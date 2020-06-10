КырПрез Жээнбеков провел совещание с ошмякским басмач-активом

21:08 10.06.2020

10 июня 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ

Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали



Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с активистами Оша и обсудил вопросы, которые волнуют жителей южной столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОО "Интербилим" Гульгакы Мамасалиева.

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По ее словам, на встрече правозащитники и активисты подняли вопросы о несправедливых судебных разбирательствах, в особенности в рассмотрении дел по фактам домашнего насилия.

Поговорили и про законопроект об НКО, отметила Гульгакы Мамасалиева.



"Президент отметил важность деятельности гражданского общества. Внимательно выслушал мои аргументы, почему проект закона дискриминационный и что это идет вразрез курсу главы государства по борьбе с коррупцией и цифровизации. Он пообещал внимательно изучить вопрос, но только после вынесения решения парламентом", - отмечает Гульгакы Мамасалиева.



Она также сообщает, что активисты и президент обсудили слабую работу общественных приемных по укреплению межнационального согласия, незаконное строительство в регионе, прозрачность управления муниципальным землями в Оше и Джалал-Абаде.

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"Сооронбай Жээнбеков сказал, что возьмет на контроль беспредел строительной компании "Эмаком" насчет самовольного строительства. Он интересовался, кто за ними стоит, просил озвучить имена. Также обсудили сотрудничество в усилении деятельности общественных приемных на юге страны по укреплению межнационального согласия", - пишет Гульгакы Мамасалиева.

Напомним, президент с рабочей поездкой находится в Ошской области. Сегодня он почтил память погибших по случаю июньских событий 2010 года. Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Слезы матерей" в городе Оше. Прочитана поминальная молитва.