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Франция вынуждена перетасовывать карты в Ливии, - Изабель Лассер
00:22 11.06.2020

10 июня 2020 г.
Изабель Лассер | Le Figaro

"(...) Ухудшение ситуации в Ливии является приоритетным внешнеполитическим вопросом для Эммануэля Макрона. Однако перетасовывая карты, Париж вынужден присвоить этому кризису "высокую степень сложности" из-за роста могущества Турции и военных поражений маршала Хафтара, на которого Франция сделала ставку", - пишет Le Figaro.
"Глубокое влияние Турции в Триполи создает стратегическое и политическое давление на Европу, которое для нас нежелательно. Крайне важно остановить эту игру, добиться прекращения огня, чтобы сохранить необходимость политического урегулирования", - утверждает один дипломатический источник.
"Париж с тревогой наблюдает за "сирианизацией" ливийского конфликта. На хаотичной территории, оставленной франко-британской военной интервенцией против Каддафи в 2011 году, ведется опосредованная война. Как и в Сирии, главными покровителями двух основных ливийских противников являются Россия и Турция, это правительство Сарраджа, признанное ООН, и вооруженные люди маршала Хафтара, которых также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет. Продвигаясь вперед в вакууме, оставленном американской администрацией, Москва и Анкара к ведению боев привлекли вспомогательные военные силы, такие как российские наемники из группы Вагнера или сирийские ополченцы. Как и в Сирии, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган используют ливийский конфликт для укрепления своего влияния в Средиземноморье", - отмечает автор статьи Изабель Лассер.
"Растущая вовлеченность Турции и России, которые сегодня ведут игру на местах, вызвала такой же эффект вытеснения Европы и Франции, как в Сирии. Недавние неожиданные повороты и изменение баланса сил, вызванные турецкой поддержкой правительства Сарраджа, еще на один шаг отодвинули Европу от этого досье, хотя оно касается ее самым непосредственным образом", - указывает журналистка.
"(...) Сегодня французская дипломатия стремится адаптироваться, несмотря на то, что судьба маршала Хафтара частично зависит от других его сторонников - России, ОАЭ и Египта, - говорится в статье. "Нам приходится признать, что захват Турцией Триполи меняет параметры и самой проблемы, и переговоров", - утверждает один дипломатический источник.
(...) "Турция Эрдогана проводит агрессивную политику в восточном Средиземноморье и в кипрских водах. Она использует сирийский кризис, чтобы оказать давление на миграционный кризис и спровоцировать кризис внутри НАТО", - напоминает один дипломат. Он опасается, что Турция будет использовать свои новые ливийские преимущества для разжигания миграционного кризиса, подталкивания в море новых судов, направляющихся в Италию, укрепления рычагов, которые служат для оказания давления на Евросоюз. Благодаря своему союзу с признанным ООН правительством Триполи Эрдоган надеется на длительное водворение в Северной Африке, где он может рассчитывать на поддержку "Братьев-мусульман" (эта организация запрещена в РФ). (...) Перспектива создания турецких стратегических баз в Триполитании рассматривается как угроза стратегическим интересам Франции в Северной Африке и Сахеле. По всем этим причинам, как говорят в Париже, Эммануэль Макрон "требует от Эрдогана ясности", - комментирует автор публикации.
"Приоритетом Парижа в Ливии всегда была борьба против терроризма. Но Франция - одна из немногих западных стран, которая выражает опасения. Соединенные Штаты, защищенные от миграционного кризиса, куда больше озабочены российским водворением в Ливии, нежели усилением давления Турции на Европу", - резюмирует Изабель Лассер.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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