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|Пропавший неизвестно куда экс-1-й-вице-премьер Киргизии Шадиев заочно осужден на 13 лет
22:55 10.06.2020
10 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Незаконное обогащение. Аскарбека Шадиева заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
Экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева признали виновным в незаконном обогащении. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
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Уточняется, что сегодня Первомайский районный суд заочно приговорил беглого парламентария к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, к пяти годам лишения свободы приговорен и бизнесмен Вячеслав Дуплищев. Оба должны также выплатить штраф - по 60 тысяч сомов каждый.
В суде подтвердили эту информацию.
Аскарбек Шадиев покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.
В ноябре 2018-го по решению руководства фракции "Бир Бол" его лишили мандата. В декабре суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.