Казахстанцы "проедают" свои доходы

07:26 11.06.2020

Казахстанцы "проедают" свои доходы

При этом возможности увеличения своих сбережений сегодня у людей нет.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова подвела итоги по исполнению республиканского бюджета за 2019 год, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Годуновой, в прошлом году были улучшены позиции по макроэкономической стабильности Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 60 места. В то же время тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута.



На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты превысили 70%. Как исполняется задача по росту благосостояния граждан? Реальные доходы населения возросли на 5,5%. Однако, в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров - до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%. И даже в России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан. О чем это говорит? Доходы населения наполовину "проедаются" и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений, - констатировала она.



Как добавила глава Счетного, улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования.



В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%. А закредитованность создает предпосылки для социальных проблем. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние 5 лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны. Его активы к ВВП снизились до 40%. Тогда как еще в 2015 году составляли свыше 60%. Ссудный портфель банков страны к ВВП сокращен почти вдвое. Продолжают расти проблемные займы. Доступных и "длинных" денег для бизнеса как не было, так и нет, - указала Годунова.



Оксана Скибан, Нур-Султан