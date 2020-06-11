Израиль призывают дать отпор Турции… в Ливии, - И.Субботин

00:56 12.06.2020

Восток Ливии обратился за помощью к еврейскому государству

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11.06.2020



Восточно-ливийское правительство, на легитимность которого опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, призвало Израиль обратить внимание на север Африки. Его вице-премьер Абдул Салам аль-Бадри в интервью ивритоязычному еженедельнику "Макор Ришон" выразил надежду, что израильтяне создадут альянс с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном – чтобы дать отпор турецкой экспансионистской политике в Средиземноморье. Такие призывы в адрес еврейского государства звучат со стороны Восточной Ливии не впервые.



"У нас долгая история контактов с Израилем и еврейским сообществом", – заявил журналистам аль-Бадри. Вице-премьер выразил уверенность, что странам региона нужно сформировать новую карту Средиземноморья, "которая учитывает интересы Ливии наряду с другими государствами". Политик считает в этом плане роль Израиля одной из важнейших. "Мы никогда не были врагами, и мы надеемся, что вы поддержите нас", – сказал аль-Бадри. На следующей неделе в Израиль прибывает глава греческого правительства Кириакос Мицотакис. Визита ждут и от президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Вполне вероятно, что дискуссия будет сконцентрирована на территориальных спорах в Средиземном море и ливийской политике Турции.



Официально Израиль не является участником ливийского вооруженного конфликта, однако подтверждены его тесные связи в сфере оборонной промышленности с рядом стран Персидского залива, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые активно поддерживают Хафтара. Формальных отношений с Восточной Ливией у Израиля также нет, однако структуры востока бывшей Джамахирии неоднократно говорили о готовности наладить контакты. Так, прохафтаровский министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж в разговоре с израильским изданием "Маарив" выразил надежду на то, что палестинская проблема будет решена и у его страны нормализуются отношения с Израилем.



В декабре 2019 года на фоне активизации официальной Анкары в ливийском театре боевых действий турецкие СМИ тиражировали информацию, согласно которой Хафтар обладает израильской военной поддержкой. Так, в материале телеканала TRT говорилось, что самоназванный фельдмаршал встречался с некими чиновниками из Тель-Авива и представителями разведведомства Моссад в 2018 году при содействии ОАЭ. В ходе беседы, по этим данным, израильтяне выразили готовность снабжать ЛНА своим оружием. Тогда речь якобы шла о снайперских винтовках и приборах ночного видения. Однако TRT намекал, что эта помощь ЛНА и соответственно восточно-ливийскому правительству может быть гораздо шире.

В апреле этого года арабское издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщило, что Эмираты направили в Восточную Ливию некие системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства. В материале "Аль-Араби аль-Джадид" не было уточнений, какое именно средство вооружения получил Халифа Хафтар, однако говорилось о том, что эти системы были переброшены на ливийскую территорию через Египет, который также поддерживает самопровозглашенного фельдмаршала. Эти данные не получили подтверждения. Эмираты тщательно скрывают свою причастность к поддержке командующего ЛНА: поставку вооружений в бывшую Джамахирию ограничивает введенное ООН эмбарго.



Сейчас противостоящее Хафтару Правительство национального согласия (ПНС), обладающее безусловной военной поддержкой Турции, ведет активное наступление на позиции ЛНА. Несмотря на то что Египет представил накануне свою инициативу по урегулированию вооруженного кризиса, правительство в Триполи временно отказалось сесть за стол переговоров. В недавнем разговоре с агентством Bloomberg министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага пояснил, что лояльные Триполи формирования будут готовы к переговорам с восточно-ливийским правительством только после того, как вернут контроль над стратегически важным городом Сирт и авиабазой в муниципалитете аль-Джуфра.



На этом фоне восток Ливии хочет заручиться поддержкой других международных игроков, даже тех, которых можно назвать изгоями. Запад и ооновские структуры даже заподозрили ЛНА в торговле с Венесуэлой. В частности, у США и ряда европейских стран есть подозрения, что командующий ЛНА ведет транспортировку углеводородов в республику. По данным издания, эксперты изучают не только непосредственные контакты между Восточной Ливией и Каракасом, но и деятельность стран-посредников. Так, интерес вызвала деятельность одной из базирующихся в Эмиратах фрахтовых компаний. Все дело в том, что Хафтар ищет финансовые ресурсы для продолжения боевых действий. И вряд ли здесь его может что-то остановить.