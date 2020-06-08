Афганистан – на грани возвращения к сценарию 1992 года, - Аманулла Гильзай

00:03 11.06.2020

Обязательство США продолжать поддерживать афганское правительство – единственная надежда на стабильность в Центральной Азии



Об авторе: Аманулла Гильзай – журналист и политический аналитик.

08.06.2020



После того как Соединенные Штаты и сторонники движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) подписали Соглашение об установлении мира в Афганистане более трех месяцев назад, раздираемая войной страна по-прежнему представляет серьезную угрозу миру в целом и своим ближайшим соседям в Центральной Азии. В частности, если эта страна не обретет стабильности в будущем.

Для американцев заключенное соглашение означает следующее: положить конец их 18-летней военной интервенции в Афганистане. По условиям соглашения, все американские и иностранные военные силы будут выведены из страны в течение 14 месяцев. В обмен на это талибы взяли на себя обязательство предотвращать использование территории Афганистана для "угрозы безопасности Соединенных Штатов и их союзников".



Как же оценивают в мире и особенно в соседних странах Центральной Азии возникающие сценарии и последствия соглашения?

Одним из основных факторов, повлиявших на соглашение, явилось мнение Вашингтона, что США следует наконец положить конец самой продолжительной войне в истории своей страны, а также убеждение, что международные террористические группы в Афганистане представляют более серьезную угрозу для России, Китая и других соседних стран, чем для США. Эта точка зрения подчеркивает опасности, которые Афганистан все еще может представлять для России и государств Центральной Азии. Поскольку государства Центральной Азии – близкие союзники России, соглашение не гарантирует будущую безопасность пяти государств Центральной Азии, граничащих с Афганистаном.



Эти пять центральноазиатских государств особенно обеспокоены тем, что данный регион имеет давнюю историю исламистских боевых движений. Многие из боевиков по-прежнему базируются в Афганистане, и это должно быть главной заботой не только государств Центральной Азии, но и России.

Одними из наиболее активных боевых движений в Афганистане являются запрещенные в РФ группировки, такие как исламские движения Таджикистана и Узбекистана, Исламское движение Восточного Туркестана и провинции Хорасан "Исламского государства". Все эти группы полны новобранцев из стран Центральной Азии и китайской провинции Синьцзян.

Еще одна причина для беспокойства – возвращение некоторых боевиков в Афганистан с Ближнего Востока, поскольку сирийская гражданская война приближается к концу.



Все эти опасения подталкивают государства Центральной Азии к усилению координации в сфере безопасности. И Россия играет здесь ведущую роль. Ведь РФ в последние годы устраивала встречи талибских и афганских политиков в Москве. Но несмотря на то что Россия наладила некоторые дипломатические каналы с талибами, она по-прежнему настороженно относится к будущим целям группировки.

Русские должны помнить о том, что именно афганский "Северный альянс" в конечном итоге оказался главным фактором в усилиях по свержению режима талибов после вторжения США в 2001 году. Россия была одним из самых близких и влиятельных союзников "Северного альянса". Талибы все еще помнят об этом и могут отомстить.

У талибов никогда не будет таких благоприятных обстоятельств, если только они не свергнут правительство Кабула и не захватят власть. Этот сценарий все еще возможен с учетом недавней истории Афганистана, когда правительство доктора Наджибуллы, поддерживаемое Советским Союзом, распалось, а группы афганских моджахедов при поддержке Пакистана захватили власть в 1992 году. После этого вся страна впала в анархию, и результатом этого стало возникновение "Талибана" в августе 1994 года.

Многие международные аналитики считают, что афганская политика Пакистана сыграла важную роль в крахе правительства Наджибуллы и последовавшем за этим хаосе. Теперь нужно проследить, изменил ли Пакистан свою афганскую политику и насколько отличается нынешняя ситуация в Афганистане по сравнению со временем правления Наджибуллы в 1992 году.



Наблюдается зловещее сходство между современной ситуацией и прошлыми событиями.

При правительстве доктора Наджибуллы Пакистан придерживался политики нейтрализации афганского государства, чтобы обезопасить свою западную границу и помешать Афганистану поддерживать пуштунских националистов за границей.

Пакистан и Афганистан по-прежнему находятся в пограничном споре, а правительство Кабула открыто поддерживает мирное движение за гражданские права пуштунов ("Пуштун Тахафуз", ПТМ) в Пакистане. ПТМ подвергает критике пакистанское государство. Иными словами, две страны по-прежнему придерживаются той же политики, что и в 1992 году.



Правительство Наджибуллы непосредственно перед его распадом почти полностью зависело от советской помощи, потому что война разрушила экономику Афганистана. Нынешнее афганское правительство полностью зависит от помощи США, афганские талибы, поддерживаемые Пакистаном, ждут захвата Кабула, как ждали этого афганские моджахеды в 1992 году. Обязательство США продолжать поддерживать афганское правительство – единственная надежда на его выживание.

Вырисовывающийся геополитический ландшафт в Афганистане и регионе делает очень важным сотрудничество США и России в вопросе сохранения стабильности и единства Афганистана. Сценарий Афганистана после 1992 года привел к появлению таких групп, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которые представляют угрозу безопасности для всего мира. Нет сомнений в том, что стабильность в Афганистане может быть единственной областью, где национальные интересы США и России сходятся.



В качестве первого шага Россия и США должны создать совместную группу с обязательством поддерживать стабильность в Афганистане. Группа должна быть в постоянном контакте, обязана пристально следить за Афганистаном и регионом в целом.

Необходимо всецело поддерживать афганское правительство для восстановления его институтов, продвижения демократии, укрепления его безопасности и создания эффективной экономики, чтобы в будущем оно могло встать на ноги.