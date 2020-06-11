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Токаев назначил выборы в КазСенат на 12/08
07:56 12.06.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном в государственных СМИ.

В указе отмечается, что выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов палаты.
"Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования", - говорится в указе.

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой из 14 областей, двух городов республиканского значения (Алматы и Шымкент), а также Нур-Султана. Кроме того, 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет.

Согласно законодательству Казахстана в выборах депутатов Сената участвуют выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока их полномочий.
Напомним, 2 мая Президент подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената Дариги Назарбаевой. Новым спикером Сената был избран Маулен Ашимбаев.

Источник - Tengrinews.kz
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