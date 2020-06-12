|22:26 УДОд-изменник. Экс-замрука администрации Казпреза (НАНа) Майлыбаев досрочно вышел на свободу
21:56 Объемы переводов от кыргызстанских мигрантов упали почти в два раза (за апрель всего - $76,3 млн)
21:39 В порту Тулона горит французская атомная субмарина S606 Perle. Синим пламенем...
21:08 У жены укр-преза Зеленской нашли ковид. На ВИЧ не проверяли?
21:02 Из-за новых случаев заражения в Пекине отменили возобновление занятий в школах
20:43 Пипец Старушке Британии. Мэр Лондона Садик Хан обещает снести все памятники, оскорбляющие негров, папуасов и пидарасов
20:36 Американское фиаско: в стране два миллиона заболевших сovid-19, - Guardian
19:36 Мы, с Тамарой... В квартире алконавта Ефремова нашли лесбиянку Литвинову
16:47 Уроки Флойда. Цивилизацию-"лишайник" пора соскребать, - А.Мищенко
16:45 Коронавирус и его влияние на рынки нефти и газа
16:41 Ресурсы альянса Путин – Эрдоган уже на пределе, - Ст.Тарасов
12:14 МВФ – рабочий механизм внешнего управления Украиной, - С.Князев
12:09 Войны за влияние на развалинах Сирии, - К.Хайек, А.Ажури
11:55 Экс-таджбасмач-демократ профессор Сатторзода: "В Таджикистане интеллигенция начала борьбу за..."
11:45 Почему я уехал из Казахстана на Дальний Восток с тремя детьми?
11:43 Пока Эрдоган любезничал с президентом России, Турция объявила Идлиб своим
11:36 Спиралька в небеса. В Ташкенте будет построен 41-этажный бизнес-комплекс стоимостью $90 млн (фото)
11:29 Таджикистан. Вопросы и ответы о преступной сущности М.Кабири, - Д.Муллоев
10:57 Крах цивилизации. Чтобы весь мир целовал ботинки неграм? И менял пол? - Альберт Нарышкин
10:45 Узбекский Кушкупир. "Резали волосы и пытались изнасиловать палкой". Бабий самосуд
10:08 Укрпевун Вакарчук сбежал из УкрРады. Бросил мандат в океан Эльзе
|Мы, с Тамарой... В квартире алконавта Ефремова нашли лесбиянку Литвинову
19:36 12.06.2020
В квартире Михаила Ефремова застали Ренату Литвинову
Она была в маске и в темных очках
Журналисты заметили российскую актрису театра и кино, кинорежиссера Ренату Литвинову сегодня возле дома актера Михаила Ефремова в Москве. Она прошла в подъезд и зашла к нему в квартиру. При этом самого актера в этот момент в квартире не было, так как его увезли на допрос по второму делу о сбыте ему наркотиков.
По данным телеграм-канала Mash, Литвинова давно дружит с Ефремовым и является крестной матерью его старшей дочери Анны Марии. Актриса приехала навестить семью, но пробыла в квартире Ефремова совсем недолго и вскоре поспешно вышла и покинула Плотников переулок.
Сам Ефремов вернулся сюда через некоторое время и заявил журналистам, что у него "подписка о неразглашении", поэтому ничего комментировать он не может.
Читайте материал "Рената Литвинова рассказала, кого привезла в квартиру Ефремова"
Арсений Томин