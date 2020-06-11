Черный рецидивист в позолоченном гробу как символ Америки, - Д.Седов

17:09 11.06.2020

Дмитрий СЕДОВ | 11.06.2020 |



Грандиозное предвыборное шоу – противники Трампа творят образ нового национального героя

Похороны в Хьюстоне Джорджа Флойда стали манифестацией глубокого разброда Америки. Две недели массовых протестов, когда расовые беспорядки и социальное недовольство соединились с уличным бандитизмом, наложили резкий отпечаток на жизнь страны.

9 июня рецидивиста с шестью судимостями, в том числе за вооруженное ограбление и хранение наркотиков, опустили в могилу в позолоченном гробу в присутствии высокопоставленной публики.



Специально прилетевший в Хьюстон Джо Байден записал видеообращение к участникам похорон: "Ты отважная девочка, – сказал он, обращаясь к маленькой дочке покойного. – Папа смотрит на тебя сверху и гордится тобой. Я знаю, что ты скучаешь по его крепким объятиям". Затем он обратился к взрослым: "Мы можем вылечить раны этой страны и преодолеть расизм". Накануне в интервью агентству CBS Байден заявил, что "готов возглавить движение за гражданские свободы, права и справедливое отношение к людям и стать консолидатором разделенной нации". Теперь о его скандальном "украинском досье" забыли; кандидат в президенты от демократов чувствует себя уверенно.

Обращаясь на похоронах к собравшимся, племянница Флойда заявила: "Кто-то сказал: сделаем Америку снова великой. А она была когда-нибудь великой?" О Трампе с его лозунгом Make America Great Again организаторы пышных похорон не забывают ни на день: до того момента, когда решится вопрос о новом хозяине Овального кабинета Белого дома, остается меньше пяти месяцев.



Мэр Хьюстона, штат Техас, где состоялись похороны, объявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда. "Масачуссетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей ученый муж хотя бы читать, мы не знаем... Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую", – заметила одна из русскоязычных жительниц Америки.

В стране распространяются антигосударственные призывы к снижению денежного обеспечения и роспуску полиции. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке мэры объявили, что полицейским надо настраиваться на сокращение бюджета.

Сторонники Трампа пытаются контратаковать, но их контратаки на фоне массового психоза выглядят слабо. В день похорон Флойда Punch опубликовал материал о Джордже Соросе, этом заклятом противнике Трампа. Издание цитирует американских пользователей социальных сетей: "Сороса нужно арестовать за то, что он враг США... он международный преступник!", "Наша проблема сегодня – не черные против белых. Наша сегодняшняя проблема – это Джордж Сорос против Америки". Однако причем тут престарелый 90-летний Сорос?!



После 25 мая, когда Флойд погиб от рук полицейского при задержании за попытку расплатиться фальшивой купюрой, рейтинг Трампа стал опускаться. Public Religion Research Institute (PRRI) показывает отставание Трампа от Байдена на 11 пунктов. Сегодня только 47% белых избирателей без высшего образования поддерживают президента; это меньше, чем в 2019 г. (тогда их было 52%). А ведь именно этот избирательный сегмент был опорой Трампа на выборах 2016 года. Сегодня эти люди страдают от блокирования сферы обслуживания и других отраслей во время эпидемии.

По оценкам PRRI, на снижение рейтинга Трампа повлияла заявленная им готовность привлечь к восстановлению порядка армию. Сразу появился лозунг "Америка вторглась в Америку". Бывший министр обороны Джеймс Мэттис заявил: "Милитаризация нашего ответа, как мы это видели в округе Вашингтон, порождает фальшивый конфликт между гражданским обществом и военными". Мэр округа Колумбия (Вашингтон) Мюриэл Баузер обвинила Дональда Трампа в том, что в 11 штатах он использовал для подавления беспорядков "непрофильные части" (тюремную охрану, таможенников, чиновников бюро по борьбе с наркотиками; иногда беспорядки подавлялись людьми без знаков ведомственной принадлежности на форме); она намерена инициировать рассмотрение соответствия действий президента федеральному закону.



После похорон Флойда Америке не дадут успокоиться. Когда рецидивиста хоронят в позолоченном гробу под боевые ритмы призывной негритянской музыки и при общенациональной трансляции по всем каналам телевидения, это воспринимается как вступление перед спектаклем – большим политическим спектаклем по случаю выборов президента. Америка верна себе, но ореол "сияющего града на холме" тускнеет все больше.