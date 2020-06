Eurasianet: Загадочная "победа" Таджикистана над коронавирусом

Чуть более чем через месяц после того, как в Таджикистане были официально обнаружены первые случаи коронавируса, власти намерены объявить о победе над covid-19. Критики встревожены тем, что власти, похоже, опять вернулись к политике, из-за которой кризис принял гораздо большие масштабы, чем мог бы, говорится в статье.

Согласно отчету министерства здравоохранения, по состоянию на 9 июня в общей сложности covid-19 был диагностирован у 4690 человек. По утверждению ведомства, 2 тысячи 815 из этого числа - то есть три пятых заболевших - уже выздоровели.

Траектория движения кривой случаев заболевания коронавирусом отличается почти от всего остального мира - внезапный, почти вертикальный всплеск в начале кризиса, когда 30 апреля были объявлено о первых случаях, сменился зигзагом взлетов и падений на протяжении 20 дней. Затем - 19 мая, менее чем через три недели после начала кризиса, - было объявлено, что около 400 человек выздоровели. С конца мая количество активных случаев оставалось практически неизменным.

Многим обладающим гораздо большими возможностями странам потребовалось до трех месяцев, чтобы выйти на такую динамику.



Министр здравоохранения и социальной защиты Джамолиддин Абдуллозода, назначенный на эту должность 5 мая, сказал журналистам, что пик вспышки пришелся на 15 мая, когда было выявлено 211 случаев. Затем, по его словам, цифры стали сокращаться. Эта тенденция, вероятно, сохранится до июля, когда солнце уничтожит вирус, сказал Абдуллозода.

Согласно официальным данным, число погибших также снизилось: общее число смертей от covid-19 составило по состоянию на 9 июня всего 48.



Между тем, по неофициальным подсчетам анонимных активистов, число смертей приближается к 420. Определить точную цифру в Таджикистане невозможно. До того, как правительство вообще признало наличие коронавируса, многие подозрительные случаи смерти списывались на другие заболевания, такие как пневмония, туберкулез или даже свиной грипп.



Возможности тестирования, якобы, значительно расширились с начала вспышки. По данным властей, за последние четыре месяца была проведена 21 тысяча ПЦР-тестов. Количество правительственных лабораторий, способных проводить тесты, также увеличилось - с одной до пяти (две в Душанбе, и по одной - в Худжанде, Кулябе и Бохтаре). Также в Душанбе тесты на covid-19 предлагает частное предприятие по цене 125 сомони (12 долларов) за каждый.

Правительство Таджикистана решило воздержаться от масштабных карантинных мер, наблюдающихся в соседних странах, таких как Киргизия, Узбекистан и Казахстан. Но в качестве меры предосторожности были закрыты многие предприятия.



Указывая на обнадеживающие официальные данные, правительство объявило, что торговые центры, базары, предприятия общественного питания, гостиницы и салоны красоты смогут возобновить работу с 15 июня. Санатории и общественные бани также готовятся снова начать обслуживать клиентов.

Но людям рекомендуют соблюдать определенные правила, включая ношение масок в людных местах, а также соблюдение социальной дистанции и норм гигиены. Для нарушителей правил предусмотрены штрафы (правда, их размер пока не объявлен).

Но многие, естественно, сомневаются в достоверности официальных данных. В закрытой группе "Врачи Таджикистана" в Facebook, где медицинские работники предоставляют людям консультации, медработники сообщают, что многих выписываются из больниц, хотя они еще больны. Лечение на дому стало во время кризиса преобладающим явлением, т.к. из-за нехватки коек больницы не принимают жалующихся на плохое состояние здоровья.

Вопрос о том, что происходит с теми, кого не принимают больницы, - умирают ли они в огромных количествах дома, или выздоравливают, как утверждают власти, - остается открытым. Правду мы почти наверняка никогда не узнаем.



