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Саудовская Аравия намерена ограничить количество паломников до 20%
08:13 11.06.2020

Осведомленные источники сообщили 8 июня о том, что Саудовская Аравия намерена сократить число квот для паломничества из-за пандемии. На сегодняшний день в королевстве насчитывается более 100 тыс инфицированных COVID-19.
Королевство в марте этого года заявило, что приостанавливает прием паломников.
Двое информированных источников сообщили агентству "Рейтер", что власти королевства уже рассматривают вопрос о приеме ограниченного числа паломников с условием соблюдения санитарных норм, проведения медицинского осмотра прибывающих в королевство и введения ограничений для участия в хадже верующих преклонного возраста.

Другой источник сообщил, что власти Саудовской Аравии надеются, что с соблюдением этих требований смогут в этом году удовлетворить заявки на совершение хаджа для каждой страны в пределах 20% от ранее выданных квот.
Все три источника отметили, что некоторые из членов правительства Саудовской Аравии по-прежнему выступают за отмену хаджа в этом году. В этом году хадж должен состояться в начале августа.
Власти Саудовской Аравии и министерство по делам хаджа этой страны пока официально никаких разъяснений по этому поводу не предоставили.

Отмена или ограничение на паломничество нанесло еще больший удар на экономику Саудовской Аравии, которая пострадала от падения цен на нефть на мировом рынке и от коронавирусного кризиса.
В воскресенье власти Саудовской Аравии приостановили международное авиасообщение с Джиддой, куда в основном прибывали ранее паломники для совершения хаджа и ввели ряд других ограничений на поездки в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом.
По официальным данным, в 2019 году более 2,6 миллиона паломников совершили большой хадж, и еще 19 миллионов мусульман совершили малый хадж.

В соответствии с экономической реформой, затеянной королем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, к 2030 году количество паломников, прибывающих в королевство для совершения хаджа, должно составить 30 миллионов, а доход от услуг, предоставляемых паломникам, увеличится до 13,5 млрд. долларов.

9.06.2020

Источник - rus.ozodi.org
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