КырПравительство пытается придумать и ввести "налог на роскошь"

15:27 11.06.2020

, 11 июня 2020, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане могут ввести налог на роскошь



Сегодня обсуждается возможность введения в Кыргызстане налога на роскошь. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, концепция нового налога такова, что поступления должны направить на конкретные цели, а не просто направить в бюджет. Например, деньги могут направить на пополнение антикризисного фонда для поддержки субъектов предпринимательства.

"Были предложения по введению платы на тонировку передних стекол автомашин. Проект разработали, обсудили с министерствами и ведомствами, парламентом. Пришли к мнению, что введение тонировки нецелесообразно с точки зрения безопасности. Есть ряд аргументов правоохранительных органов, что это негативно повлияет на обеспечение безопасности и работу системы "Безопасный город", - заключил Эркин Асрандиев.