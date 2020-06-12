У жены укр-преза Зеленской нашли ковид. На ВИЧ не проверяли?

21:08 12.06.2020

Жена Владимира Зеленского заявила о своем положительном результате теста на коронавирус



Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. "Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала она на своей странице в Facebook.

Супруга президента уточнила, что "чувствует себя хорошо" и находится на амбулаторном лечении, при этом она "изолирована от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности". Сам Владимир Зеленский и его дети тоже прошли тест, у них не обнаружено признаков заболевания.

Украинские медики за сутки выявили 683 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее зафиксировали самый большой суточный показатель за все время - 689. Такие данные привел министр здравоохранения Украины Максим Степанов, которого цитирует ТАСС. За все время пандемии, по его словам, количество больных на Украине составило 29 753 человек, среди которых 13 464 человек выздоровели и 870 умерли.

Министр назвал озвученную статику "очень печальной" и отметил, что за последние одиннадцать дней резко возросло число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Степанов также призвал граждан не воспринимать предпринятые властью меры по смягчению карантина в стране как его полную отмену и соблюдать меры предосторожности.

Первый случай коронавируса на Украине был обнаружен 3 марта в Черновицкой области, неделю спустя в стране был введен карантин. С 22 мая по 22 июня по решению правительства на Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. В рамках ослабления карантина уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.