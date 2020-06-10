Россия уступит Америке первенство в поставках газа. Восстановление глобального спроса на топливо зависит от Китая, - "НГ"

08:20 11.06.2020

Анатолий Комраков



10.06.2020



Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает до конца года крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ. Этот спрос снизится на 4%, или на 150 млрд куб. м. Часть потерянного спроса восстановится в 2021 году, а основным драйвером восстановления станет Китай. Однако Россия в ближайшие годы уступит США первенство по экспорту этого топлива, прогнозируют в МЭА.



МЭА ожидает до конца 2020 года падение мирового спроса на газ на 150 млрд куб. м, или на 4%, что является самым большим спадом в истории, говорится в докладе агентства. Последнее резкое снижение спроса на газ в мире произошло во время кризиса в 2009 году, но тогда амплитуда падения была в два раза меньше – спрос упал на 2%.



Текущую ситуацию на газовом рынке МЭА называет крупнейшим шоком спроса. В 2019 году потребление газа в мире выросло на 1,8% (на 70 млрд куб. м), однако кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, перечеркнет эту динамику. Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе мира, но большая часть снижения придется на развитые рынки и сектор производства электроэнергии, говорится в докладе.

Однако МЭА ожидает, что большая часть потерянного спроса восстановится относительно быстро, уже в 2021 году. Там считают, что особенно активный рост спроса будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, страны которого выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.



До 2025 года рост спроса на газ в мире будет расти в среднем на 1,5% в год, тогда как ранее МЭА ожидало ежегодный рост на 1,8%. Основным драйвером роста спроса станет промышленность, которая будет увеличивать потребление в среднем на 2,5% ежегодно и обеспечит до 40% дополнительного спроса на газ. Агентство сообщило, что в 2025 году мировой спрос на газ достигнет уровня в 4,37 трлн куб. м в год, тогда как до пандемии оно прогнозировало этот показатель на уровне 4,45 трлн.



Наиболее сильный рост спроса на газ среди стран будет наблюдаться в Китае. До 2025 года страна продемонстрирует рост потребления этого топлива более чем на 130 млрд куб. м в год. Уже в 2023 году Поднебесная станет крупнейшим покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, и в 2025 году на нее будет приходиться 22% всего импортируемого объема СПГ в мире. К 2025 году импорт СПГ Китаем достигнет 128 млрд куб. м в год за счет прироста регазификационных мощностей.



По прогнозу МЭА, Россия до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире, хотя ее и обгонят США. В частности, агентство упомянуло планы "Газпрома" по развитию своих крупнейших месторождений, его поставки в КНР по "Силе Сибири", которые к 2025 году должны достигнуть проектного уровня в 38 млрд куб. м ежегодно, и запуск НОВАТЭКом и его иностранными партнерами проекта "Арктик СПГ 2". Россия, хотя и на втором месте после США, останется крупнейшим поставщиком газа в мире, на ее долю до 2025 года будет приходиться чуть более 20% мирового роста добычи газа. Но США, уверенно захватывающие рынок СПГ, в 2023 году как экспортер СПГ опередят Катар, в 2025-м – Австралию и станут крупнейшим поставщиком в мире.

Эксперты "НГ" не отрицают, что достаточно оптимистичный сценарий МЭА вполне реализуем, отмечая тем не менее, что в ситуацию может вмешаться вторая волна COVID-19.



"Восстановление спроса в течение второй половины 2020 года и 2021 года вполне возможно, если не будет второй волны карантинов в мире из-за коронавируса. Тем более что спрос на газ просел не так сильно, как на нефть или, например, на авиаперевозки, – сказал "НГ" эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

По его мнению, на восстановление спроса будут работать и низкие цены на газ, постепенно "убивающие" уголь. "Газу проще, чем углю, сосущестовать еще несколько десятилетий с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). И расширение газовой инфраструктуры – как трубопроводных поставок в ту же Азию, так и инфраструктуры приема СПГ – будет работать на газ, – говорит эксперт. – МЭА ожидает резкого роста американского экспорта, но если очень низкие цены затянутся, то сценарии масштабного наращивания экспорта СПГ из США могут и не оправдаться. Американским планам может помешать желание многих европейских игроков, несмотря на всю публичную риторику, все же продолжать получать трубопроводный газ. Ситуация на биржах может меняться, но в целом, если смотреть на продолжительные периоды, то трубопроводный газ оказывается дешевле. А с учетом цен на европейских биржах (которые зачастую ниже, чем стоимость одного только сжижения газа в США) поставки газа из США в Европу тем более находятся в зоне риска".

Наличие дешевого по себестоимости добычи газа и относительно дешевой трубопроводной транспортировки будет работать на сохранение за Россией статуса крупнейшего источника импортного газа для Европы, считает Митрахович. "Для Китая российский газ будет иметь преимущество как газ, который доходит до КНР без рисков военно-политического или технического характера для морских перевозок. Кроме того, Китай уже явно показывает, что не считает с учетом коронавируса себя обязанным полностью выполнить взятые перед Трампом в начале 2020 года обязательства по закупке американских углеводородов на 52 млрд долл. в течение двух лет", – говорит эксперт.



По словам президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, несмотря на усилия Пекина по увеличению внутреннего производства, рыночная доля импорта там будет неуклонно расти.

"Опасаясь нехватки поставок, подобной той, что случилась зимой 2017/18 года, Китай осуществил амбициозное расширение импортных поставок. Несколько крупных инфраструктурных проектов находятся на разных стадиях развития. Например, в прошлом году было закончено строительство "Силы Сибири", которая удовлетворит рынок Северо-Восточного Китая. Китайские предприятия и негосударственные компании планируют ввести в эксплуатацию около 80 млрд куб. м регазификационных терминалов СПГ в 2020–2024 годах. Вероятно, СПГ США восполнят ежегодный дефицит газа, который в настоящее время оценивается примерно в 35 млрд куб. м", – отмечает Манкевич. По его словам, на конец 2019 года спрос на газ в КНР вырос на 9,6%, до 304 млрд куб. м, но этот процент роста газопотребления оказался самым низким в Китае с 2016 года. "Китай импортировал 33,6 млрд куб. м газа в первом квартале 2020 года, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом (32,9 млрд куб. м). Импорт реализовался даже при тех условиях, что некоторые импортеры отложили грузы, намеченные к поставкам в период с января по март. Вероятно, поставки газа действительно будут расти, несмотря на торговые войны США и Китая", – говорит эксперт.

Однако, по его словам, пандемия замедляет переход с угля на газ. "Экологическая повестка отошла на второй план, при этом 80% ТЭЦ, работающих на угле, перешли на технологии сверхнизких выбросов. Темпы перехода на газ с каждым годом не сильно ускоряются: в 2019 году с угля на природный газ и электричество перешли 4,9 млн китайских домохозяйств по сравнению с 4,8 млн и 4,3 млн в 2018 и 2017 годах", – говорит Манкевич.

Добыча газа в России в январе-мае текущего года снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 293,255 миллиарда кубометров, в мае добыча составила 52,581 миллиарда, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).