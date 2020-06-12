Мы, с Тамарой... В квартире алконавта Ефремова нашли лесбиянку Литвинову

19:36 12.06.2020

В квартире Михаила Ефремова застали Ренату Литвинову

Она была в маске и в темных очках



Журналисты заметили российскую актрису театра и кино, кинорежиссера Ренату Литвинову сегодня возле дома актера Михаила Ефремова в Москве. Она прошла в подъезд и зашла к нему в квартиру. При этом самого актера в этот момент в квартире не было, так как его увезли на допрос по второму делу о сбыте ему наркотиков.



По данным телеграм-канала Mash, Литвинова давно дружит с Ефремовым и является крестной матерью его старшей дочери Анны Марии. Актриса приехала навестить семью, но пробыла в квартире Ефремова совсем недолго и вскоре поспешно вышла и покинула Плотников переулок.



Сам Ефремов вернулся сюда через некоторое время и заявил журналистам, что у него "подписка о неразглашении", поэтому ничего комментировать он не может.

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Арсений Томин