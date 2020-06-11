Бишкек избавляется от памятников культуры. Под снос попадает ипподром

17:45 11.06.2020

Екатерина Улитина



Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке хотят лишить статуса памятника истории, культуры и архитектуры, чтобы снести. Проект постановления разработала мэрия Бишкека. Сейчас он проходит общественное обсуждение.



Мэрия, ссылаясь на заключение специальной комиссии, утверждает, что здание пришло в негодность, из-за старости его опасно использовать, более того, оно якобы утратило историческую и культурную ценность.



"Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна. Согласно заключению Межведомственной комиссии, здание ипподрома "Ак-Кула" признано утратившим свою историческую, научную, художественную и иную культурную ценность", - говорится в сопроводительной справке мэрии.



История здания



Бишкекский ипподром был построен в 1947 году по проекту заслуженного архитектора Владимира Нусова. Нусов был одним из основателей современного архитектурного искусства в Кыргызстане. Воплощение его проектов можно увидеть по всей республике: это Дворец пионеров, библиотека имени Чернышевского, здание Педагогического института и Министерства Сельского хозяйства. Нусов вместе с другими архитекторами в своих проектах старался отразить национальные особенности и традиции народного искусства. Национальные орнаменты можно увидеть и на барельефах, которые украшают здание бишкекского ипподрома.



В 1998 году чиновники Министерства Сельского хозяйства продали ипподром в частные руки. Вернуть здание и территории, которые уже понемногу стали застраиваться жилыми домами, удалось лишь благодаря тому, что объект числился памятником культуры. Суд встал на сторону городских властей и в 2018 году здание ипподрома, поле, площадку для проведения состязаний и конюшни удалось вернули в собственность города.



Восстанавливать здание не будут?



Надо сказать, что члены комиссии в том числе архитекторы и реставраторы в своем заключении, действительно рекомендовали снести здание и лишить его статуса культурной и исторической ценности. Однако, они рекомендовали после сноса, разработать проект регенерации здания. То есть эксперты настаивали на том, что здание нужно воссоздать с учетом современных требований к спортивным и общественным зданиям. Однако, в постановлении, которое предлагает мэрия, упоминаний о регенерации здания нет. Таким образом памятник архитектуры скорее всего будет утрачен навсегда.



А что с землей?



Надо сказать, что ипподром - это не только уникальное здание. Ипподром - это поле для проведения конно-спортивных игр, конюшни и огромный участок земли для выпаса лошадей. На этом участке легко поместится жилой микрорайон со всей инфраструктурой, но пока это просто поле засеянное травой, к которому со всех сторон подступают новенькие многоэтажки. Все эти годы участок от застройщиков защищал его особый статус, а вот что будет после того, как этот статус будет утрачен, неизвестно. Вполне возможно, что он повторит судьбу ресторана Нарын, который также вывели из списка культурного наследия, уничтожили и оставили горожанам лишь руины.