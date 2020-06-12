МВФ – рабочий механизм внешнего управления Украиной, - С.Князев

12:14 12.06.2020

Святослав КНЯЗЕВ | 12.06.2020



О суверенитете Украины говорить больше не приходится

В начале июня украинские СМИ получили доступ к меморандуму между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной, где перечислены обязательства, взятые на себя Киевом в обмен на обещание кредитов для погашения старых долгов. Самостийная держава уже приняла законы о распродаже земель сельхозназначения, о безвозвратном изъятии банков, но американским хозяевам МВФ этого мало.

Во-первых, МВФ не будет кредитовать Украину на 8-10 миллиардов долларов, чтобы помочь ей закрыть бюджетный дефицит в текущем году. Вместо этого Фонд пообещал Киеву 1,9 миллиарда в ближайшее время и еще 3,1 миллиарда "может быть, когда-нибудь потом". Во-вторых, у МВФ появились дополнительные требования к Украине.

Меморандум подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Яков Смолий. Документ включает заявление о намерениях, основные положения и приложения с таблицами.

Будут повышаться налоги. "Мы будем постепенно ужесточать налогово-бюджетную политику", – говорится в документе. При этом власти собираются сократить "неприоритетные расходы", а поступившие деньги пускать в основном на оплату ранее сделанных долгов. МВФ будет содействовать Украине в том, чтобы сократились "возможности уклоняться от уплаты налогов". Киев гарантирует отказ от любых фискальных льгот и послаблений, то есть из потенциальных налогоплательщиков будет выжато все до последней капли. Власти обещают разработать новую систему декларирования доходов (под контролем МВФ). По мнению журналистов, это может указывать на внедрение системы всеобщего декларирования, чего в самостийной державе еще не было.



Киев обязался продолжать пенсионную реформу, создавая стимулы "для более продолжительной работы". Речь идет о повышении возраста выхода на пенсию. Будут отменены специальные пенсии и ликвидирована система социальной помощи.

Меморандум раскрыл еще одну неправду президента Зеленского – о его намерении пересмотреть начатую при Порошенко медицинскую реформу, предполагающую ликвидацию медучреждений, изгнание из диспансеров психбольных и страдающих от туберкулеза, сохранение лишь минимального перечня бесплатных медицинских услуг. В меморандуме упоминается "сооплата" здравоохранения пациентами, то есть медицина становится полностью платной.

Международному валютному фонду обещано также "оптимизировать" образование – закрыть часть школ и направлять бюджетные средства "за студентами". Учебные заведения, расположенные в сельской местности или выпускающее нужных, но плохо оплачиваемых специалистов, будут подлежать закрытию. "Такой подход приведет к вытеснению молодежи из системы высшего образования. Это интеллектуальный геноцид. Зачем учить украинскую молодежь? Это никому не нужно. Пускай едут за границу – клубнику собирать", – прокомментировал удар по образованию нардеп Александр Дубинский.

Национальному антикоррупционному бюро власти пообещали дать неограниченные полномочия. Из небольшой следственной структуры его превратят в спецслужбу с правом прослушки и перехвата компьютерной информации. Вашингтон получит возможность полностью контролировать деятельность всех чиновников, политиков и государственных структур Украины на "легальных" основаниях.

Вопреки собственным предвыборным обещаниям Зеленский пообещал Международному валютному фонду повысить тарифы на оплату газа и отопления для населения. Появятся дополнительные механизмы выколачивания денег из обедневших – штрафы и новые законодательные санкции. Эксперты полагают, что речь может идти об изъятии у людей квартир в счет коммунальных долгов.

Международным партнерам Украины обещано расширить рамки земельной реформы, очевидно, за счет введения ускоренной продажи земли юридическим лицам и иностранцам.

Антимонопольный комитет, согласно меморандуму, будет превращен в силовую структуру; его решения не будут подлежать пересмотру в судебном порядке.

Венцом окончательной сдачи государственных интересов стало обещание уничтожить судебную систему Украины, изменив порядок формирования судов, включая Верховный суд. "Будет создана независимая комиссия для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности. Эта комиссия проведет аналогичную разовую проверку существующих членов Высшего совета юстиции", – говорится в меморандуме.

"Это наиболее провальный меморандум из всех, какие подписывала Украина… МВФ… наталкиваясь на пустоту, движется вперед по инерции, не встречая оппонирования", – заявил экономист Алексей Кущ, эксперт института Growford.



"Вывод один – внешнее управление Украиной будет только усугубляться. Нам будут каждый раз звонить и говорить, что правильно делать. Наша страна не нужна независимой и сильной. Мы нужны как рынок сбыта иностранных товаров и как поставщик неквалифицированной рабсилы", – говорит депутат Дубинский. Спрашивается, сколько лет нужно было думать, чтобы додуматься до такой простой мысли?

О суверенитете Украины говорить больше не приходится. Его остатки проданы за 1,9 миллиарда долларов, обещанных Международным валютным фондом в кредит. И восстановление утраченного Украиной будет очень нелегким делом.