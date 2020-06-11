"Жил в отеле без горячей воды". Как будущий президент США агитировал перед чабанами в Алма-Ате

11:48 11.06.2020

Ричард Никсон - скандальный американский президент, единственный из американских лидеров, ушедших в отставку до окончания срока. Но еще до того, как возглавить США, он успел побывать в советской Алма-Ате в качестве туриста. TengriMIX со ссылкой на Walking Almaty расскажет об этом замечательном эпизоде из истории города.



Алма-Ату Ричард Никсон посетил в марте 1967 года. В городе он останавливался в старой гостинице без горячей воды, разговаривал с ветераном, выступал перед чабанами, говорил на испанском языке с фабричными рабочими и восхищался плотиной "Медео". Историю визита восстановил американец Дэнис Кин, проживающий сейчас в Алматы. Чтобы реконструировать двухдневный визит Трики Дика (Хитрый Дик, так Никсона называли оппоненты за его хитрые тактики во время избирательной кампании), Дэнис Кин использовал архивные вырезки из американских газет и мемуары свидетеля поездки.



Визит в СССР президента США Ричарда Никсона с супругой Патрицией. Выступление американского президента Ричарда Никсона на советском телевидении. 1972 год. ©РИА Новости



Никсон родился в 1913 году в Калифорнии, США, в семье бедных фермеров. Получил юридическое образование, служил во флоте, вступил в Республиканскую партию и сделал молниеносную политическую карьеру - конгрессмен, сенатор, и с 1952-го по 1960-й - самый молодой вице-президент Соединенных Штатов Америки при президенте Дуайте Дэвиде Эйзенхауэре.



Носили в номер горячую воду в кухонных ведрах



Весной 1967 года Ричард Никсон находился в турне по всему миру, он был на Ближнем Востоке больше месяца, потом в Европе, в Москву он прилетел из Румынии. Все это делал как частное лицо. Но президентская кампания была не за горами, и слухи о том, что Никсон будет выдвигаться в президенты, окружали эту поездку. Поэтому его во многих странах принимали первые лица или, по крайней мере, министры иностранных дел. В Москве он был как гость посла США и хотел съездить на несколько дней в Среднюю Азию с переводчиком посольства, но ему навязали услуги "Интуриста". Чтобы сэкономить время, он попросил агентство сделать остановки в Алма-Ате, Ташкенте и Самарканде. Интерес к Алма-Ате Никсон объяснил тем, что ему было любопытно приблизиться к границе с Китаем.



Гидом-переводчиком Никсона стала женщина по имени Ольга. Она поделилась своими воспоминаниями о встрече с исторической личностью, которые опубликовала в блоге Live Journal.



"В Алма-Ате нас отвезли в гостиницу, очень старая гостиница, где-то в самом центре. Два или три этажа, там всего номеров 15 было. Обшарпанная, но внутри приличная. Но там, как у нас водится, не было горячей воды - ремонт. Никсону, правда, устроили спецусловия, носили ему в номер горячую воду в ведрах из кухни, чтобы ванну наливать. Он пытался отказаться, вообще он любил показать себя аскетом. А может, и был таким. Ел он очень мало. В этой поездке он на завтрак все время выпивал стакан варенца, кефир тогда не так распространен был, давали варенец (ряженка), и заедал его черным хлебом. На ланч тоже почти ничего не ел, только ужин был нормальной трапезой", - вспоминает Ольга.



Однорукий ветеран на Зеленом базаре и пастухи в парикмахерской



В Алма-Ате Никсону организовали экскурсию по городу. Сначала делегация поехала на "Медео", но снег там только таял, была жуткая грязь. "Интурист" пытался их отправить в театр на постановку "Аиды". Но они отказались и отправились на Зеленый базар.



"Никсон долго ходил по рядам, пробовал, а это настоящий восточный базар, там были в основном казахи и узбеки из аулов и кишлаков. И Никсон представлялся и начинал расспрашивать народ про США, о выборах в Верховный Совет. А там были люди, которые и слово "Америка" раньше не слышали", - говорила гид.



Президент США Ричард Никсон во время официального визита в СССР с сопровождающими лицами у стены памяти в Мемориальном комплексе "Хатынь", Белоруссия. 1974 год. ©РИА Новости



Потом гости зашли в мясную лавку. Наверное, их предупредили о возможном посещении делегатов, потому что внутри все оказалось очень чистым. Рядом с магазином была парикмахерская - старорежимная цирюльня при рынке.



