Современная рос-"элитка" - похоронить их за плинтусом.., - М.Хазин

17:38 11.06.2020

При Сталине такого не было

с одной стороны, либеральное общество - это общество закона, а с другой - элита абсолютно неподсудна



Михаил Хазин



История с пьяным Ефремовым стала чуть ли не главной новостью в российском интернете и это требует объяснений. Ну действительно, что ж тут такого-то? Ведь все же абсолютно, очевидно, и в то же время есть абсолютная уверенность, что Ефремова "отмажут". В чем суть этой уверенности и в чем состоит та игра, в которую явно играют российские либералы?



Если вспомнить "Лестницу в небо", то в ней есть два утверждения, которые, на первый взгляд, друг другу противоречат. Впрочем, там же это противоречие и объясняется. Смысл его в следующем: с одной стороны, либеральное общество - это общество закона, а с другой - элита абсолютно неподсудна. Понятно, как это противоречие выглядит в Западном обществе: преступление представителя элиты должно быть скрыто, с точки зрения публичности. Есть даже довольно много западных детективных произведений, где главный герой выступает против людей, в задачу которых входит не допустить вскрытия информации о совершении преступлений родственником реального члена элиты.



Если же, в силу каких-то причин, скрыть преступление не удалось, то члена элиты необходимо публично покарать, после чего аккуратно вывести его за пределы реальной ответственности. Ну, то есть, вытащить его из тюрьмы, помиловать, просто отпустить и так далее. Разумеется, максимально не публично. Ключевой элемент здесь - именно закрытость, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы рядовые обыватели решили, что есть какая-то там "элита", которой позволено больше, чем им. Тем более запрещено даже думать, что представители этой элиты могут быть неподсудны.



В нашей стране все проще: правосудие определяется чисто финансовыми моментами или же сословностью (впрочем, первое следует из второго). Если родственник чиновника нарушает правила дорожного движения и/или делает еще что-то преступное, его просто "отмазывают" от правосудия большими деньгами. В общем, достаточно типовая ситуация в феодальном обществе. Дикость, конечно. При Сталине, который очень заботился об общественной морали, такого не было.



Отметим, что с этой дикостью отчаянно борются представители нашей рукопожатной общественности. Для которых она типичное проявление тирании нынешней власти. С точки зрения здравого смысла это бред - поскольку, если при Сталине такого не было, то вот при царе-батюшке - сколько угодно. Впрочем, не все рукопожатные кривозащитники любят царя-батюшку, некоторые предпочитают демократию и свободу. Главное, тут другое и именно это заставляет их защищать убийцу-Ефремова (поскольку он сам признался, решение суда можно не ждать).



Фокус тут вот в чем. В их понимании, настоящий рукопожатный кривозащитник - это настоящий представитель элиты! Элиты нации! И по этой причине, хоть они и поборники всесилия закона, в данной конкретной ситуации они (неявно) апеллируют к тому самому тезису "Лестницы в небо", с которым публично никогда не соглашаются: что представители элиты неподсудны! И это обстоятельство вызывает у них серьезнейший когнитивный диссонанс.



Почему же они не могут просто следовать базовому тезису о всесилии закона? А дело в том, что сами-то они про себя знают, что, вопреки тезису о "великой нравственной чистоте" каждого носителя рукопожатности и кривозащитности, рыльце у многих в пушку. Они потому и чекистов так не любят, что подозревают их в том, что те точно знают весь послужной список. Где изменил жене, где продал товарища, где подставил партнера, где просто украл…



Так вот, ровно по причине того, что знают (например, что регулярно садились пьяными за руль), очень боятся встретиться с машиной правосудия. Именно по этой причине заранее всем объясняют, что приговор со стороны этой "машины" "ни о чем не говорит" (в этом месте, кстати, в приложении к нынешней "машине", с ними нельзя не согласиться), что стать ее жертвой может любой человек (что уже не совсем верно), наконец, что они ее искренне презирают (на самом деле - боятся). Но главное - все время, как это и принято у людей, которые ведут двойную жизнь (а мой опыт показывает, что почти все, кто пропагандирует собственную нравственную чистоту, ведут двойную жизнь), они объясняют самим себе, что их тронуть нельзя.



И потому, что они великие, и потому, что "народ встанет на нашу защиту", и потому, что "заграница нам поможет"! И проще всего объяснить это самому себе, что все дело в том, что именно я, любимый, и есть настоящая элита нации. Вот в этом месте у всех рукопожатных просто пунктик, даже самый задрипанный неостепененный младший научный сотрудник предпенсионного возраста искренне считает себя "элитой нации". Я это столько раз видел, что даже не могу себе представить никакой другой позиции. Ну, в самом деле, не считать же себя хронической беднушкой и неудачником - как-то это не комильфо!



По этой же причине они, приписывя самим себе элитный статус,которым в реальности не обладают, выносят в публичное поле то, что реальный представитель элиты никогда не сделает: демонстративное пренебрежение законом! Что как раз и говорит всем окружающим, что в реальности они элитой не являются!



И вот тут они воруют у нас (ну, в смысле, у жизни) тот самый тезис, с которым публично не соглашаются - что представители элиты неподсудны! Ну, точнее, они начинают убеждать себя, что если власть судит этих самых "настоящих" представителей элиты, то вся остальная "элита" должна стать стеной и спасти Серебренникова, Ефремова, всех наших режиссеров, которые воруют деньги, строят из себя голливудских продюсеров в части обращения с актрисами (хотя снять приличных фильмов или поставить спектакль совершенно не в состоянии) и в пьяном виде насмерть давят ни в чем не повинных людей. И все описанные в интернете истории про то, как "точно отмажут" Ефремова, на самом деле, это тяжелые психологические фрустрации на тему о том, как будут, паче чаяния, отмазывать от тюрьмы их самих, любимых.



И ровно потому, что это психологические фрустрации, они и выглядят так пошло и безобразно. Люди инстинктивно шарахаются от откровенных психов, тут примерно тот же эффект - психологически и социально здоровые люди шарахаются от таких рассуждений, пусть и сделанных в письменном виде. Ну и, начинают задумываться, что же за явление представляет собой Ефремов, если его в таком стиле защищают.



Сам Ефремов не виноват - он просто обычный алкоголик, которого пустили за руль автомобиля в пьяном виде. И, разумеется, его нужно наказать, иначе половина нашей рукопожатной общественности будет ездить пьяными за рулем в знак протеста против "кровавого режима".



К слову, стишки против Путина вообще никакого отношения к делу не имеют. Нет, они принципиальны с точки зрения включения Ефремова в "элиту нации" (которая не может не бороться с "кровавым режимом"), но собственно к конкретной истории никакого отношения не имеет. Хотя логика того, что Ефремову за полчаса до аварии добавили в водку какой-то жидкости выглядит очень живенько. К слову, когда какой-то там милиционер несколько лет назад расстреливал людей в магазине, никто из рукопожатной общественности эту версию не выдвинул, хотя там она смотрелась бы куда более естественно. Впрочем, милиционер, разумеется, это не элита нации.



В общем, в заключение мне остается только отметить, что основные законы Власти люди, пусть и инстинктивно, знают, хотя далеко не всегда с ними публично соглашаются. И печальная история актера Ефремова тому подтверждение.