Крах цивилизации. Чтобы весь мир целовал ботинки неграм? И менял пол? - Альберт Нарышкин

10:57 12.06.2020 Что происходит в США? Нет смысла говорить о проблеме расизма (кстати, ее же "нет", вы помните? Нам много лет говорили, что ее нет), и не вижу резона говорить о дилемме "глобализма-национализма" или "модерна-постмодерна", потому что это не отражает суть.

Происходит крах цивилизации Запада. А цивилизация Запада была, во-первых, цивилизацией модерна, а во-вторых - цивилизацией национальных государств. А теперь мышки решили, что они станут ежиками. Как будто это возможно…

Я не могу не обратиться в этом случае к авторитету Пелевина, потому что у него есть очень точные фразы на этот счет:

– У человека есть мир, в котором он живет, – назидательно сказал сирруф. – Человек является человеком потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и, если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком и ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?

Так вот: если Запад решил перестать быть Западом и стать чем-то другим, то для этого ему надо умереть. Причем это действие необходимое, но отнюдь не достаточное! Вот например Римская империя умерла, но не стала ничем другим.



Есть и другая опция, не менее интересная: можно стать чем-то другим, но отнюдь не великим: см. опять же нынешнюю Италию, нынешнюю Грецию, Египет и т. д.

И даже если предположить, что повторится история, когда великая Российская империя стала великим СССР, то надо помнить, что между этим лежало 10 лет гражданской войны, 20 лет разрухи, проигранные мелкие войны, тяжелейшая 4-летняя война - вот таким оказалось расстояние от одного величия до другого.

При этом за СССР хотя бы была идея, которая увлекала прогрессивный мир, а вот у США такой идеи нет. Всем нравилось то, что США предлагали ДО своего краха. Многие с радостью вернулись бы в прошлое, а вот в будущем - что может предложить США?

Чтобы весь мир целовал ботинки неграм? И менял пол?

Далее. Мы напрасно мыслим в категории дилеммы "демократы-республиканцы", "глобалисты-националисты". С какой радости такое ограничение?

Как давно и справедливо говорят, нет разницы между демократами и республиканцами: это две части одной и той же американской КПСС. Ситуация, в которой пребывают США, говорит о том, что в кризис зашла их политическая система как таковая: и демократы, и республиканцы - все вместе…

Не могут одни победить других и куда-то кого-то повести: они суть - одна система, и это явно мертвая система, как геронтократическая КПСС со времен позднего Брежнева.

Целиком эта система и проиграет.

Когда закончится осыпание нынешних США, власть возьмет кто-то третий.

Знаете, я вообще не удивлен почти ничему из происходящего, на мой взгляд ничего странного не творится. Кроме одного:

Я ждал, что происходящее будет растянуто года на три, а оно случилось за несколько месяцев!

Как говорил Розанов: "Великая Российская империя слиняла за три дня".

Вспомните, к 1917 году никто знать не знал большевиков: это была маргинальная партия, очень нишевая, что про нее говорили? Она слишком радикальна! Ни народ, ни "думающие массы" не готовы к такой радикальной программе, у них слишком мало поддержки! Надо что-то более центристское.

В известном смысле, это оказалось справедливо: царя свергли не большевики, их тогда и видно-то не было, и власть взяли тоже НЕ большевики, а вот те, кто взяли…

Опять же - сравнивайте: когда либералы брали власть, они смешали с дерьмом правоохранителей, силовиков. Впрочем, этим же занимался и царь - тогда элита предала своих силовиков ради того, чтобы сцепиться за власть. И когда царя подвинули, за него уже не вступались погоны.

Но зато! Когда пришли подвинуть новых, когда пришли подвинуть либералов, захвативших власть и организовавших Временное правительство - за них тоже никто не вступился.



Если ты хочешь быть властью, ты должен иметь своих силовиков в том числе. Это круто, когда царь отдал тебе власть, царь цивильный, на войну не пошел. А вот большевики - не такие! Они пришли отбирать власть, и тебе нужны погоны - а они за тебя не пойдут, они тебе не верят (и правильно делают), ты их предал (и предашь снова).

И вот сейчас в США очень близко: либералы-демы-глобалисты откровенно унижают полицию и предают, респы и действующая власть - тоже. И кто бы завтра ни возглавил эту формальную власть, силовики уже не разбегутся за них жизнь свою класть. Всякая новая власть (или старая) будет лишена поддержки силовиков.

Ну да, скажут, что в США достаточно частников, много оружия и у населения - все так, но это аргумент "за", а не "против".

Этих же частников могут нанять и американские "большевики", когда пойдут валить американское "временное правительство". А оружие - так оно именно что у НАСЕЛЕНИЯ, а не у одних демократов.

