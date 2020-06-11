 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.06.2020
15:57  В Таджикистане милиция ловит и забирает с улицы безмасочных детей и подростков
15:27  КырПравительство пытается придумать и ввести "налог на роскошь"
11:48  "Жил в отеле без горячей воды". Как будущий президент США агитировал перед чабанами в Алма-Ате
09:29  Проблемы на кыр-границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС
09:07  Казахский султан Суюк Аблайханов - джалаирский коллаборант или степной батыр? Перечитывая Аткинсонов
08:36  Нил делят на троих. Египет, Судан и Эфиопия пытаются не начать войну из-за плотины, - М.Беленькая
08:29  "Единый оператор жилищного строительства" создан в Казахстане. На место Кулибаева-старшего?

08:20  Россия уступит Америке первенство в поставках газа. Восстановление глобального спроса на топливо зависит от Китая, - "НГ"
08:17  В Туркмении вспышка атипичной пневмонии. Власти отрицают, но врачи уверены - это COVID-19
08:13  Саудовская Аравия намерена ограничить количество паломников до 20%
07:34  Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Ч. 1, - Д.Ашимбаев
07:28  У талибов появилась иранская "пятая колонна". Группа боевиков ушла в раскол из-за сделки с США
07:26  Казахстанцы "проедают" свои доходы
00:48  25-летнего "звезду" тадж-кино Бехруза Саида посадили на 15 лет за вымогательство
00:40  Узбекистанцы... Век воли не видать (послесловие), - Б.Мусаев
00:39  Eurasianet: Загадочная "победа" Таджикистана над коронавирусом
00:23  Многоженство в Татарстане перестает быть редкостью, - Раис Сулейманов
00:22  Франция вынуждена перетасовывать карты в Ливии, - Изабель Лассер
00:14  Первый восточный экспресс прибывает из Китая в Узбекистан. Киргизия пока - тормозит, - "НГ"
00:09  Сближение Турции и Израиля - новая конфигурация на Ближнем Востоке? - Д.Юрганов
00:03  Афганистан – на грани возвращения к сценарию 1992 года, - Аманулла Гильзай
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане милиция ловит и забирает с улицы безмасочных детей и подростков
15:57 11.06.2020

В Таджикистане милиция ловит подростков, которые ходят по улицам без масок

В Душанбе милиция 10 июня провела масштабную операцию "Подросток": правоохранители останавливали несовершеннолетних, которые гуляли по улицам без масок. В участок пойманных не отвозили, но сотрудники объясняли детям и молодежи, что выходить на улицу во время эпидемии с открытым лицом нельзя, а лучше вообще сидеть дома. При этом официально в Таджикистане карантин в связи с коронавирусом так и не вводили, и легальных оснований запрещать прогулки у милиции просто нет.

По сообщениям МВД, облавы на подростков теперь будут проводиться каждый день, только за последние сутки сотрудники милиции задержали порядка девяноста детей и подростков без масок. Восемь из них за бродяжничество доставили в спецприемник, остальных после профилактических бесед отпустили.
Задерживала милиция только несовершеннолетних, которые вышли из дома без причины и без сопровождения взрослых. В сообщении МВД Таджикистана сказано, что сотрудники милиции столицы "обнаружили, что, пользуясь безответственностью некоторых родителей, малолетние дети и днем и ночью гуляют по улицам города".
"С учетом международной практики перечень мер не принят и не зафиксирован официально в нормативно-правовых актах, а значит предъявлять такие требования в отношении любой категории таджикского общества неправомерно", – подчеркивает Хакимов.
Юрист Шокирджон Хакимов отмечает, что карантин в Таджикистане до сих пор официально не вводился, а призыв штаба по борьбе с коронавирусом не выходить из дома без необходимости носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому, по словам юриста, требования милиционеров, чтобы дети и подростки сидели дома, не имеют никакой силы.

Юрист особенно отмечает, что сообщение на сайте МВД об облавах на подростков менялось несколько раз в течение дня. В первой версии, по его словам, было написано, что сотрудники милиции собираются штрафовать родителей задержанных за то, что они отпускают детей гулять. Но закон, на который ссылались в милиции, пока вообще не предусматривает штрафов за прогулку, поэтому позже этот пункт убрали из сообщения. Возможность штрафовать таджикистанцев за отсутствие средств защиты у милиции появится только с 15 июня, когда вступит в силу специальное постановление штаба по борьбе с COVID-19. Сумма штрафа составит 28 долларов.

Хакимов также говорит, что ему непонятно, почему милиционеры задерживают только детей, ведь взрослых без средств защиты на улицах таджикистанских городов гораздо больше.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591880220
Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрел отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год
- Госорганы неэффективно использовали более 400 млрд тенге - глава Счетного комитета
- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела вопросы приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
- Нигматулин пригрозил министру "волчьим билетом" и посоветовал заняться самообразованием
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №355
- Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Часть первая
- Состоялось заседание Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате Парламента РК
- Кадровые перестановки
- Плодим недоучек?
- "Казахстанская действительность превратила советников в синекуру" – зачем чиновникам консультанты?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  