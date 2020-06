Американское фиаско: в стране два миллиона заболевших сovid-19, - Guardian

20:36 12.06.2020

Пандемия потрясла и истощила США, но эксперты предупреждают, что из-за нехватки тест-систем и преждевременного выхода из изоляции "мы видим лишь верхушку айсберга". Реальная цифра заразившихся коронавирусом в США наверняка в несколько раз больше подтвержденных двух миллионов.

Американское фиаско: в стране два миллиона заболевших сovid-19 (The Guardian, Великобритания)

Вспышка коронавируса

12.06.2020



Оливер Милман (Oliver Milman)



Сначала коронавирус казался американцам каким-то загадочным недугом, поражающим людей в далеких землях. Но за 14 недель на территории США был подтвержден один миллион случаев заболевания. Прошло еще шесть недель, и Америка преодолела мрачный рубеж в два миллиона положительных результатов тестов на covid-19, о чем сообщает Университет Джонса Хопкинса.



Потерянные жизни, серьезно пострадавшая экономика и душераздирающие политические неурядицы - все это негативно сказывается на уставшем американском обществе. Однако эксперты по пандемиям предупреждают, что главное еще впереди, что боли будет гораздо больше, хотя власти открывают магазины и офисы, а громкая политическая риторика американского президента об эпохальном кризисе скукоживается до почти полного молчания.

"Мы видим только первые 100 метров марафона", - сказал директор Исследовательского центра инфекционных болезней при Университете Миннесоты Майкл Остерхольм (Michael Osterholm).



По его словам, общество обычно становится устойчивым к вирусу, когда естественным путем или через вакцину инфицировано, по меньшей мере, 60% населения, и появляются антитела. США до этого показателя еще очень далеко, и ни одна фирма не дает твердых гарантий, что разработает действенную вакцину.

"У нас максимум пять процентов инфицированных, - продолжил Остерхольм. - И если пять процентов принесли нам такую боль, страдания и экономические потери, то что будет при шестидесяти процентах? Это отрезвляющая мысль. Все страдания и смерти - это лишь начало. Но люди пока не осознали этот факт".

Реальная цифра заразившихся коронавирусом в США наверняка в несколько раз больше подтвержденных двух миллионов, сказал Ирвин Редлинер (Irwin Redlener), работающий директором Национального центра готовности к катастрофам при Колумбийском университете. Но она неизвестна из-за нехватки тестов.



Проблемы с разработкой и производством эффективных тестов мешали США эффективно действовать в начале пандемии, и хотя сейчас тестирование проводится намного чаще, им охвачено всего около шести процентов населения.



У людей с covid-19 чаще всего нет заметных симптомов, или появляются лишь незначительные симптомы типа сухого кашля и невысокой температуры. "Мы видим лишь верхушку пресловутого айсберга, - сказал Редлинер. - Нам мешает нехватка тестов, и особенно сейчас, когда во всех 50 штатах возобновили свою работу компании".



Недостаточные запасы тест-систем, тампонов для взятия мазков, аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты для медицинских работников стали первой характерной чертой пандемии в США. Олицетворением путаных, а иногда и шокирующих действий в ответ на пандемию стал Дональд Трамп. Он предсказал, что вирус исчезнет в апреле от солнечного света, потом начал ссориться с губернаторами, а после этого заговорил о достоинствах хлорки в качестве инъекции и противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который не доказал свою действенность в борьбе с covid-19.



"С самого начала Белый дом давал недостоверную информацию и занимался измышлениями, - сказал Редлинер. - Если существует ситуация, прямо противоположная понятию "задача выполнена", то вот она. По сути дела, это американское фиаско".

Но хотя количество смертей от коронавируса в США перешагнуло стотысячный рубеж, составив четверть от общемирового показателя, этот кризис тихо исчез из политической повестки.

Трамп очень занят отправкой военных для подавления антирасистских протестов, начавшихся из-за гибели Джорджа Флойда, и он прекратил свои ежедневные пресс-конференции по вопросам пандемии. Возможность открывать компании и предприятия он предоставил штатам, и этот процесс идет несколько бессистемно, потому что как минимум в 12 штатах число заразившихся продолжает увеличиваться.

Главный эксперт по инфекционным болезням в администрации доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci) признался, что уже несколько недель не видел президента, хотя кризис здравоохранения продолжается. "Чем это закончится? Пока мы только в начале пути", - заявил он на этой неделе.

Эпидемиологов в ходе кризиса очень сильно беспокоит то обстоятельство, что многое о covid-19 все еще неизвестно. Всемирная организация здравоохранения была вынуждена дать разъяснение, что ей до сих пор непонятно, как передают вирус люди, у которых нет симптомов, хотя раньше она говорила, что такие случаи очень редки.



Также неизвестно, почему некоторые группы работающих вместе людей, скажем, упаковщики мяса, заражаются вирусом чаще других, а среди живущих скученно заключенных случаев заражения меньше. Нет ясности в вопросе о том, как вирус будет реагировать на летнюю жару, и насколько серьезными будут вторая и третья волны инфекции. Не все ясно даже с симптомами вируса, к которым прежде неизменно относили кашель и высокую температуру. Оказалось, это не так.



"Мы многого просто не знаем, и нам надо проявить больше скромности и самокритичности. Мы не управляем процессом, мы просто плывем по воле волн", - сказал Остерхольм.

Те решения, которые принимаются в условиях продолжающейся пандемии, неизбежно приобретают политический и нравственный характер, а не только научный.

Из-за экономического спада, который по своим масштабам может соперничать с любыми кризисами прошлого века, свыше 40 миллионов человек уже остались без работы. В таких условиях любое ужесточение режима самоизоляции с целью не допустить распространение вируса чревато невыносимой душевной и финансовой болью. С другой стороны, попытки вернуться к прежним жизненным нормам и привычкам без вакцины наверняка приведут к переполнению клиник больными и умирающими.

Нам нужно выполнить трудную задачу, не допустив ни той, ни другой крайности, - сказал Остерхольм. - А мы уже решили, что все закончилось. Но это не так".

