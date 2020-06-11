 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.06.2020
16:47  Уроки Флойда. Цивилизацию-"лишайник" пора соскребать, - А.Мищенко
16:45  Коронавирус и его влияние на рынки нефти и газа
16:41  Ресурсы альянса Путин – Эрдоган уже на пределе, - Ст.Тарасов
12:14  МВФ – рабочий механизм внешнего управления Украиной, - С.Князев
12:09  Войны за влияние на развалинах Сирии, - К.Хайек, А.Ажури
11:55  Экс-таджбасмач-демократ профессор Сатторзода: "В Таджикистане интеллигенция начала борьбу за..."
11:45  Почему я уехал из Казахстана на Дальний Восток с тремя детьми?

11:43  Пока Эрдоган любезничал с президентом России, Турция объявила Идлиб своим
11:36  Спиралька в небеса. В Ташкенте будет построен 41-этажный бизнес-комплекс стоимостью $90 млн (фото)
11:29  Таджикистан. Вопросы и ответы о преступной сущности М.Кабири, - Д.Муллоев
10:57  Крах цивилизации. Чтобы весь мир целовал ботинки неграм? И менял пол? - Альберт Нарышкин
10:45  Узбекский Кушкупир. "Резали волосы и пытались изнасиловать палкой". Бабий самосуд
10:08  Укрпевун Вакарчук сбежал из УкрРады. Бросил мандат в океан Эльзе
08:28  Д.Ашимбаев: Токаеву для выживания необходимо прижать каз-элиту к ногтю
07:56  Токаев назначил выборы в КазСенат на 12/08
00:56  Израиль призывают дать отпор Турции… в Ливии, - И.Субботин
00:53  Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС. Давно пора! - В.Панфилова
00:45  Пламенный национализм китайских "миллениалов", - Себастьян Фалетти
00:15  XXI век становится веком "неофеодализма", - Б.Тутар
Четверг, 11.06.2020
22:59  Пекин ускоряет китаизацию ислама. Мусульманам Поднебесной обещают безбедную жизнь, - В.Скосырев
17:48  Мировой рынок газа входит в штопор, - С.Гомзикова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уроки Флойда. Цивилизацию-"лишайник" пора соскребать, - А.Мищенко
16:47 12.06.2020

От Флойда до Зощенко

В крайнем случае, хотелось бы протащить тоже, конечно, ужасно нетолерантный и дискриминационный закон: о том, что стоять на шее имеют право только люди с отсутствием избыточного веса

АЛЕСЬ МИЩЕНКО, 11 июня 2020, 13:20 - REGNUM Когда я услышал про убийство Флойда, первое, что возникло у меня в голове, - это то, что произвол полиции (будь то в США, России или любой другой стране) - это отвратительно. И если такие случаи случаются, то, конечно, полицию надо реформировать. Это теперь понимают и в США и в России (раньше, в начале века, помню, не очень понимали: по телевизору высказывались, по похожим случаям, примерно в таком ключе: вот вы жалуетесь на милицию, а ведь если что, все равно к нам побежите… - как будто в этом вопросе у населения богатый выбор - и можно бежать к кому угодно).

А вот расовой подоплеки я пока в этом убийстве не увидел. Ни в этом их преступлении, ни в их предыдущей практике я не нашел информации о том, что эти полицейские имели какие-то расистские взгляды или что они в принципе белокожих в машину приглашали "прошу вас мистер, только после вас", а чернокожих - только предварительно постояв у них на шее (если у них расистские взгляды то это, конечно, серьезное отягчающее обстоятельство преступления). Также и глобально, конечно, плохо, если среди "белых" задержаний процент неоправданной жестокости ниже (или выше), чем среди "черных" задержаний, - но этой статистики я тоже нигде не нашел. Так что про недопустимость произвола полиции - это была не только первая мысль, но и единственная.

