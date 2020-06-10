Вирус убил российского писателя-сатирика Трушкина

21:13 10.06.2020

10 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ

Российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса



Фото © РИА Новости/Валерий Мельников. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин



В Москве на 79-м году жизни скончался сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщило РИА Новости.

В начале мая писателя госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, COVID-19 переболела и супруга Трушкина.

Анатолий Трушкин - советский и российский писатель-сатирик, редактор и сценарист, постоянный участник юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".