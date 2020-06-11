Уроки Флойда. Цивилизацию-"лишайник" пора соскребать, - А.Мищенко

16:47 12.06.2020

От Флойда до Зощенко



В крайнем случае, хотелось бы протащить тоже, конечно, ужасно нетолерантный и дискриминационный закон: о том, что стоять на шее имеют право только люди с отсутствием избыточного веса



АЛЕСЬ МИЩЕНКО, 11 июня 2020, 13:20 - REGNUM Когда я услышал про убийство Флойда, первое, что возникло у меня в голове, - это то, что произвол полиции (будь то в США, России или любой другой стране) - это отвратительно. И если такие случаи случаются, то, конечно, полицию надо реформировать. Это теперь понимают и в США и в России (раньше, в начале века, помню, не очень понимали: по телевизору высказывались, по похожим случаям, примерно в таком ключе: вот вы жалуетесь на милицию, а ведь если что, все равно к нам побежите… - как будто в этом вопросе у населения богатый выбор - и можно бежать к кому угодно).



А вот расовой подоплеки я пока в этом убийстве не увидел. Ни в этом их преступлении, ни в их предыдущей практике я не нашел информации о том, что эти полицейские имели какие-то расистские взгляды или что они в принципе белокожих в машину приглашали "прошу вас мистер, только после вас", а чернокожих - только предварительно постояв у них на шее (если у них расистские взгляды то это, конечно, серьезное отягчающее обстоятельство преступления). Также и глобально, конечно, плохо, если среди "белых" задержаний процент неоправданной жестокости ниже (или выше), чем среди "черных" задержаний, - но этой статистики я тоже нигде не нашел. Так что про недопустимость произвола полиции - это была не только первая мысль, но и единственная.



Но у многих американцев мозги устроены как-то по другому, и мысли моментально возникают другие, и если так случится, что у убийцы-полицейского и убитого задержанного кожа разного цвета - то значит, началась, как говорила одна демонстрантка (если ее правильно перевели), расовая война.



Конечно, в США такие мысли случаются не при всех, а только при черно-белых цветовых комбинациях. Сто лет назад кровавый тумблер "расовой войны" включался в головах если чернокожий убивал белокожего, теперь - иногда наоборот. Но уже безо всякой крови - никакого сравнения с тем, что было сто лет назад. Так что этот черно-белый перекос в психике, судя по всему, успокоится уже в следующем поколении - тогда американцы - все, кроме дерматологов, - наконец-то совсем перестанут замечать цвет кожи.



А что вы думали? Не так все быстро и просто. Это только кажется, что ничего страшного - если разрешить рабство в какой-то период истории. Это только кажется, что потом его можно отменить - и никаких проблем. Рабство не проходит даром для общества - как детская психическая травма. Это относится, кстати, и к крепостничеству в Российской империи, и к рабству крестьян и политзаключенных в сталинском СССР. И Россию, и США еще долго будет лихорадить от рецидивов рабства.



Но это эхо рабства будет сначала трагическим, как история с Флойдом, потом комическим - как история с "пафосным" кафе "Старбакс" в котором засела чернокожая компания из рабочего района, не собиравшаяся ни заказывать, ни уходить и требовавшая права посещения туалета. Уверен, что если бы в кафе зависла комания белокурых синеоких бомжей или монголоидного вида гопников - кончилось бы точно так же вызовом полиции. Так же - за исключением того, что в этом углядели некую расистскую подоплеку и менеджмент этой сети, как всегда пафосно, устроил всем работникам день лекций о вреде расизма.



Потом и смешные эпизоды уйдут из реальности, оставшись только в комедиях и юмористических рассказах. Тут вспоминается рассказ Зощенко "Рабочий костюм" (герой буянит и бьется в дверь фешенебельного ресторана: что ж, если простой человек в рабочем костюме, то ему и дискриминация? И в конце рассказа, узнав, что его не пускали не из-за костюма, а потому что он был пьян, успокаивается: ну, это другое дело, это дело законное).



И, в конце концов, все разноцветное человечество будет читать про эти черно-белые перекосы лишь в таких смешных рассказах. Так что за межрасовую справедливость в будущем я как футуролог спокоен. Тем более, что в том будущем, которое я назвал "Цивилизация-лишайник", каждый будет иметь право на свою реальность: кто-то будет смотреть на мир как на расовую войну, кто-то - как на войну религий, кто-то - как на схватку сверхдержав, и все это будет безвредно и виртуально.



Но вернемся к тому, с чего начали, и к тому, какие уроки можно извлечь из этого преступления: надеюсь, что затеянная реформа полиции США пойдет по пути "нельзя, когда захочется, стоять у человека на шее", а не по пути "стоять у человека на шее, конечно можно, но только если у вас кожа одного цвета". Не будем ценою чьих-то жизней давать слишком много тем будущим Зощенко. В крайнем случае, хотелось бы протащить тоже, конечно, ужасно нетолерантный и дискриминационный закон: о том, что стоять на шее имеют право только люди с отсутствием избыточного веса.