Но у многих американцев мозги устроены как-то по другому, и мысли моментально возникают другие, и если так случится, что у убийцы-полицейского и убитого задержанного кожа разного цвета - то значит, началась, как говорила одна демонстрантка (если ее правильно перевели), расовая война.

Конечно, в США такие мысли случаются не при всех, а только при черно-белых цветовых комбинациях. Сто лет назад кровавый тумблер "расовой войны" включался в головах если чернокожий убивал белокожего, теперь - иногда наоборот. Но уже безо всякой крови - никакого сравнения с тем, что было сто лет назад. Так что этот черно-белый перекос в психике, судя по всему, успокоится уже в следующем поколении - тогда американцы - все, кроме дерматологов, - наконец-то совсем перестанут замечать цвет кожи.

А что вы думали? Не так все быстро и просто. Это только кажется, что ничего страшного - если разрешить рабство в какой-то период истории. Это только кажется, что потом его можно отменить - и никаких проблем. Рабство не проходит даром для общества - как детская психическая травма. Это относится, кстати, и к крепостничеству в Российской империи, и к рабству крестьян и политзаключенных в сталинском СССР. И Россию, и США еще долго будет лихорадить от рецидивов рабства.

Но это эхо рабства будет сначала трагическим, как история с Флойдом, потом комическим - как история с "пафосным" кафе "Старбакс" в котором засела чернокожая компания из рабочего района, не собиравшаяся ни заказывать, ни уходить и требовавшая права посещения туалета. Уверен, что если бы в кафе зависла комания белокурых синеоких бомжей или монголоидного вида гопников - кончилось бы точно так же вызовом полиции. Так же - за исключением того, что в этом углядели некую расистскую подоплеку и менеджмент этой сети, как всегда пафосно, устроил всем работникам день лекций о вреде расизма.

Потом и смешные эпизоды уйдут из реальности, оставшись только в комедиях и юмористических рассказах. Тут вспоминается рассказ Зощенко "Рабочий костюм" (герой буянит и бьется в дверь фешенебельного ресторана: что ж, если простой человек в рабочем костюме, то ему и дискриминация? И в конце рассказа, узнав, что его не пускали не из-за костюма, а потому что он был пьян, успокаивается: ну, это другое дело, это дело законное).

И, в конце концов, все разноцветное человечество будет читать про эти черно-белые перекосы лишь в таких смешных рассказах. Так что за межрасовую справедливость в будущем я как футуролог спокоен. Тем более, что в том будущем, которое я назвал "Цивилизация-лишайник", каждый будет иметь право на свою реальность: кто-то будет смотреть на мир как на расовую войну, кто-то - как на войну религий, кто-то - как на схватку сверхдержав, и все это будет безвредно и виртуально.

Но вернемся к тому, с чего начали, и к тому, какие уроки можно извлечь из этого преступления: надеюсь, что затеянная реформа полиции США пойдет по пути "нельзя, когда захочется, стоять у человека на шее", а не по пути "стоять у человека на шее, конечно можно, но только если у вас кожа одного цвета". Не будем ценою чьих-то жизней давать слишком много тем будущим Зощенко. В крайнем случае, хотелось бы протащить тоже, конечно, ужасно нетолерантный и дискриминационный закон: о том, что стоять на шее имеют право только люди с отсутствием избыточного веса.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591969620
Новости Казахстана
- Сенат вернул в Мажилис проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и сопутствующий законопроект
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- А. Мамин обсудил с предпринимателями всех регионов Казахстана вопросы восстановления деловой активности
- "Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута"
- Д. Ашимбаев: Токаеву для выживания необходимо прижать элиту к ногтю
- Запрос депутатов Мажилиса о разработке Национального плана действий по снижению продовольственной инфляции
- Межведомственной комиссией рассмотрены вопросы усиления санитарного режима
- Запрос депутатов Сената о недропользовании
- Елбасы и бизнес-элита: торжество "либерального" дискурса
- Реализация новой госпрограммы геологической разведки позволит создать новые рабочие места
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  