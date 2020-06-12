|22:26 УДОд-изменник. Экс-замрука администрации Казпреза (НАНа) Майлыбаев досрочно вышел на свободу
21:56 Объемы переводов от кыргызстанских мигрантов упали почти в два раза (за апрель всего - $76,3 млн)
21:39 В порту Тулона горит французская атомная субмарина S606 Perle. Синим пламенем...
21:08 У жены укр-преза Зеленской нашли ковид. На ВИЧ не проверяли?
21:02 Из-за новых случаев заражения в Пекине отменили возобновление занятий в школах
20:43 Пипец Старушке Британии. Мэр Лондона Садик Хан обещает снести все памятники, оскорбляющие негров, папуасов и пидарасов
20:36 Американское фиаско: в стране два миллиона заболевших сovid-19, - Guardian
19:36 Мы, с Тамарой... В квартире алконавта Ефремова нашли лесбиянку Литвинову
16:47 Уроки Флойда. Цивилизацию-"лишайник" пора соскребать, - А.Мищенко
16:45 Коронавирус и его влияние на рынки нефти и газа
16:41 Ресурсы альянса Путин – Эрдоган уже на пределе, - Ст.Тарасов
12:14 МВФ – рабочий механизм внешнего управления Украиной, - С.Князев
12:09 Войны за влияние на развалинах Сирии, - К.Хайек, А.Ажури
11:55 Экс-таджбасмач-демократ профессор Сатторзода: "В Таджикистане интеллигенция начала борьбу за..."
11:45 Почему я уехал из Казахстана на Дальний Восток с тремя детьми?
11:43 Пока Эрдоган любезничал с президентом России, Турция объявила Идлиб своим
11:36 Спиралька в небеса. В Ташкенте будет построен 41-этажный бизнес-комплекс стоимостью $90 млн (фото)
11:29 Таджикистан. Вопросы и ответы о преступной сущности М.Кабири, - Д.Муллоев
10:57 Крах цивилизации. Чтобы весь мир целовал ботинки неграм? И менял пол? - Альберт Нарышкин
10:45 Узбекский Кушкупир. "Резали волосы и пытались изнасиловать палкой". Бабий самосуд
10:08 Укрпевун Вакарчук сбежал из УкрРады. Бросил мандат в океан Эльзе
|Из-за новых случаев заражения в Пекине отменили возобновление занятий в школах
21:02 12.06.2020
Власти Пекина отменили запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся 1-3 классов из-за выявления в городе новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил комитет по делам образования китайской столицы.
"В связи с изменением ситуации в области профилактики и борьбы с эпидемией в Пекине, в частности выявление 11 и 12 июня новых случаев заражения, […> было принято решение отменить запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся с 1 по 3 класс", - говорится в заявлении ведомства.
На фоне улучшения эпидемической ситуации 6 июня власти Пекина понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). С 6 июня студентам последних курсов было разрешено вернуться в кампусы пекинских вузов, 8 июня открылись дошкольные учреждения, приступили к занятиям в школах учащиеся 4-5 классов. Ученики выпускных - 9 и 12 - классов в Пекине вернулись к занятиям в школах в конце апреля. Школьники 6-8 классов, а также 10-11 классов вернулись за парты 1 июня.
Во вторник официальный представитель комитета по вопросам образования Пекина Ли И сообщила о том, что более 520 тыс. учащихся с 1 по 3 класс с 15 июня должны были вернуться к занятиям в школах. Однако в четверг впервые за почти два месяца в городе зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, в пятницу были выявлены еще два инфицированных.