"Клиенты сидят на корточках, цирюльник бреет им головы опасной бритвой, лезвия опускаются в вонючие стаканы с хозяйственным мылом. Стены голые, после того как клиента побреют, ему дают ветошь обтереться и осколок зеркала посмотреть на себя. Народ весь - чабаны, приехавшие на рынок, все в ватных халатах. Сопровождение Никсона позажимало носы - пойдем, мол, отсюда. А Никсон вышел, как обычно, со своей речью, что он бывший вице-президент США, что он приехал посмотреть на эту огромную страну, что ему нравятся местные люди, что они дружелюбные и неагрессивные.



Честно говоря, чабаны его не слушали особо, они больше опасались, что цирюльник отвлечется и их порежет. Потом они все начали фотографировать эту цирюльню, я пыталась помешать, говорила, что надо спросить у людей разрешение, но они отмахнулись и долго снимали, а чабаны брились и, по большому счету, не обращали на американцев внимания", - описывала события 67-го в Алма-Ате переводчик Ричарда.



На этом история Ольги, связанная с Алма-Атой, заканчивается. Продолжение рассказа о поездке Никсона прозвучало из уст его помощника, дипломата Роберта Эллсворта, который поделился им по телефону с американскими журналистами.



"В Алма-Ате Никсона остановила парикмахер, она спросила его, не хочет ли он подстричься. Бывший вице-президент вежливо отказался, но они душевно побеседовали. На рынке он провел 90 минут. Владельцы магазинов его хорошо приняли. Он ходил в сопровождении симпатичной советской переводчицы по имени Ольга и в окружении около 200 человек. Никсону удалось пообщаться с некоторыми людьми, включая однорукого ветерана войны. Он узнал о его военном пути и нынешней жизни", - рассказывал Эллсворд.



Советская пресса опубликовала разговор бывшего вице-президента США и ветерана войны, которого звали Виктор Омельченко.



"Омельченко, участник встречи на Эльбе, показал Никсону свой пустой правый рукав. "Вот к чему приводят войны. Мы требуем немедленного прекращения войны во Вьетнаме", - сказал пенсионер.



Бывший вице-президент ответил: "Для достижения мира необходимо согласие другой стороны", - говорится в сообщении ТАСС.



Дискуссия на испанском языке в АДК



Никсон во время визита посетил также фабрику АДК (Алма-Атинский домостроительный комбинат или Алматинская домостроительная фабрика) и провел жаркие дебаты с рабочими. Предполагается, что их разговор состоялся на испанском. На заводе присутствовали делегаты из Кубы, которые привлекли алматинских инженеров для возведения сейсмостойкого жилья в Сан-Хуане. Доказательств того, что Никсон знал испанский, нет, поэтому, возможно, ему помог переводчик.



"Рабочий спросил: "Почему бы США не помочь установить мир во Вьетнаме?" Сначала Никсон отказался отвечать, заявив, что он здесь как гражданское лицо, а не правительственный чиновник. Но рабочие захотели узнать его личное мнение о ситуации. Тогда Никсон сказал: "Мы тоже хотим мира, но чтобы заключить мир, нужны двое". Один из работников добавил: "Это Северный Вьетнам и Южный Вьетнам", - поделились обменом мнений журналисты.



Плотина из взрывчатых веществ



На следующий день Никсона доставили на плотину "Медео". 21 октября 1966 года советские инженеры применили 1 800 тонн взрывчатки, чтобы взорвать склон горы в реке Малая Алматинка для защиты города от катастрофических оползней. Взрыв был "неядерным", и Никсон, учитывая частые землетрясения в Калифорнии, был заинтересован проводимыми исследованиями в Алма-Ате по сейсмическим последствиям. По словам Эллсворта, Никсон был впечатлен видом, несмотря на грязь ранней весны.



Короткое посещение



После двухдневного визита Никсон отправился в Ташкент, чтобы осмотреть ущерб от землетрясения 1966 года. Эти короткие эпизоды, вырезанные из прессы, не рассказали, пробовал ли Никсон конину, дали ли в отеле, где он останавливался, горячую воду. Через два года после разговора с пастухами в парикмахерской Зеленого базара Ричард Никсон стал президентом.