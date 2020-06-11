В Таджикистане милиция ловит и забирает с улицы безмасочных детей и подростков

15:57 11.06.2020

В Таджикистане милиция ловит подростков, которые ходят по улицам без масок



В Душанбе милиция 10 июня провела масштабную операцию "Подросток": правоохранители останавливали несовершеннолетних, которые гуляли по улицам без масок. В участок пойманных не отвозили, но сотрудники объясняли детям и молодежи, что выходить на улицу во время эпидемии с открытым лицом нельзя, а лучше вообще сидеть дома. При этом официально в Таджикистане карантин в связи с коронавирусом так и не вводили, и легальных оснований запрещать прогулки у милиции просто нет.



По сообщениям МВД, облавы на подростков теперь будут проводиться каждый день, только за последние сутки сотрудники милиции задержали порядка девяноста детей и подростков без масок. Восемь из них за бродяжничество доставили в спецприемник, остальных после профилактических бесед отпустили.

Задерживала милиция только несовершеннолетних, которые вышли из дома без причины и без сопровождения взрослых. В сообщении МВД Таджикистана сказано, что сотрудники милиции столицы "обнаружили, что, пользуясь безответственностью некоторых родителей, малолетние дети и днем и ночью гуляют по улицам города".

"С учетом международной практики перечень мер не принят и не зафиксирован официально в нормативно-правовых актах, а значит предъявлять такие требования в отношении любой категории таджикского общества неправомерно", – подчеркивает Хакимов.

Юрист Шокирджон Хакимов отмечает, что карантин в Таджикистане до сих пор официально не вводился, а призыв штаба по борьбе с коронавирусом не выходить из дома без необходимости носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому, по словам юриста, требования милиционеров, чтобы дети и подростки сидели дома, не имеют никакой силы.



Юрист особенно отмечает, что сообщение на сайте МВД об облавах на подростков менялось несколько раз в течение дня. В первой версии, по его словам, было написано, что сотрудники милиции собираются штрафовать родителей задержанных за то, что они отпускают детей гулять. Но закон, на который ссылались в милиции, пока вообще не предусматривает штрафов за прогулку, поэтому позже этот пункт убрали из сообщения. Возможность штрафовать таджикистанцев за отсутствие средств защиты у милиции появится только с 15 июня, когда вступит в силу специальное постановление штаба по борьбе с COVID-19. Сумма штрафа составит 28 долларов.



Хакимов также говорит, что ему непонятно, почему милиционеры задерживают только детей, ведь взрослых без средств защиты на улицах таджикистанских городов гораздо больше.