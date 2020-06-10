Сближение Турции и Израиля - новая конфигурация на Ближнем Востоке? - Д.Юрганов

00:09 11.06.2020

Денис Юрганов

10/06/2020



Последние несколько недель, иностранные СМИ, распространяли информацию о том, что Израиль и Турецкая Республика ведут закулисные переговоры о стабилизации отношений двух стран. Британское издание Middle East Eye сообщает о планах израильских властей восстановить отношения с Анкарой по дипломатической линии (Турция и Израиль отозвали своих послов с тех пор, как США переместили свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года). По мнению издания, у обоих государств появились общие интересы - обстановка в Сирии и транспортировка природного газа. Такую же информацию дает турецкий международный информационный телеканал TRT World, указывая, что Израиль "неожиданно отказался подписывать совместное заявление Египта, Южного Кипра, Франции, Греции и ОАЭ, в котором Турция обвинялась в незаконной деятельности" в восточной части Средиземного моря". Так же, по материалам некоторых израильских и турецких СМИ прошла информация, что две страны ведут переговоры о демаркации морских границ и исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье, аналогичные соглашению, подписанному Турцией с ливийским правительством национального согласия, которое еще недавно вызвало протесты Кипра, Египта, Греции и самого Израиля. Еще в 2017 году власти Израиля и турецкая сторона проводили переговоры о прокладке газопровода между двумя странами, а параллельно Израиль вел переговоры на ту же тему с Республикой Кипр, Грецией и Италией. В итоге евреи отдали предпочтение второму маршруту (проект East Med). Многие аналитики в самом Израиле относятся к этим договоренностям скептически, и считают их скорей пиар – акцией. Этот проект очень сложный в техническом плане и неоправданно дорого стоит, ко всему прочему, Италия пока официально не подтвердила о своем участии в нем.



Понятно, что Турция не заинтересована в реализации East Med и сделает все, чтобы этого газопровода не было. По этому поводу турецкий президент заявил, - "ни один проект в Средиземноморье без Турции не сможет выжить ни экономически, ни юридически, ни дипломатически", но Эрдоган сразу сделал оговорку: Анкара заинтересована в переговорах "с любым государственным субъектом, кроме Кипра". Таиип Реджепович сделал намек Израилю. Никто не будет спорить - турки и евреи прагматики, это подтверждает и тот, факт, что сегодня большую часть потребляемой нефти Израиль получает из Азербайджана через территорию Турции. Развивая тему прагматизма сторон, стоит отметить: прокладка гипотетического газопровода вдоль побережья Сирии или в ее территориальных водах по сравнению с глубоководным маршрутом обойдется гораздо дешевле и будет проще как технически, так и политически. Если задумку реализовать, она предвещает всем сторонам хорошую выгоду в экономическом плане. Но даже не это главное. В случае альянса Израиль - Турция может появиться неплохая геополитическая конфигурация, которая, откроет новые возможности для регионального сотрудничества в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Это все не понравится Сирии, для нее это враждебные государства. По мнению некоторых российских экспертов - такой проект фактически возвращает Сирию в систему международных отношений, открывая возможность притока инвестиций, очень необходимых для восстановления страны. Сирийский кризис был инспирирован извне для того, чтобы предотвратить прокладку иранского нефтепровода через сирийскую территорию. Может случиться так, что строительство нового трубопровода станет шагом к урегулированию ситуации.

За всем этим, просматривается участие США: с одной стороны, Израиль остается главным стратегическим союзником американцев на Ближнем Востоке, с другой, американцы крайне заинтересованы, чтобы Турция оставалась их надежным партнером в этом регионе. Госсекретарь Майк Помпео уже делал заявления, что дружеские отношения с Израилем выгодны всем странам региона и даже являются "главным фактором их процветания". Анкара была одним из адресатов такого послания. Где же место России в этой складывающейся конфигурации? - пока не видно, но Москва может стать модератором переговоров между Израилем, Сирией и Турцией а, следовательно, получить определенные политические и геоэкономические дивиденды.