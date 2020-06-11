Почему я уехал из Казахстана на Дальний Восток с тремя детьми?

11:45 12.06.2020

Всем здравствуйте! Меня зовут Артем Ходорковский, я отец троих детей, примерный муж и хороший инженер. В жизни мне всегда хотелось обрести гармонию, найти счастье самому и подарить его моей семье. И знаете, у меня это получилось! Как? Сейчас все расскажу.



Как я нашел путь к счастью



Мы с супругой давно задумывались о переезде. Жили мы в Казахстане, в городе Шымкент. Было очень сложно найти постоянную работу, поэтому приходилось уезжать далеко от семьи и работать вахтовым методом на севере России. Мне было тяжело жить месяцами вдали от семьи, не видеть жену и детей, но мысль о том, что совсем скоро мы переедем и будем вместе, грела душу. Естественно, искали самый лучший вариант для переезда, тщательно изучали все возможности. День, когда мы наткнулись на программу переселения соотечественников из-за рубежа, стал поворотным. Мы сразу загорелись этой возможностью, потому что были гарантии со стороны государства, подъемные при переезде и возможность получения гражданства РФ в упрощенной форме. Кто сталкивался с оформлением документов, знает, что этот процесс занимает очень много времени, а тут мы могли довольно быстро получить гражданство. Это нас привлекло.



Подготовка к новой жизни



Россия большая, но мы все-таки приняли решение переехать в республику Саха. Так как я уже работал вахтовым методом в северной части России, я был уверен, что найти работу по специальности мне не составит труда. Перед отъездом собирали все документы, перепроверяли несколько раз, все ли взяли, чтобы по приезде на новое место не возникло проблем с получением гражданства и устройством на работу. Очень помогли при переезде группы в социальных сетях, где такие же переселенцы, как мы, помогают друг другу и дают советы.



Покорение Якутии



Наш долгожданный переезд состоялся 5 августа 2019 года. Моя жена как настоящая декабристка с грудным ребенком на руках поехала вместе со мной покорять Якутию. Восьмичасовая пересадка, куча вещей – мы ничего не испугались, потому что знали, к чему идем.



По приезде в республику сняли квартиру, занялись вопросом устройства детей в школу. На работу я вышел уже через месяц, устроился в АК "АЛРОСА" инженером по наладке и испытаниям 3-й категории. Я считаю, что с работой мне повезло: попался хороший коллектив, есть возможность карьерного роста. Жаль, конечно, что нет северных надбавок, но это вопрос времени, через пять лет уже смогу их получать. По приезде получили подъемные и компенсацию за перелет. Сейчас готовим документы на РВП (это начальная стадия получения гражданства), в целом оформление гражданства займет около полугода.



В ближайшее время планирую взять квартиру в ипотеку, чтобы у дочек было свое пространство. Деток у нас трое: старшая в восьмом классе, она уже успела записаться на танцы, средняя учится в пятом классе и ходит в художественную школу, а младшенькой всего годик, поэтому супруга пока сидит дома, за нашей мелкой нужен глаз да глаз. Дети довольно легко перенесли переезд, мы восприняли его как новый жизненный этап. Правда, жизнь здесь довольно дорогая, поэтому, когда смогу получать северные надбавки, можно будет уже планировать что-то грандиозное. Пока что живем на съемной квартире, привыкаем к климату и обосновываемся в регионе.



Мой пример показывает, что перемен в жизни бояться не нужно. Тем, кто планирует переезжать, я бы посоветовал более детально изучить программу и ситуацию в регионе, куда собираетесь переезжать. Еще раз подчеркну, что очень важно ответственно отнестись к сбору документов, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. А главный секрет удачного переезда прост: нужно зарядиться оптимизмом и ехать покорять новые высоты. Если верить в себя, обязательно все получится!