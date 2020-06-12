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УДОд-изменник. Экс-замрука администрации Казпреза (НАНа) Майлыбаев досрочно вышел на свободу
22:26 12.06.2020

Азаттыку удалось связаться с Асаубаем Майлыбаевым, отцом бывшего высокопоставленного чиновника. Он сообщил, что самочувствие освободившегося сына нормальное

Казис ТОГУЗБАЕВ, 10 июня

Бывший заместитель руководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев, которого в 2017 году приговорили к пятилетнему тюремному сроку по делу "о госсекретах", досрочно вышел на свободу. Он освободился 30 мая, но известно об этом стало только сейчас.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении 45-летнего Майлыбаева суд № 2 (по уголовным делам) Байконырского района города Нур-Султана удовлетворил 14 мая. Постановление суда не было обжаловано и оно вступило в законную силу 30 мая, сообщили в суде.
В коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султана сказали, что к ним судебное постановление по Майлыбаеву не поступало.
В столичном департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Азаттыку сообщили, что Баглан Майлыбаев был освобожден из следственного изолятора Нур-Султана 30 мая и был "направлен в город Нур-Султан". Освобождение Майлыбаева состоялось до истечения срока, назначенного ему приговором. Ему оставалось отбыть один год четыре месяца и 21 день, уточнили в ДУИС.
Азаттыку удалось связаться с Асаубаем Майлыбаевым, отцом бывшего высокопоставленного чиновника. Он сообщил, что самочувствие освободившегося сына нормальное.
Баглана Майлыбаева освободили от должности заместителя главы администрации президента 12 января 2017 года. Спустя несколько дней комитет национальной безопасности сообщил о задержании Майлыбаева по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов".
Майлыбаев в администрации президента с 2011 года курировал идеологический сектор и вопросы внутренней политики. Его судили в закрытом режиме и приговорили к пяти годам колонии с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Приговор по делу в июне 2017 года был оглашен в Есильском районном суде № 2 Астаны. Материалы дела закрыты, в чьих интересах действовал Майлыбаев, когда он, как утверждало обвинение, собирал и разглашал государственные секреты, общественности не сообщили.
Задержанный по этому же делу другой высокопоставленный чиновник президентской администрации Николай Галихин получил условный срок.
В марте прошлого года Есильский районный суд столицы отказал Баглану Майлыбаеву в переводе из колонии общего режима в колонию-поселение.
Освобождение Майлыбаева произошло незаметно. В пресс-службе суда города Нур-Султана отказались сообщить Азаттыку подробности об освобождении Майлыбаева без предоставления письменного запроса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.azattyq.org,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591989960
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