США и КНР конкурируют за Таиланд, - В.Гулевич

17:06 11.06.2020

Владислав ГУЛЕВИЧ | 11.06.2020



О проекте строительства Таиландского канала через перешеек Кра

В условиях обострившихся американо-китайских отношений Таиланд, будучи союзником Вашингтона, проявляет все большую независимость во внешней политике и экономике, сближаясь с Китаем.

Бангкоку партнерство с Соединенными Штатами позволяло уравновешивать влияние Китая и Вьетнама в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Вьетнам относится к Китаю настороженно (сказывается исторический опыт китайско-вьетнамских войн), что автоматически делает его сегодня союзником Вашингтона.



А для Таиланда это означает, что США не заинтересованы больше в сдерживании вьетнамского политического влияния в регионе. Это чревато утратой Таиландом статуса главного американского союзника в ЮВА. Способствуя подъему Вьетнама, США растят еще одного потенциального лидера, чтобы создать разветвленную систему противовесов, которая затруднит Пекину формирование антиамериканских региональных союзов.



Другая причина роста прокитайских настроений в Таиланде – внутриполитическая. Опорой таиландской монархии традиционно является армия. С 2006 года в Таиланде произошли два вооруженных переворота, смена главы государства остается внутриармейским делом. С 2006 года бюджет вооруженных сил увеличивается на 8% ежегодно, после второго переворота (2014) он увеличился еще на $1 млрд., а в 2020 г. составил $7,7 млрд. и дополнительно $3 млрд. на оборонные проекты. Армейский бюджет растет намного быстрее инфляции, и это ставит армию в привилегированное положение.

Таиландская военная элита не приемлет американской демократии с ее правозащитной риторикой и считает угрозой № 1 не подъем Китая, а перспективу того, что когда-то США захотят силой сменить многовековую тайскую монархию на республиканский строй и лишить армию ее привилегий.

Политическая нестабильность влечет нестабильность экономическую. Вместо прогнозируемого роста экспорта в 2019 году на 2,2% произошло его сокращение на 1,2%, экономический рост составил 2,3% вместо ожидавшихся 2,8%. При этом Таиланд помещен в конце списка по индексу свободы прессы среди прочих режимов, признаваемых Вашингтоном авторитарными, и вверху – по уровню коррупции.



Для укрепления власти и снижения социального напряжения таиландское руководство нуждается в надежном экономическом партнере. Таковым является Китай, готовый инвестировать в стратегически важные проекты и социальную инфраструктуру.

Самым крупным, но пока не реализованным стратегическим проектом остается Таиландский канал через перешеек Кра, ширина которого в самом узком месте не превышает 50 км. Если канал пророют, он через Сиамский залив и Андаманское море соединит Индийский и Тихий океаны, а Таиланд превратится в ключевое звено китайского мега-проекта "Один пояс, один путь" в Юго-Восточной Азии и перетянет на себя морские грузоперевозки из Сингапура и Малайзии.



В январе таиландские власти и оппозиция единогласно высказались за учреждение парламентской комиссии для изучения возможности строительства канала. Это говорит о понимании всеми политическими силами страны важности проекта. Согласно Национальной стратегии развития Таиланда на 2017-2037 гг., приоритетной задачей остается создание транспортно-логистической инфраструктуры для выхода на внешние рынки и расширения экономических связей с миром. Перешеек Кра в документе не упоминается, но подразумевается.

Пекин тоже никогда не называл Таиландский канал частью проекта "Один пояс, один путь", но стратегические выгоды для китайцев от канала очевидны. Он снизит зависимость Китая от транспортировки импортной нефти через узкое горлышко Малаккского пролива ("малаккская дилемма").



По прогнозам, к 2040 году 80% всей нефти, потребляемой Китаем, будет импортной, значение Малаккского пролива для китайской экономики повысится в разы. Канал через Кра был бы удобным выходом из затруднительной ситуации и коротким маршрутом для импорта ближневосточной нефти. Стоимость проекта – $20-30 млрд., и Китай готов инвестировать.



По подсчетам Малайзийского морского института (Malaysia Maritime Institute), Малаккский пролив не в состоянии пропустить более 122 тыс. 600 кораблей в год. Нагрузка на канал возрастает, и остро встает вопрос о поиске альтернативных путей. В качестве таковых могут выступить также Зондский пролив между индонезийскими островами Ява и Суматра и Ломбокский пролив, соединяющий Яванское море с Индийскими океаном. Однако этот маршрут на 7-9 дней дольше и, соответственно, дороже, что делает появление Таиландского канала со временем неизбежным.



Идея канала не нова, впервые она была высказана французами три века назад, интенсивно обсуждалась в 1950-е годы. Тогда США поддержали идею, но сегодня оказывают дипломатическое давление на Бангкок, заставляя отказываться от заманчивого проекта.

Заметим, что Таиланд, как и другие азиатские державы, старается снизить свою зависимость от американского вооружения. При этом 75% всех продаж китайской военной техники идут в Азию. Посла переворота 2014 года в Таиланде Вашингтон отказался выделить Бангкоку $4,7 млрд. военной помощи, зато эти деньги дал таиландской армии Китай. Затем тайцы подписали контракт с Китаем на поставку трех подводных лодок и 48 самолетов. Предостережение пресс-секретаря посольства США Джиллиан Бонардо о том, что такие сделки загонят Таиланд в долги, на Бангкок не подействовало.