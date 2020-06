Пипец Старушке Британии. Мэр Лондона Садик Хан обещает снести все памятники, оскорбляющие негров, папуасов и пидарасов

20:43 12.06.2020

The Spectator, Великобритания



Автор издевательской статьи, комментируя снос памятников в Великобритании, предлагает не останавливаться и разрушить большинство известных монументов Лондона, как память о колониальном прошлом империи. А столицу - и вовсе переименовать. В список вошли Тауэр, Букингемский дворец и Вестминстер.

The Spectator (Великобритания): руководство по переименованию памятников Лондона



Стирпайк (Steerpike)



Вчера мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) пообещал сформировать новую комиссию - она рассмотрит достопримечательности, улицы и памятники столицы на предмет расистского прошлого и работорговли и решит, не надо ли их переименовать или снести. Это заявление последовало за тем, как в эти выходные демонстранты Black Lives Matter ("Жизни черных тоже важны") в Бристоле снесли статую местного мецената и работорговца Эдварда Кольстона (Edward Coleston).

Новоиспеченная "Комиссия по разнообразию в общественной сфере" добьется, чтобы памятники Лондона отражали культурное разнообразие его населения. Мэр подчеркнул, что чтить память некоторых исторических фигур недопустимо. Свой первый трофей комиссия уже добыла - снеся статую рабовладельца Роберта Миллигана (Robert Milligan, шотландский купец, корабельщик и плантатор, прим. перев.) у Музея лондонских доков.

Мистер Стирпайк вчера предложил Хану минимум еще одного кандидата на снос - статую белой феминистки и суфражистки Миллисент Фосетт (Millicent Faucett), которую тот торжественно открыл на Парламентской площади в 2018 году. Но этим дело не ограничивается, считает мистер Стирпайк, ведь Лондон - бесконечный кладезь достопримечательностей, которые стоит проверить на нравственность.



Поэтому, чтобы помочь Комиссии, мистер Стирпайк начал составлять список памятников, которые первыми пойдут под снос. Читатели свои предложения и пожелания могут оставлять в разделе комментариев.

Лондонские достопримечательности

Даунинг-стрит названа честь баронета Джорджа Даунинга (George Downing), ярого сторонника западно-индийского рабства.

Букингемский дворец, построенный Джоном Шеффилдом, герцогом Букингемским и Норменби, и его третьей женой Кэтрин Дарнли, внебрачной дочерью Якова II. Сей выдающийся британец был основателем и крупнейшим акционером Королевской африканской компании.



Фешенебельный лондонский район Фицровия назван в честь Генри Фитцроя, внеобрачного отпрыска Карла II. Этот видный британец 17-го века был крупным инвестором в Королевскую африканскую компанию его брата - герцога йоркского и будущего Якова II.



Вестминстер, может, и популярная лондонская достопримечательность, но основал его Вильгельм Завоеватель. Хотя норманны размах рабства в Англии постепенно сокращали, в Книге судного дня 1086 года говорится, что даже к концу правления Вильгельма десятая часть его подданных были рабами.

Лондонский Тауэр, первый каменный замок Британии, построил все тот же Вильгельм. Хотя бóльшую часть своей истории он служил исключительно мирным целям - заточению и казни свободных граждан, его история неразрывно с именем деспота и угнетателя рабов.

Статуя Оливера Кромвеля красуется на Парламентской площади, хотя тот закрепостил ирландских крестьян и упрочил работорговлю.

В основу Британского музея легла коллекция Ганса Слоуна (Hans Sloane), который работал врачом на ямайской плантации, а потом женился на девушке из богатой и знатной семьи.

Банк Англии искони связан с работорговлей - в том числе через Лондонское общество плантаторов и торговцев Западной Индии.

Трафальгарская площадь названа по мысу Трафальгар в Испании - чьи жители прекрасно видели, как суда идут за рабами в соседний Кадис, крупный порт трансатлантической работорговли, но ничего не делали.



Кингс-плейс (штаб-квартира газеты "Гардиан") и Кингс-кросс - оба посвящены королю Георгу IV, выдающемуся британцу, который насаждал рабство на плантациях Вест-Индии.

Виктория (район города, вокзал и линия метро) названа в честь королевы Виктории. Она правила Индией, где рабство было отменено лишь в 1843 году. Хотя она лично руководила отменой рабства, ее преступная бездеятельность говорит о многом.

Футбольный клуб "Куинс парк рейнджерс" по сути напоминает о той же королеве Виктории.

Музей Виктории и Альберта назван в честь великодержавной королевы и ее мужа Альберта.

В названии футбольного клуба "Кристал пэлас" увековечена помпезная выставка ее мужа (1851 год), явно финансируемая работорговлей - по крайней мере, косвенно.

Колонна Нельсона чествует адмирала, который выступил против отмены работорговли.

Многолетний премьер-министр Уильям Гладстон (Willian Gladstone), может, и осуждал работорговлю, но отец его был крупным плантатором на Ямайке и даже получил компенсацию от правительства после ее упразднения. Так что его статую на Стрэнде тоже придется снести.



Статуя Ахилла в Гайд-парке - этот древнегреческий "герой" усугубил кровопролитие в Троянской войне, отказавшись расстаться со своей наложницей Брисеидой.

Хотя гигантский Монумент был воздвигнут в память о Великом лондонском пожаре, на его пьедестале выбиты имена некоторых сомнительных личностей. В частности, сэра Ричарда Форда (Richard Ford) и сэра Роберта Винера (Robert Viner) - оба мэры Лондона и апологеты работорговли. Что еще хуже, в западной части памятника есть скульптура Карла II и его скандального брата.

Игла Клеопатры - этот обелиск бросает тень на всю набережную. Мало того, что его воздвиг египетский фараон Тутмос III, завзятый рабовладелец, так его еще и подарил Британии пресловутый правитель Египта и Судана Мухаммед Али-паша, все свое царствие обращавший пленников в рабство.



Лондон, столица Англии, до сих пор несет на себе печать своего проблемного происхождения. Его основали римляне-рабовладельцы как базу для вторжения на Британские острова и назвали свой новый город Лондиниум. Вскоре он стал оплотом притеснения коренных британцев. Царица иценов и ярая противница рабства Боудикка славно потрудилась, спалив город дотла в 60 году до нашей эры, но наглые римляне отстроили его заново. Не пора ли столицу переименовать?



Опубликовано 10/06/2020