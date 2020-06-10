Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Ч. 1, - Д.Ашимбаев

07:34 11.06.2020 Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Часть первая

Данияр Ашимбаев: Первые "ласточки" казахстанского предпринимательства зародились в далеком уже 1987 году, после того как Совет Министров СССР принял постановления о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения, кооперативов общественного питания, кооперативов по производству товаров народного потребления...



Данияр Ашимбаев, liter.kz, 10 июня



20 марта Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана. Говоря о борьбе с коронавирусом Лидер нации в частности заявил: "Усилий одного государства недостаточно. Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад. Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена".

Уже 8 апреля в ходе встречи со своим первым заместителем по партии Nur Otan Бауыржаном Байбек, Елбасы сообщил, что "в Фонд Birgemiz собрано немало средств" (на тот момент около 20 млрд. тенге). Нурсултан Назарбаев отметил: "Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен руководству группы компаний ERG А. Машкевичу, А. Ибрагимову, П. Шодиеву, корпорации "Казахмыс" В. Киму, О. Новачуку, Э. Огаю, а также Т. Кулибаеву, Б. Утемуратову, Р. Сарсенову, А. Клебанову, Г. Есенову, А. Рахимбаеву, А. Беловичу, К. Боранбаеву, К. Шарипбаеву и многим другим".

Призыв Первого Президента к элите отечественного бизнеса и тот факт, что многие быстро и оперативно отреагировали на призыв Лидера нации очень симптоматичны. Нурсултана Назарбаева по праву можно назвать создателем национальной бизнес-элиты. Первый президент пестовал ее еще до того, как стал президентом, и именно к ней обратился с призывом помочь стране, когда уже покинул свой пост.

Для того, чтобы понять, как формировалась элита отечественного предпринимательства, нужно обратиться к истории, относительно недавней, но с учетом того, что в стране сменилось уже несколько поколений, слегка подзабытой.

Для начала хочется напомнить цитату из еще одного обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана.

Осенью 1997 года президент выступил с исторической программой "Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев". В ней глава государства говорил, даже мечтал: "Каким я представляю себе Казахстан через 33 года? Наше молодое государство вырастет и возмужает, наши дети и внуки вырастут вместе с ним. Они будут ответственными и энергичными представителями своего поколения, хорошо образованными, обладающими прекрасным здоровьем. Они будут готовы работать в условиях современной рыночной экономики, сохраняя при этом традиции своих предков. Они будут одинаково хорошо владеть казахским, русским и английским языками. Они будут патриотами своей мирной, процветающей, быстрорастущей страны, известной и уважаемой во всем мире. Наши дети станут высококвалифицированными рабочими и фермерами, инженерами, банкирами и деятелями искусства, владельцами магазинов, учителями и врачами, владельцами заводов и фабрик, биржевыми маклерами и спортсменами. Они будут добывать нефть, газ, производить электроэнергию, продукты питания, снабжая ими мировую экономику".

И все эти годы Нурсултан Назарбаев методично воплощал свои мечты в жизнь.

Первые "ласточки" казахстанского предпринимательства зародились в далеком уже 1987 году, после того как Совет Министров СССР принял постановления о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения, кооперативов общественного питания, кооперативов по производству товаров народного потребления. Вскоре постановлением Совета Министров Казахстана за подписью его председателя Нурсултана Назарбаева был утвержден план создания соответствующих кооперативов в республике.

Среди первых создателей кооперативов в республики были будущий президент компании Absolute Kazakhstan Александр Борисенко, будущий атаман Союза казаков РК Юрий Захаров, будущий аким Усть-Каменогорска Александр Лукин, будущий депутат Сената Шамсат Исабеков, будущий аким Актау Виктор Кох, гендиректор ТОО "БМ" Султан Махмадов. При комсомоле начали создаваться "Центры научно-технического творчество молодежи" (НТТМ), в которых также ковались будущие "рыночники".

Тогдашние кооператоры, ставшие первыми предпринимателями, оказались в центре бурной политизированной дискуссии. С одной стороны, на них возлагали большие надежды по использованию частной инициативы на благо общества, а с другой - термины "спекулянт", "валютчик", "фарцовщик" обозначали занятия, считавшиеся в советском обществе не просто неприличными, но и незаконными.

Буквально за год до старта кооперативного движения было принято очередное постановление ЦК КПСС "О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами", что создавало определенный фон, на котором рос будущий частный бизнес. Одновременно партия и правительство взяли курс не только на развитие частного сектора, но и на перевод на рыночные рельсы почти социалистической экономики, который маскировался под терминами "полный хозрасчет и самоокупаемость".

