданам Республики Казахстан
- Рейтинги казахстанского АО "Страховая компания "Евразия" подтверждены на уровне "ВВВ", несмотря на сложные операционные условия; прогноз - "Стабильный"
- Павлодарское предприятие "Каустик" экспортирует в Россию жидкий хлор и соляную кислоту
- Fitch присвоило АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк" рейтинг "B+", прогноз "Негативный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  