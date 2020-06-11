"Единый оператор жилищного строительства" создан в Казахстане. На место Кулибаева-старшего?

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08:29 11.06.2020
Эта мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 июня текущего года подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ".
Согласно нормам документа, действующие операторы жилищных программ АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Байтерек девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", а также инструмент субсидирования застройщиков через АО "Даму" объединяются в Единого оператора жилищного строительства на базе АО "НУХ "Байтерек".
Эта мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%. Штатная численность также будет оптимизирована, в том числе управленческое звено почти в 3 раза.
На первом этапе Единый оператор будет осуществлять следующие функции:
1) финансирование строительства доступного жилья, в том числе через механизмы выкупа облигаций акиматов;
2) обеспечение сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства;
3) субсидирование ставки вознаграждения по коммерческим кредитам частных застройщиков;
4) кредитование уполномоченных организаций при акиматах, а также юридических лиц, осуществляющих строительство жилья в рамках государственных программ;
5) финансирование и реализация инвестиционных проектов;
6) предоставление арендного жилья с правом выкупа для очередников акиматов;
7) предоставление ипотечных займов и иных услуг на основании лицензии уполномоченного органа.
Данные меры позволят холдингу "Байтерек" более эффективно реализовать государственную программу и начать трансформацию к модели сингапурского Совета жилищного строительства и развития (Housing and Development Board).