В октябре 1987 года постановлением Совмина за подписью Назарбаева было создано Республиканское хозрасчетное внешнеторговое объединение ("Казахинторг") - первый самостоятельный орган республики по внешнеэкономическим связям (официально эта сфера контролировалась аппаратом уполномоченного МВЭС СССР по КазССР). Вскоре в стране было упрощен порядок создания совместных предприятий с иностранными фирмами и организациями. Первые, кстати, планировалось создать с югославскими мебельными фабриками. В октябре 1988 года была создана научно-исследовательская группа по разработке Концепции перевода КазССР на хозрасчет и самофинансирование - по сути, первой программы рыночных реформ.

"Казахинторг" приступил к работе в начале 1988 г. под руководством старого соратника Нурсултана Назарбаева Сыздыка Абишева, а вскоре возникли еще две структуры, сыгравшие большую роль в построении капитализма в Казахстане. Сначала была создана Казахская республиканская ассоциация межотраслевого делового сотрудничества (КРАМДС), которую возглавил начальник отдела Госплана Виктор Те, а затем - Региональная внешнеэкономическая ассоциация "Казахстан-Коммерция", директором которой стал заведующий отделом внешних связей и выставок Управления делами Совета Министров Жаугашты Набиев. "Казахинторг", КРАМДС и "Казахстан-Коммерция" занималась вопросами организации совместных предприятий, развития внешней торговли, в какой-то степени задавали правила игры, учились бизнесу и учили других. В этих структурах выросла немалая часть будущей деловой и политической элиты - Карим Масимов, Нурлан Ермекбаев, Нурбах Рустемов, Аскар Елемесов, Аркен Арыстанов, Майнура Мурзамадиева и другие.

На базе "Казахинторга" в 1990 г. был создан Госкомитет по внешнеэкономическим связям, затем МВЭС, при котором возникла сеть казахских торговых домов в странах СНГ, Европы и Азии и большая сеть государственных внешнеторговых компаний. Торговый дом в Австрии возглавил работник МВЭС Булат Утемуратов, в Гонконге - Карим Масимов

В 1989 году был создан Фонд культурного, социального и научно-технического развития (ФКСНТР) КазССР, при котором также развилось коммерческое направление. Там работали Владимир Ким, Тимур Кулибаев, Сауат Мынбаев, Зейнулла Какимжанов. На базе структур фонда возникли известные в те времена концерн "Алтын-Алма", Республиканская строительная биржа "Казахстан", СП "Казахстан-Самсунг".

В эти же годы появились "культовые" казахстанские фирмы - "БАТТ" Тимура Куанышева (1990 г.),"Акцепт" Нурлана Каппарова, "Бутя" Булата Абилова, "Глотур" Еркина Калиева, "Цесна" Адильбека Джаксыбекова, "Сеймар" Маргулана Сейсембаева (1991 г.), "Раимбек" Раимбека Баталова, "Алемсистем" Козыкорпеша Есенберлина, "BSB" Рашита Сарсенова (1992 г.), "Астана-Холдинг" Мухтара Аблязова, "Астана-Моторс" Нурлана Смагулова (1993 г.), "Меркур" Есенгали Байменова (1994 г.). Работали они, впрочем, преимущественно в сфере торговли, но приближались другие времена.

Возникали первые предпринимательские организации - Конгресс предпринимателей, Союз инновационных предприятий (1991 г.), Союз промышленников и предпринимателей (1992 г.), Ассоциация банков (1993 г.). Летом 1992 г. Нурсултан Назарбаев создал первый Совет предпринимателей при президенте, который возглавил гендиректор ФПГ "Семей" Акежан Кажегельдин. Что примечательно: из 13 членов совета на слуху осталось сегодня только четверо, и то благодаря попаданию на госслужбу (исключение - Бахытбек Байсеитов, но о нем позже).

С провозглашением суверенитета (1990 г.) и независимости (1991 г.) Казахстан под руководством своего первого президента активно приступил к экономическим реформам. Была оперативно создана первоначальная законодательная база, принята Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, созданы новые структуры государственного управления - антимонопольный комитет, комитет по государственному имуществу, взяты под управление ранее находившиеся в союзном подчинении структуры и предприятия. Проведена реформа государственного сектора экономики, принята программа приватизации.

Но проблема была в том, что у принимаемых в первую половину 90-х программ по факту отсутствовал один важный компонент: то в экономике не хватало денег, то - не хватало времени. В стране бушевал экономический кризис: гиперинфляция, падение производства, распад хозяйственных связей. Введение национальной валюты в ноябре 1993 г. на тот момент не стало фактором стабилизации экономики.

