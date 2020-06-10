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25-летнего "звезду" тадж-кино Бехруза Саида посадили на 15 лет за вымогательство
00:48 11.06.2020

Звезду таджикского телесериала "С мечтой об отце" осудили за вымогательство

Суд района Фирдавси города Душанбе приговорил молодого таджикского актера Бехруза Саида к 15 годам лишения свободы за вымогательство, совершенное с целью получения имущестаа в особо крупном размере. Судья применил закон об амнистии и сократил ему наказание частично на три года.
25-летний Бехруз Саид – звезда телесериала "С мечтой об отце" (по роману Кароматулло Мирзоева).
Родные молодого актера отказались от общения со СМИ. Источник в суде сообщил, что приговор в отношении Бехруза Саида был вынесен 8 июня. Актер был обвинен по ч.4 ст. 250 УК Таджикистана ("Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере").
Собеседник Радио Озоди в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщил, что Бехруз Саид был задержан три месяца назад. "Молодой актер представлял себя помощником Рустами Эмомали, мэра Душанбе и старшего сына таджикского президента, и потребовал у двух предпринимателей срочно вернуть некоему своему другу долг в размере $100 тыс", сказал источник.
Проверить эту информацию из независимых источников не представляется возможным. Неизвестно также, признал ли Бехруз Саид себя виновным в вымогательстве.

Тем временем, один из знакомых семьи актера заявил, что "некие люди злоупотребили доверчивостью Бехруза, он на самом деле, не виновен". "Он молодой талантливый актер, мне непонятно почему его так строго наказали?"- возмущается он.
Бехруз Саид стал знаменитым после того, как в семилетнем возрасте сыграл главную роль - мальчика Мехрубона в телесериале "С мечтой об отце". Сериал был снят в начале 2000-х по роману известного таджикского писателя Кароматулло Мирзоева.

Источник - rus.ozodi.org
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