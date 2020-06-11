Укрпевун Вакарчук сбежал из УкрРады. Бросил мандат в океан Эльзе

10:08 12.06.2020

Святослав Вакарчук лишил себя "Голоса"

Лидер "Океана Эльзы" уходит из Верховной рады



Основатель и член политсовета украинской партии "Голос", лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг сложил с себя полномочия депутата Верховной рады. Такое решение он объяснил тем, что "частично выполнил" свою миссию, добившись присутствия членов "Голоса" в парламенте. Уход политика из Рады может отрицательно сказаться на рейтинге партии, популярность которой во многом базировалась на популярности ее основателя.

"Сегодня зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Надеюсь, в ближайшее время его должным образом рассмотрят",- сообщил Святослав Вакарчук во время брифинга в Киеве. При этом он добавил, что политическую деятельность и работу в рамках партии прекращать не собирается. Говоря о планах на будущее, лидер группы "Океан Эльзы", не раскрывая деталей, сообщил, что будет заниматься неким новым образовательным проектом.

Святослав Вакарчук уже во второй раз уходит из Верховной рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона" и тоже продержался около года, после чего добровольно сложил мандат.

На брифинге Святослав Вакарчук заявил, что его задача "частично выполнена", поскольку основной целью было привести в парламент новых патриотически настроенных людей. "Наша фракция хоть и небольшая, но эффективная… Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз",- заметил политик.



Были и другие причины отказаться от мандата. Певец посетовал, что с момента президентских выборов его не прекращают поливать грязью. "Последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить информационное дерьмо, дезинформацию, грязь и прочий негатив,- сказал он.- Но это все появилось тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль о том, что я буду баллотироваться в президенты".

Почему Украина не может расстаться с Арсеном Аваковым

Украинские СМИ объясняют решение политика и другими факторами. В частности, издание LB.ua отметило, что причиной могла послужить сохраняющаяся лояльность Святослава Вакарчука министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Так, господин Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Источники в партии также сообщили изданию, что сложение полномочий политика могло быть связано с приближением местных выборов, назначенных на 25 октября текущего года: "Часть наших (в партии.- "Ъ") полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы (Святослава Вакарчука.- "Ъ") этому препятствуют".

Напомним, что на парламентских выборах в июле 2019 года партия "Голос" получила около 6% голосов избирателей. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, рейтинг партии упал до 3,8%. И теперь ее опережают такие несистемные украинские партии, как Партия Шария (4,7%) украинского блогера Анатолия Шария и "Сила и честь" (4,7%) экс-кандидата в президенты Игоря Смешко.

Марина Коваленко

"Коммерсантъ" от 11.06.2020,