Тяжело переживали кризис практически все отрасли экономики, причем многие из них 90-е просто не пережили. Относительно успешно справились с кризисом предприятия нефтегазового сектора, в которых с первых лет независимости началось привлечение иностранных инвестиций. "Шеврон" пришел на Тенгизское месторождение. Созданное в 1993 г. СП "Тенгизшевройл" возглавил опытный нефтяник Равиль Чердабаев. Под руководством Балтабека Куандыкова и Жакыпа Марабаева к работе приступила компания "Казахстанкаспийшельф" по реализации Северо-Каспийского проекта. Бактыкожа Измухамбетов возглавил СП "Казахтуркмунай" (1993 г.), а Алик Айдарбаев - СП "Кумколь-ЛУКойл" (1995 г.).

Металлургические же предприятия оказались в сложном положении: продукция была востребована на мировом рынке, но внешнеторговая деятельность постоянно втягивалась в коррупционные скандалы, в которых были замешаны и различные высокопоставленные чиновники и общественные деятели. Заводы оказались втянуты в сложные отношения с крупными зарубежными трейдинговыми компаниями, которые, с одной стороны обеспечивали их внешнюю торговлю, а с другой - контролировали их финансовые потоки. Серьезным грузом на металлургии, впрочем, как и на многих других отраслях экономики, висел кризис неплатежей, усугубленный гиперинфляцией. В начале 1994 г. по инициативе первого вице-премьера Кажегельдина был проведен взаимозачет долгов, причем по схеме, которая не решила проблему долгов, зато уронила курс недавно введенного тенге в несколько раз.

В конце 1994 года Нурсултан Назарбаев одобрил новую стратегию - передачу предприятий в доверительное управление отечественным и иностранным инвесторам. Государство шло на сложный эксперимент в надежде обеспечить стабильную работу предприятий, сохранение рабочих мест и выйти затем на новые перспективы. Но президент не зря любит напоминать: "На китайском слово кризис состоит из двух иероглифов, один из которых означает опасность, а другой возможность".

Первым крупным проектом стал приход "группы Машкевича" на Павлодарский алюминиевый завод, затем Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов взяли в управление Актюбинский и Ермаковский (Аксуский) феррохромные заводы, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, ряд других предприятий, на базе которых была создана впоследствии "Eurasian Natural Resources Corporation" (ENRC), а затем - "Eurasian Resources Group" (ERG). Производственные объединения "Жезказганцветмет" и "Балхашмыс" оказались под управлением группы Владимира Кима, который создал на их основе корпорацию "Казахмыс", позднее - "KAZ Minerals Plc". Альма-матер Нурсултана Назарбаева - Карагандинский металлургический комбинат был приобретен индийским бизнесменом Лакшми Митталом ("Mittal Steel Company", затем "Arcelor Mittal"). Зыряновский свинцовый комбинат, Лениногорский полиметаллический комбинат, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат были в 1996 г. объединены в АО "Казцинк", которое через год приобрела швейцарская трейдинговая компания "Glencore International".

Еще один пример успешной передачи в управление с последующей продажей - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, которым владеет швейцарская "Specialty Metals Holding Company". Многолетний руководитель УКТМК Багдат Шаяхметов (1990-2013 гг.) был удостоен звания Герой Труда Казахстана. Среди менеджеров ENRC выдвинулись в первые годы Мухамеджан Турдахунов (ССГПО), Алмаз Ибрагимов ("Алюминий Казахстана"), Абдуазим Рустамбаев ("Евроазиатская энергетическая корпорация"), в руководстве "Казахмыса" - Эдуард Огай, Олег Новачук, "Казцинка" - Никола Попович.

Рассказывать историю, связанную с особенностями передачи в управление, приватизации и развития предприятий цветной и черной металлургии, многие из которых до сих пор кажутся дискуссионными, можно долго. Важен итог, то, чего добивался Нурсултан Назарбаев: в горнодобывающей промышленности вот уже более двух десятилетий работают пять крупных предприятий, имеющих собственную сырьевую, энергетическую базы, тесно интегрированных в мировую, национальную и региональные экономики.



Продолжение следует… Источник - liter.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591850040

Новости Казахстана

- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год

- Госорганы неэффективно использовали более 400 млрд тенге - глава Счетного комитета

- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела вопросы приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

- Нигматулин пригрозил министру "волчьим билетом" и посоветовал заняться самообразованием

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №355

- Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Часть первая

- Состоялось заседание Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате Парламента РК

- Кадровые перестановки

- Плодим недоучек?

- "Казахстанская действительность превратила советников в синекуру" – зачем чиновникам консультанты?