Вот погоны - то было другое дело! Полиция раздавала звездюлей на улицах, а прикрывали полицию - в судах и прокуратуре. И над всем этим стояла армия и нацгвардия - на крайний случай.

Сегодня прокуроры не поддерживают обвинения полиции, а полиция, видя все это, не раздает звездюли. И когда завтра кто-то придет в Белый дом, ситуация не изменится - Америка лишилась погонов…

А народная поддержка - она не будет ни на стороне Трампа, ни на стороне Байдена. Да, большевикам тоже понадобилось время от февраля 1917 до октября 1917, они тоже не сразу все сделали, но они пришли.

И я не верю, что нас ждет решение американской проблемы после выборов и после волнений, которые уже ясно, что будут после этих выборов. Нет, это будет либо немедленный крах, либо короткий период свободного падения перед крахом.

Но мы же помним, правда? Падение - это же почти полет!.. Разве что немного другой результат:

It’s going to start very soon, Sherlock!

The Fall.

But don’t be scared. Falling’s just like flying except there’s a more permanent destination.



Я уже почти вижу этот короткий "полет" после президентских выборов в США. Торжество, выспренные фразы, это будет пафосно, как они умеют…

"Я услышал смех Завулона – далеко-далеко, в городе Саратове, стоя с бокалом пива под зонтиком летнего кафе, Завулон всматривался в вечереющее небо – искал в нем новую быструю звезду, чей полет будет ярок, но недолог".

А потом… Потом начнется самое интересное - выход темной лошадки, которую сейчас считают маргинальной и бесперспективной, ибо - слишком радикальна лошадка.

Это лошадкой не смогут стать глобалисты, они - часть сгнившей и рушащейся системы.

Ну и третий пункт - это разговор о наших перспективах.

После коронавируса именно бунты в США и Европе станут тем, что окончательно отобьет желание заниматься глупостями здесь, у нас, в России.

На чем строятся любые бунты? Это очень просто:

В первую очередь людям, у которых все и так неплохо, внушают, что будет еще лучше. Потому что, во-первых, "хуже быть не может", "так жить нельзя", "терять неча акромя оков".

Коронавирус показал всем и очень убедительно, что хуже быть может, и очень легко, и что такое, когда нет работы, и это всего лишь - карантин, мягкий и контролируемый. А что будет, если начнутся бунты в городах - это наши люди сейчас легко досчитают в голове.

У людей только забрезжила перспектива выйти на работу, начать зарабатывать деньги, возобновить бизнес - я сильно сомневаюсь, что они променяют это на странное удовольствие целовать сапоги неграм. Я, конечно, уверен, что с точки зрения хипстеров это очень рукопожатное занятие, но и хипстеры, которые 2-3 месяца поработали мерчандайзерами в "Пятерочке" за 40 тысяч вместо клипмекеров за 140 - они быстро сообразят, что целование неграм обуви - дело приятное, но не приносящее денег на покупку нового айфона и похода в любимое кафе.

В нашем обществе революция строилась на принципе, что хуже точно не будет, а вот лучше - наверняка. Но сейчас люди на своей шкуре испытали, что хуже не только МОЖЕТ быть, но и - КАКОВО это, когда тебе хуже. В натуре.



Ну а по части "лучше" - так Запад перестал быть маяком для моряков в бушующем море! К чему стремиться-то? Чтоб "как на Западе"? Правда что ли?

Это пока теплые и ламповые, уютные и камерные протесты "желтых жилетов" в Париже были - народ еще огрызался "да, мы хотим как в Париже".

А вот как теперь в США - я уверен, что лидеры протеста хотят, а вот простые люди - точно нет.

Да и под чьими знаменами? Полиция еще только отворачивается от властей, а вот наши оппозиционеры столько раз своих сторонников предали, что и посчитать уже трудно…

Сажали летом после протестов в Москве, сажали после дела "Сети", сажали сейчас, на 9 мая…

Ну и в довершение бед: из наших людей все же не успели вырастить таких педерастов, которые будут кончать себе в трусы от того, что целуют ботинки негру. К тому же все хорошо представляют, кто будет в России косплеить негров в виду того, что нет у нас своих. Вот я прям представляю, как весело Собчак на любом городском рынке побежит целовать ноги местным…

Наши люди хотели жирно жить - как на Западе. Они хотели жить "солидно", болтая псевдоумные слова из красивой идеологии. Им было приятно стать не только богатыми, но и типа-"правильными", шоб с красивой идеологией, "а не это вот все" с Победой и православием. А что им предлагают?

Лизать ноги неграм? И жить в погромах?

И это - вместо смузи и айфонов?

И пахать мерчандайзерами в "Пятерочке", которую ночью разгромят во время "мирных протестов"? И ты лишишься даже такой работы?

Мое пожелание успехов либералам этим летом. Их ждет победа. Угу.



9.06.2020 Источник - ЖЖ А.Нарышкина

