Пекин ускоряет китаизацию ислама. Мусульманам Поднебесной обещают безбедную жизнь, - В.Скосырев

22:59 11.06.2020

Владимир Скосырев

11.06.2020



Во время инспекционной поездки на Северо-Запад страны Си Цзиньпин ознакомился и с состоянием животноводства.

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил бедняков-мусульман, что они станут жить лучше благодаря заботам правительства. Это заявление прозвучало в тот момент, когда Вашингтон усиливает пропагандистскую кампанию, направленную против Коммунистической партии Китая (КПК). Госдепартамент опубликовал доклад, где утверждается, что она подавляет религии. В 2019 году продолжались задержания уйгуров в Синьцзяне, преследовались буддисты в Тибете, а также христиане. ЦК партии неусыпно печется об авторитете лидера страны. Он должен быть близок к массам. Даже во время эпидемии генсек Си Цзиньпин побывал в ее эпицентре – Ухане. А на днях он совершил поездку, которую пресса назвала инспекционной, в Нинся-Хуэйский автономный район (Северо-Западный Китай). Там проживает национальное меньшинство хуэй, исповедующее ислам. Пообщавшись с простыми крестьянами, рабочими и кадровыми работниками, Си пообещал, что в этом удаленном регионе люди будут зарабатывать больше.



Конкретно имелось в виду, что мусульман и представителей других религиозных меньшинств государство не забудет, когда будет выполнять программу построения общества "средней зажиточности" к 2021 году. То есть их тоже избавят от вековой бедности. Но это, как можно заключить из слов председателя, дело непростое. Нужно сохранять трезвость ума, придерживаться политического курса и "способствовать великому делу, за которое боролись наши предки-революционеры". Последнее пожелание скорее всего было обращено к партийным и государственным чиновникам.



Ученый из Китайской академии общественных наук, который предпочел остаться анонимным, сказал газете South China Morning Post, что Си обращался не только к народности хуэй, численность которой составляет 10 млн человек, но и к другим национальным меньшинствам, включая уйгуров, живущих в Синьцзяне. А в более широком плане его выступление послужило ответом на нападки со стороны Запада, обвиняющего Пекин в гонениях на верующих. Не исключено, что КПК меняет свою политику. Она постепенно смягчает жесткий контроль над меньшинствами, делая упор на повышение уровня жизни и создание рабочих мест.



Но в Вашингтоне о таких нюансах и слышать не хотят. Госдепартамент только что опубликовал доклад о нарушениях религиозных свобод в мире. Львиная доля этого документа посвящена Китаю. В 2019 году преследования верующих усилились. "Коммунистическая партия теперь приказывает религиозным организациям подчиняться ее руководству и включать коммунистическую догму в свои учения и практики", – заявил госсекретарь США Майкл Помпео.



Доклад был опубликован после того, как президент США Дональд Трамп подписал директиву о продвижении религиозных свобод. На это должно быть выделено из казны 50 млн долл. на финансовый год. К разоблачениям Пекина подключился американский чрезвычайный посол по религиозным свободам Сэм Браунбек. Выступая на брифинге, он сказал, что массовые задержания уйгуров в Синьцзяне продолжаются. "У нас нет свидетельств того, что их освободили. А если даже их освободили, то в виртуальное полицейское государство, которое создал Китай", – подчеркнул посол. По его словам, США подвергают санкциям те китайские компании, которые выпускают продукцию с помощью принудительного труда. Их товары не допускаются на американский рынок.



В докладе Госдепа также говорится, что в прошлом году в КНР был одобрен пятилетний план китаизации ислама.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "В Китае действительно проводится китаизация ислама. Такая же линия проводится и в отношении других религий. Ее смысл состоит в том, что китайский ислам должен быть отрезан от идейных и интеллектуальных центров, находящихся за рубежом. Это должен быть чисто китайский феномен, который развивается внутри Китая и подчиняется политике регулирования религий. Руководство Китая беспокоило то, что ислам является наднациональной религией, не признающей национальных различий и настаивающей на единстве мировой исламской общины. Так не годится. Исламское образование должно проходить в Китае под контролем соответствующих органов. Проповеди тоже должны ими контролироваться".



Такой же порядок довольно давно установлен с буддизмом и другими религиями. В принципе терпимо относясь к религиозной деятельности, государство в КНР с максимальной подозрительностью смотрит на связи между китайскими религиозными структурами и зарубежными организациями, заключил Кашин.