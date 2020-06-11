 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-таджбасмач-демократ профессор Сатторзода: "В Таджикистане интеллигенция начала борьбу за..."
11:55 12.06.2020

Абдунаби Сатторзода: Никто из таджиков не хотел братоубийственной войны
Июнь 11, 2020
Искандар Фируз

"Я виноват,
Без вины виноватый я,
И виноват в том, что таджиком уродился..."
Эти строки, на днях прозвучавшие из уст известного таджикского ученого Абдунаби Сатторзода, вызвали множество вопросов у пользователей сети. "Эти стихи – покаяние или попытка оправдываться, а может быть автор надеется на лучшее будущее?" - спрашивали они. Эти вопросы мы переадресовали автору – известному ученому-филологу, бывшему члену Комиссии национального примирения и экс-министру иностранных дел Таджикистана:
Абдунаби Сатторзода: Нет, это не покаяние и не попытка оправдываться… У стихотворения есть своя история. Стихи я сочинил еще в 2001 году после того, как прочитал монографию таджикского журналиста и исследователя Курбони Аламшо о герое Таджикистана Шириншо Шотемуре. Эти стихи – монолог Шотемура. Стихотворение я посвятил светлой памяти Шириншо и его соратников… Стихи я передал Курбони Аламшо и попросил его не публиковать их. Но спустя десять лет Курбони Аламшо разместил эти стихи в своей книги о Шириншо Шотемуре и там же извинился, что нарушил данное слово… Недавно у Курбони Аламшо был день рождения, и я в качестве подарка – прочитал вслух стихотворение и разместил на своей страничке в Фейсбуке… Повторяю, что эти стихи – не покаяние, а монолог Шириншо Шотемура…

Радио Озоди: Вы являетесь представителем поколения, которое вышло на сцену накануне и в первые годы государственной независимости Таджикистана со своими мечтами и грезами…
Абдунаби Сатторзода: Знаете, мы вышли на сцену намного раньше – в конце 50-х годов прошлого столетия. Наше поколение, представителями которого являются Мумин Каноат, Лоик, Бозор Собир, Фазлиддин Мухаммадиев и многие другие, вдохнуло новую жизнь в таджикскую литературу. Это был период хрущевской "оттепели". Надо отметить, что этот период и горбачевская перестройка привели к значительным переменам в социальной и культурной жизни Советского Союза…
Радио Озоди: Прошу прошения, я имел ввиду поколение свободолюбивых людей, которые боролись за независимость страны. Итак, сбылись ли мечты Вашего поколения? Дело в том, что немало людей до сих пор уверены: действия представителей этого поколения привели к гражданской войне в Таджикистане…
Абдунаби Сатторзода: В 80-х годах прошлого столетия на политической арене в Советском Союзе, в том числе, в Таджикистане, появились движения, ратующие за демократические ценности и за независимость. В Таджикистане интеллигенция начала борьбу, в частности, за объявление таджикского языка государственным. Все хотели независимости страны, люди не думали о вооруженном конфликте и многие не ожидали, что стремление к свободе приведет к гражданской войне. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон правильно отметил, что братоубийственная война была навязана таджикам извне. Гражданская война в Таджикистана – это результат "большой игры" мировых держав в регионе. Войну начали те силы, которые хотели во что бы то ни стало сохранить Советский Союз. Они и навязали вооруженный конфликт демократическим и освободительным движениям и организациям в нашей стране.
Радио Озоди: Известно, что часть таджикской интеллигенции в годы гражданской войны примкнула к исламской оппозиции. В Таджикистане нередко обвиняют интеллигенцию в том, что участвовала в создании и укреплении нынешнего правительства, которое сейчас оказалось в сложной политической и экономической ситуации. Вы согласны с такими утверждениями?
Абдунаби Сатторзода: Нужно признать, что объективного анализа событий той поры, пока не существует – многие исследования однобоки и несправедливы. Для того, что найти ответа на многие вопросы, в том числе, об участии демократических сил в событиях времен гражданской войны, необходимо провести всестороннее и объективное исследование. Свое видение и свои предложения я уже излагал в своей книге "Ценности национального единства". В частности, я предложил создать специальный центр по изучению событий гражданской войны и опыта мира в Таджикистане. Большинство нынешних исследований, к большому сожалению, выполнятся "на заказ". Кстати, сейчас при Национальном университете действует Центр по изучению таджикского опыта мир, в котором группа ученых занимается исследованием событий 90-х годов.
Радио Озоди: Вы участвовали на межтаджикских переговорах, которые привели к подписанию соглашения о мире в стране. Но многие считают, что истинный мир так и не был достигнут. Наш великий поэт устод Мумин Каноат однажды сказал, что после подписания соглашения о мире, война в Таджикистана продолжалась иными методами. Что Вы думаете об этом?
Абдунаби Сатторзода: Так думают только те, у кого нет информации о ходе межтаджикских переговоров. Люди осведомленные знают, что достижение мира в Таджикистане – это крупная политическая и дипломатическая победа. Об этом я заявлял не раз, со мной согласен и профессор Иброхим Усмонов (доктор исторических наук, профессор, один из членов комиссии от правительства на межтаджикских переговорах – Ред.). Мир а Таджикистане – это великое достижение. Но нельзя сказать, что критики межтаджикских переговоров неправы во всем: надо признать, что в ходе переговоров были и проблемы, и преграды. Но самое главное, переговоры правительства с вооруженной оппозицией достигли основной цели - завершения братоубийственной войны и подписания соглашения о мире в Таджикистане. То, что произошло в последующем, в том числе, в последнее десятилетие – это другая тема и не имеет никакого отношения к межтаджикским переговорам.
Радио Озоди: Скажите, как Вы оцениваете сегодняшнюю роль и влияние таджикской интеллигенции – писателей, деятелей искусства в жизни таджикского общества?
Абдунаби Сатторзода: У этих людей должно быть огромное влияние, но, к сожалению, это не так. События 90-х годов показали, что у нас не было и нет настоящей интеллигенции. Да, у нас немало интеллигентов с большой буквы. Но большинство представителей таджикской интеллигенции в те сложные и судьбоносные для страны годы оставались "глухонемыми". Помню, однажды известный политик Абдулмаджид Достиев назвал их "сторонними наблюдателями". Многие писатели, артисты, художники только после подписания соглашения о мире покинули свои убежища, и прибыв в столицу, с пеной у рта говорили о своей роли в достижении народного единства… Повторяю, настоящих интеллигентов у нас, к сожалению, раз-два и обчелся…
Радио Озоди: Не могу не спросить: чем Вы занимаетесь в период пандемии коронавируса?
Абдунаби Сатторзода: Руководство Национальной академии наук месяц назад в связи с угрозо коронавируса отправило все сотрудников старше 60 лет на оплачиваемый трудовой отпуск. Я приехал в город Пенджикент и сейчас собираю свои ранее опубликованные статьи и монографии…
Абдунаби Сатторзода родился 27 февраля 1941 года в селе Варзиканда Пенджикентского района. После окончания "восьмилетки", с 1954 по 1958 г.г. учился в Пенджикентском педагогическом училище. В 1963 году окончил Таджикский государственный университет и приступил к работе преподавателем классической литературы в данном вузе. Доктор филологических наук, профессор. В начале 90-х годов примкнул к демократическому движению Таджикистана. Он был членом Комиссии по национальному примирению, работал заместителем министра иностранных дел Таджикистана. В настоящее время – сотрудник Национальной академии наук.

Источник - rus.ozodi.org
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