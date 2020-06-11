"Усовершенствованная бойня" за нефть в Ливии, - С.Кожемякин

17:46 11.06.2020 "Усовершенствованная бойня" за нефть в Ливии



Многолетний конфликт в Ливии переживает очередной перелом. Войска фельдмаршала Хафтара оставили почти весь запад страны. За этим поражением, как и за прежними успехами, стоят внешние силы, желающие прибрать к рукам ресурсы.



Горечь поражения



Изменчивость военной удачи, как и судьбы в целом, хорошо видна на примере ливийской истории. На весь мир полвека назад прогремело имя 28-летнего армейского капитана Муамара Каддафи, возглавившего революцию и превратившего нищую страну в богатейшее государство Африки.



Спустя почти десятилетие после гибели легендарного правителя драматичные виражи переживает Халифа Хафтар. Близкий соратник Каддафи, ставший его смертельным врагом, он каких-то два месяца назад претендовал на единоличное руководство Ливией. И для этого, как казалось, были все основания. Начиная с 2014 года, когда Хафтар призвал изгнать "исламистское правительство" из Триполи, руководимая им Ливийская национальная армия (ЛНА) установила контроль более чем над 90 процентами территории страны. На ней располагались почти все нефтегазовые месторождения и нефтеналивные порты, что дало в руки военачальнику весомые козыри.



Другим козырем стала зарубежная поддержка. Военные, финансовые и дипломатические услуги Хафтар получал от Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Франции и России. Это ставило ЛНА в выигрышное положение перед разношерстными ополчениями, на которые опиралось заседавшее в Триполи "правительство национального согласия" (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.



Однако начатое весной прошлого года "решающее наступление" свелось к затяжным позиционным боям. Дальше южных пригородов столицы ЛНА не продвинулась. Не помогла Хафтару и концентрация максимальной власти. Если изначально он выступал от имени заседавшей в Тобруке Палаты представителей и параллельного - "восточного" - кабинета министров, то в апреле этого года фельдмаршал объявил о переходе всей полноты власти к армии.



Подобный шаг, однако, свидетельствовал не о силе, а скорее о неуверенности. Именно в апреле началась череда неудач, которая в итоге обернулась катастрофой. Сначала формирования ПНС выбили ЛНА из городов северо-западного побережья (Сабрата, Сурман и др.), а затем взяли ключевую авиабазу Аль-Ватия, используемую войсками Хафтара с 2014 года. В конце мая ЛНА оставила пригороды и международный



аэропорт Триполи, а 5 июня потеряла Тархуну и Бани-Валид - последние опорные пункты на подступах к столице. Не лучше ситуация на юге Ливии. Верхушка ряда тамошних племен объявила о переходе на сторону ПНС, лишив Хафтара контроля над крупнейшими городами региона - Себхой, Мурзуком, Убари и Гатом, а также крупными месторождениями, среди которых Эль-Шарара и Элефант.



Окружение фельдмаршала довольно неуклюже пыталось оправдать неудачи то перегруппировкой сил, то "доброй волей" в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Фитр, то шагом навстречу перемирию. В конце концов в ЛНА признали поражение, объяснив его превосходством сил противника и "иностранным давлением".



Финансовый фундамент "дружбы"



Мистические перипетии судьбы тут, конечно, ни при чем. Перелом в гражданской войне имеет прозаические причины и связан прежде всего с политикой внешних сил. Довольно-таки незавидное положение Сараджа коренным образом изменилось, когда в начале года его открыто поддержала Анкара. В Ливию были переброшены военные специалисты и протурецкие боевики из Сирии, численность которых превысила 10 тыс. человек. К этому нужно добавить поток вооружений, включая бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, а главное, боевые беспилотники "Байрактар" и "Анка". Из-за них войска Хафтара потеряли одно из основных преимуществ - господство в воздухе. Свое вмешательство руководство Турции не скрывает, не только заявляя, что действует "на стороне закона" против "бунтовщиков", но и увенчивая себя победными лаврами. "Наши военные идут по намеченному плану и нацелены продолжать борьбу вместе со своими ливийскими братьями", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 июня.



