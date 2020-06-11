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Проблемы на кыр-границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС
09:29 11.06.2020

11 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

По итогам рассмотрения коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принимаемые Казахстаном меры признаны барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом сообщили в Министерстве экономики Кыргызстана.
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Отмечается, что на заседании коллегии был рассмотрен вопрос об осуществляемых Казахстаном контрольно-досмотровых мероприятий в отношении товаров ЕАЭС на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской государственной границы.
Коллегия ЕЭК просила правительство Казахстана принять оперативные меры по:
отмене избыточного контроля в отношении ввозимых из Кыргызстана товаров ЕАЭС;
ускорению и упрощению процедур прохождения транспортных средств через кыргызско-казахстанскую государственную границу;
исключению применения всех видов контроля, не предусмотренных правом ЕАЭС;
обеспечению "зеленых коридоров" для скоропортящихся, сезонных товаров, продуктов питания.
Коллегия ЕЭК высказала озабоченность большим количеством проблем, связанных с перемещением товаров через границы государств - членов ЕАЭС, носящих системный характер и требующих комплексного подхода для их решения. Поэтому решено создать рабочую группу высокого уровня из представителей государств - членов союза.
"Предполагается, что рабочая группа разработает план мероприятий (дорожную карту), направленный на системное устранение и предотвращение возникновения препятствий при перемещении товаров через границы государств - членов, в том числе информационный обмен между государствами - членами союза в налоговой и таможенной сферах", - говорится в сообщении.
Кыргызстан поддержал создание такой группы и призвал сформировать ее в кратчайшие сроки.
Отметим, что на самом сайте Евразийской экономической комиссии нет никакой информации о том, что вопрос возникших на кыргызско-казахской границе проблем вообще рассматривался. Нет и данных о вынесенных решениях.
Ранее Министерство экономики Кыргызстана выступило с резким обращением, в котором напомнило: главы государств - членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591856940
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