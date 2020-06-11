Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС. Давно пора! - В.Панфилова

00:53 12.06.2020

Казахстану рекомендовано не устраивать искусственные барьеры на границах с соседями

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11.06.2020



Аскар Мамин (слева) и Мухаммадкалый Абдыгазиев договорились об упрощении перевозки грузов через границу.

Премьер-министры Киргизии и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин 11 июня обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-казахстанской границе и договорились об открытии всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) для проезда большегрузных машин, следующих на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Нур-Султане утверждают, что причина задержек в несоответствующей документации на груз и отсутствии фитосанитарного контроля. Бишкек пригрозил поставить под вопрос свое участие в интеграционном объединении. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) после рассмотрения вопроса на коллегии вынесла вердикт: "Это барьер".

В казахстанском приграничье с киргизской стороны скопилось более 300 машин, которые везут фрукты и овощи на рынки России и в другие страны ЕАЭС. С конца мая Казахстан усилил контроль на казахстанско-киргизской границе и закрыл в одностороннем порядке пять из семи КПП. Пограничной службе Киргизии заявили, что дополнительные ограничения стали появляться еще с конца прошлого года, сейчас ситуация стала критической. На границе портятся сезонные овощи и фрукты, которые везут на российские рынки. В ситуацию вмешался премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, который последние две недели находился в отпуске. Для решения вопроса он позвонил казахстанскому коллеге Аскару Мамину. Главы правительств двух стран договорились об открытии всех пунктов пропуска и решении вопросов по обеспечению беспрепятственных грузовых перевозок через киргизско-казахстанскую границу. Стороны подтвердили обоюдную приверженность ранее достигнутым договоренностям, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина Киргизии.

Означает ли это, что Бишкек устранит все предъявленные ему претензии, пока неизвестно. В Нур-Султане объясняют, что решение об усилении контроля было принято в целях недопущения распространения коронавируса, а также необходимости наведения элементарного порядка в учете и контроле товарных потоков, которые перемещаются через киргизско-казахстанскую границу. Казахстанская сторона приводит достаточно убедительные аргументы по поводу серого импорта, реэкспорта и контрафактной продукции. По данным Министерства финансов Казахстана, Бишкек занижает данные экспорта и импорта в 10 раз. В частности, в 2019–2020 годы через казахстано-киргизскую границу в направлении России проследовало почти 80 тыс. грузовых транспортных средств. Проведена выборочная проверка 1547 машин. В 1505 случаях выявили грубейшие нарушения налогового законодательства Казахстана. В документах указаны фиктивные получатели в Казахстане или России, перемещаемые товары не соответствовали тому, что указано в сопроводительных документах. В результате доначислены налоговые платежи на сумму более 5 млн долл.

"Несмотря на указанные факты, Бишкек остается "глухим" к конструктивным предложениям Нур-Султана, продолжая будировать тему "мифических барьеров". Такое поведение наших партнеров наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества в целях ухода от легального перемещения прежде всего товаров народного потребления, ввозимых из Китайской Народной Республики на территорию ЕАЭС. Об этом свидетельствует излишнее обострение данного вопроса, информационные атаки и рассмотрение этого вопроса на площадке ВТО, к которой он не имеет отношения", – говорится в сообщении казахской стороны.



Затор на КПП на киргизско-казахской границе.

Кадр из видео News KG

В Бишкеке, напротив, считают, что Казахстан не соблюдает принципа ЕАЭС о свободном перемещении товаров. Министр экономики Киргизии Санжар Мукамбетов заявил, что в нынешней ситуации урегулировать вопрос может только арбитр в лице ЕАЭС, который создавался именно для беспрепятственной торговли между членами организации. "Главы государств – членов ЕАЭС в ходе онлайн-саммита выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания. Однако проводимые казахстанской стороной мероприятия не соответствуют этому заявлению", – говорится в сообщении Минэкономики. По утверждению ведомства, казахстанская сторона "под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует киргизский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции".



Киргизская сторона будет придерживаться регламента ЕАЭС, но в случае, если вопрос не будет решен в ближайшее время, Бишкек воспользуется правом отзыва министров из Евразийской экономической комиссии. Соответственно это нарушит кворум ЕЭК. "Киргизии нет смысла находиться в ЕАЭС без решения проблемы", – считают в экономическом ведомстве республики.

Напомним, что Киргизия уже обращалась в ЕЭК (см. "НГ" от 07.04.20) с проблемой снижения таможенных пошлин, а также блокировки киргизских товаров на границе с Казахстаном. "Но комиссия ЕЭК всякий раз принимает сторону Казахстана. Если на этот раз решение окажется аналогичным, встанет вопрос дальнейшего членства Киргизии в ЕЭАС", – отметили в Минэкономики Киргизии.

Между тем ЕЭК рассмотрела претензию Бишкека по поводу сложившейся ситуации на границе и признала принимаемые Казахстаном меры барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве экономики Киргизии.

Коллегия ЕЭК просила правительство Республики Казахстан принять меры: по отмене избыточного контроля в отношении ввозимых из Киргизской Республики товаров ЕАЭС; ускорению и упрощению процедур прохождения транспортных средств через киргизско-казахстанскую государственную границу; исключению применения всех видов контроля, не предусмотренных правом ЕАЭС; обеспечению "зеленых коридоров" для скоропортящихся, сезонных товаров, продуктов питания.

Одновременно коллегия ЕЭК высказала озабоченность большим количеством проблем, связанных с перемещением товаров через границы государств – членов ЕАЭС, носящих системный характер и требующих комплексного подхода для их решения. Для этих целей принято решение о необходимости создания рабочей группы высокого уровня из представителей стран ЕАЭС, которая разработает план мероприятий ("дорожную карту"), направленный на системное устранение и предотвращение возникновения препятствий при перемещении товаров через границы государств-членов, в том числе информационный обмен между странами союза в налоговой и таможенной сферах. Киргизская Республика поддерживает создание рабочей группы высокого уровня и призывает сформировать ее в кратчайшие сроки для проведения работы в обозначенном направлении, говорится в сообщении.