Действия Анкары стали возможными благодаря лазейке, предоставленной "международным сообществом" во главе с ООН. Недееспособный и всецело зависимый от ополчений (читай: банд) боевиков-исламистов, кабинет Сараджа был признан легитимной властью. Причины очевидны: это облегчало грабеж сырьевых богатств Ливии. Недаром Национальная нефтяная компания и Центробанк были переданы под контроль ПНС.



Отношение глобальных игроков к сторонам конфликта, соответственно, зависело от готовности последних обеспечивать бесперебойную выкачку нефти и газа для иностранных корпораций. Пока Хафтар выполнял обязательства, ведущие державы терпели его, ведя диалог как с Триполи, так и с Тобруком. Это выразилось в серии мирных инициатив, с которыми попеременно выступали Франция, Германия и Россия.



С некоторых пор, однако, фельдмаршал стал вести собственную игру. После начала турецкой интервенции ЛНА заблокировала экспортные терминалы. В результате добыча нефти упала с 1,2 млн до 90 тыс. баррелей в сутки. Понадеявшись на разногласия США и ЕС с Анкарой, Хафтар рассчитывал на их вмешательство в свою пользу. Но, оказавшись перед выбором - углубить конфликт с сильной державой в лице Турции или принести в жертву неуступчивого лидера одной из воюющих сторон в своем сырьевом придатке, - внешние силы колебались недолго. Причем не только достаточно нейтральные игроки, но и многолетние союзники Хафтара.



Смена ориентиров хорошо видна на примере Франции. Несколько лет она помогала ЛНА оружием и даже силами спецназа, в обмен получая защиту интересов корпорации "Тоталь". Это вылилось в серьезный конфликт с Триполи, когда ПНС объявило об аннулировании всех контрактов с Парижем. Несколько месяцев назад, однако, кабинет Сараджа сменил гнев на милость и одобрил приобретение компанией "Тоталь" 16-процентной доли в проекте по разработке нефтяного месторождения Ваха. Другие участники концессии - американские корпорации "Гесс" и "КонокоФиллипс".



Разумеется, гнев на милость в Триполи сменили не просто так. Париж все сильнее дистанцировался от Хафтара, а в конце мая послал ему недвусмысленный сигнал. Французский фрегат "Жан Барт" перехватил танкер, который шел в Тобрук для загрузки нефтью и ее последующей продажи ОАЭ. Военное судно действует в рамках объявленной Евросоюзом операции "Ирини" по обеспечению введенного ООН оружейного эмбарго. Однако, "не замечая" турецких кораблей с оружием для Триполи, фрегат выбрал совсем другую цель.



Схожие метаморфозы претерпела позиция США. Еще недавно Хафтара принимали там с поистине президентскими почестями, после начавшегося в прошлом году наступления Трамп высказал фельдмаршалу свою поддержку. И вот теперь госдепартамент США обвиняет ЛНА в "провоцировании гуманитарного кризиса", а его глава Майк Помпео в телефонном разговоре выражает солидарность Сараджу. "Мы гордимся партнерством с законным правительством Ливии и осуждаем силы, стремящиеся навязать новый политический порядок военными средствами и терроризмом", - говорится в заявлении американского посольства в Триполи.



Влияние Вашингтона сквозит и в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фарисейски признав, что оружейное эмбарго должны соблюдать все стороны ливийского конфликта, он призвал "не ставить на одну доску силы Хафтара и правительство Фаиза Сараджа - единственное, признанное ООН". В связи с этим, добавил Столтенберг, альянс готов оказать Триполи поддержку.



Не осталась в стороне Италия. Формально она и прежде поддерживала ПНС, но одновременно контактировала с Хафтаром. Что не удивительно: под контролем ЛНА находились газовые месторождения, разрабатываемые корпорацией "Эни". За это Рим критиковался соратниками Сараджа, пугавших его потерей "куска пирога". Сориентировавшись, итальянское руководство открыто взяло сторону Триполи и выступило за распространение "Ирини" на египетско-ливийскую границу для пресечения поставок оружия Хафтару. К слову, штаб-квартира операции находится в Риме, а командует ею итальянский контр-адмирал Фабио Агостини. Занятую им позицию в ПНС оценили, разрешив "Эни" возобновить работу на месторождениях в районе Сабраты.



