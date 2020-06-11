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Статью о клевете декриминализируют в Казахстане
16:55 11.06.2020

Соответствующая поправка вошла в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства.

Статью о клевете декриминализируют в Казахстане. Соответствующая поправка вошла в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", который приняли в двух чтениях депутаты Сената на пленарном заседании, передает корреспондент zakon.kz.
Статья 130 Уголовного кодекса "Клевета" переходит в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующее поручение дал глава государства на заседании Национального совета общественного доверия.

Кроме того, в закон были внесены поправки по оптимизации процессуальных действий судебных исполнителей; дальнейшее внедрения цифровых технологий в систему исполнительного производства; регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства.
Будут усовершенствованы меры контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усиление их ответственности, а также усилены контрольные функции уполномоченного органа и республиканской палаты судебных исполнителей.

Законопроектом повышается прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для всех сторон. Нормы, вводимые законопроектом, направлены на обеспечение сохранности денежных средств, временно находящихся на текущем счету частного судебного исполнителя, взысканных в пользу взыскателей, - сообщил член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Андрей Лукин.

Принятый документ расширит компетенцию частных судебных исполнителей, возлагая на них исполнение актов Международного финансового центра "Астана" на территории страны.
Тамила Языкова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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