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В порту Тулона горит французская атомная субмарина S606 Perle. Синим пламенем...
21:39 12.06.2020

Атомная подлодка загорелась во Франции

Пожар произошел на французской атомной подводной лодке на военно-морской базе в городе Тулон. Об этом сообщает газета Var-matin на своей странице в Twitter.

Загорелась подлодка типа "Рюби", носящая название Perle (в переводе с французского - "Жемчужина"). На видео, опубликованном изданием, виден дым, поднимающийся над портом.
Пожар начался около 10:35 в передней части субмарины, передает Franceinfo. Пожарные службы были вызваны около полудня. Все находившиеся на борту люди были эвакуированы, никто не пострадал.

По данным местных властей, угрозы ядерного заражения нет, поскольку на борту подлодки нет ядерного топлива. Сообщается, что оно, как и боевое оружие, было извлечено на время пребывания Perle в порту - она сейчас проходит техобслуживание.

Субмарина Perle имеет бортовой номер S606. В составе французского флота она находится с 1993 года.


Источник - лента
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