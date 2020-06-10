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В Туркмении вспышка атипичной пневмонии. Власти отрицают, но врачи уверены - это COVID-19
08:17 11.06.2020

В Туркменистане вспышка острой пневмонии, местные врачи считают, что это COVID-19

В Туркменистане наблюдается вспышка заболевания пневмонией среди населения. Как сообщили 10 июня корреспонденты Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Ашхабаде, в частности столичная инфекционная больница переполнена пациентами с острой пневмонией. Власти страны продолжают утверждать, что в стране нет коронавируса.
По словам сотрудников Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний, некоторые пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии, есть смертельные случаи.
"Как рассказала врач больницы вчера из Ахалского велаята Бахарденского этрапа аула Нохур, привезли пожилого мужчину. У него было затрудненное дыхание, решили сделать флюорографию. Но пациент был настолько тяжелым, что скончался на столе рентгеновского аппарата. В данное время выясняют с кем он контактировал", – сообщает корреспондент "Азатлыка".
"По мнению врачей, уже нет сомнений в том, что это коронавирус. Но не разрешают делать тесты и вообще говорить о коронавирусе. Врачи предупреждают, чтобы особенно берегли пожилых людей, чтобы они не ходили никуда", – сообщает корреспондент "Азатлыка".
По данным источников "Азатлыка" в медучреждениях Лебапа, медсестра анестезиолога многопрофильной больницы заболела коронавирусом. Ее и всю ее семью, а также работников контактировавших с заболевшей, а также некоторых соседей поместили в карантин.
Власти Туркменистана отрицают наличие случаев коронавируса в стране. Кроме того врачам запрещено диагностировать заболевание, а населению говорить о коронавирусе.
На фоне заявлений руководства Туркменистана об отсутствии COVID-19, международные организации и правительства других стран призывают к ответственности в предоставлении корректных данных по ситуации с коронавирусом.

Источник - rus.ozodi.org
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