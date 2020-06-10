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У талибов появилась иранская "пятая колонна". Группа боевиков ушла в раскол из-за сделки с США
07:28 11.06.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10.06.2020

Внутри движения "Талибан" (запрещено в РФ) появилась лояльная Ирану фракция боевиков, которая выступает против мирных договоренностей с США. Такими данными делится Radio Farda. Эксперты ООН, в свою очередь, фиксируют, что в группировке становится все больше противников подписанного в феврале соглашения об урегулировании вооруженного кризиса. В экспертной среде отмечают, что влияние Тегерана на движение очевидно, однако талибов сложно заподозрить в симпатиях к иранскому руководству.
"Раскольники" внутри "Талибана" появились после того, как политический офис движения в Катаре и американские дипломаты подписали мирное соглашение, пишет Radio Farda. Заключенные в феврале этого года договоренности открыли путь к выводу из Афганистана иностранного контингента, однако наложили на талибов обязательства по "снижению уровня насилия". Западные наблюдатели считают оформление лагеря противников американо-талибской сделки признаком растущих разногласий в движении и предвестником того, что процесс урегулирования может сорваться. Опрошенные Radio Farda эксперты предполагают, что новая фракция боевиков скорее всего базируется на территории граничащего с Афганистаном Ирана.
Информацию о "проиранской" позиции новой фракции боевиков трудно проверить, однако оформление отдельной группы внутри "Талибана" действительно фиксируется – на уровне ооновских экспертов. Так, в свежем докладе специальной мониторинговой группы ООН, который был опубликован в начале этого месяца, говорится об углублении "линий разлома" внутри движения по причине договоренностей с американцами. "Как минимум одна группа высокопоставленных членов "Талибана" уже сформировала новую партию, которая находится в оппозиции к любому потенциальному мирному соглашению, – отмечается в исследовании. – Если мирный процесс потерпит неудачу, в Афганистане может произойти всплеск насилия и хаоса".
Иран активно контактировал как с талибами, так и с шиитским населением Афганистана, нередко привлекая его к боевым действиям в Сирии и Ираке. В феврале этого года американский генерал Фрэнк Маккензи, который командует силами США на Ближнем Востоке, заявил о рисках иранского вмешательства в ситуацию в Афганистане. "Иран всегда проявлял интерес к Афганистану, но, вероятно, сейчас он видит возможность отследить наши действия здесь через своих посредников, – сказал Маккензи. – И мы очень обеспокоены этим". Военачальник тогда сообщил, что международная коалиция активно работает с афганским правительством, чтобы следить за ситуацией и предотвращать любые проблемы.
"Степень влияния Тегерана на талибов давно является предметом дискуссии среди экспертов, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Были разговоры даже о наличии некой подконтрольной Ирану шуры (совете. – "НГ"). Несмотря на то что существование этого органа так и не было доказано, тем не менее факт влияния Ирана на талибов невозможно игнорировать. На протяжении последних лет это подтверждал целый ряд событий. Впрочем, вряд ли можно говорить о симпатии талибов к Тегерану – скорее речь идет о желании движения диверсифицировать свою зависимость от внешних игроков".
Как отмечает эксперт, в "Талибане" нет явного единства по вопросу примирения. "Но, несмотря на все сложности, движению удается принимать консолидированные решения, – признает Нессар. – Последним подтверждением этому стало соблюдение режима прекращения огня со стороны талибов во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. То есть тем самым они продемонстрировали существование вертикали власти и отсутствие противоречий".
По мере постепенного сокращения численности иностранного контингента в Афганистане местные власти и представители группировки продолжают обмениваться военнопленными. Так, 9 июня боевики освободили 15 захваченных ранее в плен военнослужащих и полицейских. Со своей стороны, афганская администрация выпустила из заключения 27 сторонников радикального движения. По данным на начало июня, официальный Кабул освободил до 2,5 тыс. членов "Талибана" в рамках процесса урегулирования. Движение талибов, в свою очередь, освободило свыше 400 человек. Процесс обмена прерывался из-за взаимных претензий сторон, однако в мае был возобновлен.
После того как все заключенные будут освобождены, Кабул и его оппоненты должны начать прямые переговоры. Как сообщило афганское телевидение, этот диалог по плану пройдет в Катаре, где базируется политический офис группировки. Администрация президента Афганистана уже сообщила, что начала подготовку к встрече. Возможность ускорить проведение межафганских переговоров станет темой запланированных на 15 июня консультаций в формате видеоконференции между Россией, США и Афганистаном. В них примут участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов, его американский коллега Залмай Халилзад и и.о. министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

Источник - ng.ru
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