Сырьевые дивиденды



Отдельного разговора заслуживает политика России. Вслед за ООН и большинством государств Москва признала легитимность кабинета Сараджа, но предпочла "не складывать яйца в одну корзину". Не будем подробно останавливаться на теме участия в конфликте ЧВК "Вагнера". В этом Россию, напомним, открыто обвиняют как Турция и западные страны, так и майский доклад Совбеза ООН. Факт в том, что Москва установила тесные контакты с Хафтаром, рассчитывая, очевидно, застолбить пару-другую (желательно, конечно, больше!) месторождений для "Газпрома" и "Роснефти".



А поскольку интересы российской власти ничем не отличаются от интересов других буржуазных хищников, то и поведение ее является таким же цинично-расчетливым. С одной стороны, она пытается в обход Хафтара сблизиться с органами власти в Тобруке. 26 мая Сергей Лавров провел телефонные переговоры со спикером Палаты представителей Агилой Салехом и поддержал высказанный тем план межливийских переговоров. С другой - Россия делает шаги навстречу ПНС. 3 июня в Москве побывали заместитель Сараджа Ахмед Майтыг и глава МИД Мухаммед Тахир Сияла, встретившиеся с Лавровым и представителями минобороны РФ. Вероятнее всего, в России пытаются реанимировать договор 2017 года между "Роснефтью" и Национальной нефтяной компанией Ливии о сотрудничестве в сфере геологоразведки и добычи. Наконец, ситуацию обсудили в телефонной беседе Владимир Путин и Эрдоган. Как сообщается, президенты пришли к согласию относительно активизации политического процесса.



Предсказать с точностью до деталей дальнейшее развитие событий невозможно, но некоторые выводы напрашиваются. Главный заключается в том, что борьба за ресурсы не только не сгладится, а еще более обострится. Союзники Хафтара, прежде всего Каир, будут пытаться сохранить позиции хотя бы на востоке страны. С этим связана мирная инициатива президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Она была обнародована 6 июня, после его переговоров с метнувшимся на берега Нила фельдмаршалом.



Но победители явно не собираются делиться, следуя латинской поговорке: "Опоздавшим - кости". Еще в середине мая государственная Турецкая нефтяная корпорация сообщила о намерении начать разведку и добычу у побережья Ливии. Это подтвердили Сарадж и Эрдоган после визита главы ПНС в Анкару 4 июня.



Не случайной представляется и серия обвинений в адрес Москвы. Сначала Пентагон объявил об имеющихся у него доказательствах переброски полутора десятков истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24 для поддержки Хафтара. "Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта", - заявили американские военные. Затем госдепартамент США заявил об отправке Москвой в Тобрук партии "фальшивых" динаров. Отпечатанные Гознаком деньги были задержаны властями Мальты по требованию ПНС почти год назад, но в Вашингтоне решили раздуть тему именно сейчас. Для чего - совершенно понятно: чтобы выбить Россию из "постхафтаровской" Ливии и обеспечить самим себе выгодные контракты.



Разрывая страну на части, капиталистические стервятники меньше всего переживают за ее жителей. По крайне приблизительным подсчетам, только последний этап конфликта унес почти 10 тыс. жизней, а в списке государств по индексу человеческого развития Ливия за десять лет рухнула с 53-го на 110-е место. Сегодня уже не верится, что при Каддафи она признавалась ООН намного более развитой страной, чем Саудовская Аравия и Россия.



Характеризуя больше ста лет назад вторжение Италии в Ливию, Ленин называл его "усовершенствованной, цивилизованной человеческой бойней, избиением арабов при помощи "новейших" орудий". "Чем вызвана была война? Корыстью итальянских финансовых тузов и капиталистов, которым нужен новый рынок, нужны успехи итальянского империализма", - заключил он. С тех пор изменились технические средства экспансии, но суть империализма осталась прежней. И добровольно от этой сути капитал никогда не откажется.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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