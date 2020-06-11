Казахский султан Суюк Аблайханов - джалаирский коллаборант или степной батыр? Перечитывая Аткинсонов

09:07 11.06.2020

"Он был дядей Кенесары и предал собственный народ ради России": СМИ Англии о "самом опасном грабителе степей"



Кем был малоизвестный султан Суюк, наводивший страх на весь кочевой народ в XIX веке, и почему, хотя он был родственником хана Кенесары, освободитель казахского народа угрожал сжечь все его аулы.



В мае на англоязычном сайте Siberian Steppes была опубликована статья современного английского история Ника Филдинга, где он разбирает исторические очерки Томаса и Люси Аткинсонов – английских путешественников, исследовавших Сибирь и Центральную Азию XIX века. Они были не первыми англичанами, посетившими казахскую степь, но первыми, кто побывал в ее восточной части и описал свои путешествия в книгах.

Свои приключения они задокументировали в таких работах, как "Восточная и Западная Сибирь", "Путешествия в областях верхнего и нижнего Амура" и "Воспоминания о татарских степях".

Разбирая эти записи, Ник Филдинг отдельно заинтересовался казахским правителем под именем султан Суюк, которого Томас Аткинсон называл "самым опасным грабителем степей". В связи с этим Филдинг опубликовал статью с выдержками из материалов Аткинсона, чтобы рассказать о судьбе этого загадочного и опасного человека, державшего в страхе почти половину кочевого населения.

Редакция медиа-портала Caravan.kz приводит его текст полностью.

Одна из самых известных литографических иллюстраций Томаса Аткинсона - это портрет человека, которого он называет султан Суюк.



"Султан Суюк и его семья" всегда интересовали меня. Он сидит, скрестив ноги, в окружении трех женщин, предположительно его жен, и еще одного родственника. В руках он держит русскую военную саблю, а на шее висит большой золотой медальон с портретом. Вокруг него все увито богатством: красивый котелок с изображением животных, самовар для приготовления чая и множество ковров и текстиля. Все присутствующие одеты в тонкие полосатые халаты, а мужчины носят шелковистые камарбанды и маленькие круглые тюбетейки.



Портрет был одним из многих, которые Аткинсон написал во время путешествия, когда он и его жена Люси пересекали территорию нынешнего Восточного Казахстана. Портреты выдающихся казахов Аткинсона, которых он встречал, представляют чуть ли не единственное биографическое описание поколения казахских лидеров. Многие отмечают, что если бы не он, то много интересных фактов об их жизни могло так и остаться неизвестными.



Так кем был султан Суюк? Аткинсон описывал его так:

"В степи нельзя было найти более опасного грабителя. Даже в свои восемьдесят лет он участвовал в барымте, причем многие из набегов и вовсе были спланированы им лично. Когда я ночевал в его ауле, то стал свидетелем, как казахи Среднего жуза пришли, чтобы попросить его отказаться от женщин и детей, которые были его "трофеями", которые он заполучил в ходе своих бандитских набегов. Несмотря на просьбу, старый негодяй заявил, что не вернет ни одного. Кроме того, он получал пенсию от российского императора, фактически продавая свою страну, и при этом еще умудрялся обманывать российского царя", - писал он.



Аткинсон добавил еще одну интересную деталь: когда он писал портрет султана, тот настаивал на том, чтобы надеть "алое пальто, золотую медаль и саблю, присланную ему Александром Первым, которой он очень гордился". Он также упоминал, что Суюк был очень тщеславен: "Во время одного из своих набегов султану порезали нос боевым топором, из-за чего он сильно скривился. Поэтому, когда я его рисовал, он хотел, чтобы я не копировал его нынешний нос, а изобразил его целым, иначе император мог узнать о его грабительских привычках".



Об эгоизме этого человека писала и жена известного путешественника – Люси Аткинсон. В своей книге "Воспоминания о татарских степях" она описала случай, как султан посетил их дом в местности Копал.

"Казахи часто приезжали нас навестить в хорошую погоду. Среди наиболее частых гостей - старый султан Суюк. Много часов он проводил в наших комнатах, и одной из его любимых вещей было маленькое зеркало. Когда он первый раз зашел в мою спальню, то смотрелся в него несколько часов, делая всевозможные гримасы и громко смеясь. Вероятно, это был первый раз, когда он увидел свое лицо. В дальнейшем он пытался убедить меня отдать ему это зеркало", - отмечала жена путешественника.

Кроме того, авторы отмечают, что султан Суюк также участвовал в национально-освободительном восстании хана Кенесары, однако выступал он на другой стороне. Кроме того, с прославленным освободителем они даже находились в родстве.

Удалось установить, что султан Суюк на самом деле был султаном Суюком Аблайхановым, султаном Старшего жуза, сыном героя Аблай-хана и фактически дядей Кенесары, который был внуком Аблай-хана, хотя и с совершенно иной политической точкой зрения. В 1831 году, когда брат Кенесары возглавлял восстание против россиян, Суюк попросил генерал-губернатора Западной Сибири создать на его землях "округ" - совместно управляемую территорию и ввести казаков для умиротворения непокорных казахов. Это открыло озеро Балхаш и большую часть Джунгарского Алатау для российской разведки. Другие племенные группы из Великой Орды последовали за Суюком в принятии русского правления. Именно потому он считался предателем. В 1846 году Кенесары пришел к Суюку и потребовал, чтобы он присоединился к нему в его борьбе против колонизаторов. При этом он действовал как глава Среднего жуза, ища поддержки у Старшего жуза. Но старик отказался, несмотря на угрозы Кенесары уничтожить все аулы Суюка.

В результате этих конфликтов был собран срочный совет, где главы Старшего и Среднего жуза, а также военные высшего ранга российской империи обсуждали раздел территорий казахской степи, причем так, чтобы границы устроили все присутствующие стороны. Однако к соглашению прийти не удалось.

К сожалению, как закончилась судьба султана Суюка, доподлинно неизвестно. Томас Аткинсон посвятил почти 60 страниц своей второй книги "Путешествия по регионам Верхнего и Нижнего Приамурья" подробному рассказу об обреченной попытке султана жениться на Ай-Ханым, дочери Джангир-хана, с которым отец Суюка хотел заключить договор. История заканчивается трагедией, когда Джангир-хан нарушает свое слово и пытается выдать дочь замуж за хана Бадахшана, а Суюк убегает вместе с ней, но не ради свадьбы, а только для того, чтобы ее убил тигр в горах.

Несмотря на такое подробное и красочное описание быта казахов того времени, многие историки до сих пор горячо спорят о том, можно ли считать книги и записки Аткинсонов достоверным источником информации. В одной из своих книг Семенов-Тян-Шанский отметил, что ничему из написанного Аткинсоном верить нельзя, а ряд других ученых заявляли, что эти летописи – реальное отражение прошлой жизни кочевых народов.