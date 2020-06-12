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12 причин заниматься сексом каждый день, - Венелина Маринова
00:00 13.06.2020

Есть ряд заболеваний, которые можно вылечить, просто регулярно занимаясь сексом, заявляют ученые. Исследователи Пенсильванского университета обнаружили, что пары, занимающиеся сексом два раза в неделю, имеют более высокий уровень специфических антител.

Факти (Болгария): 12 причин заниматься сексом каждый день

Секс продлевает жизнь

Венелина Маринова

Чувствуете себя подавленным и уставшим? Страдаете от бессонницы или от высокого давления? Оказывается, есть ряд заболеваний, которые можно вылечить, просто регулярно занимаясь сексом.

1. Уменьшить стресс

Если у вас был долгий рабочий день или вы просто чувствуете, что переутомились, секс поможет вам расслабиться и снизить уровень стресса. Во время секса организм вырабатывает дофамин, эндорфин и окситоцин - сочетание этих трех гормонов помогает уменьшить стресс. Кроме того, дофамин, окситоцин и эндорфины являются биохимической основой счастья.

2. Приятная физическая нагрузка

Услышав слово "тренировка", многие из нас впадают в ужас. Во время занятий любовью в наших организмах происходят физиологические изменения - такие же, как если бы мы делали упражнения. Частота дыхания повышается, и это сжигает калории. Если вы будете заниматься сексом три раза в неделю, за год сможете сжечь примерно 7500 калорий. Это все равно что пробежать дистанцию 120 километров.

3. Помощь иммунной системе

Исследователи Пенсильванского университета обнаружили, что пары, занимающиеся сексом два раза в неделю, имеют более высокий уровень специфических антител. Во время занятий сексом высвобождаются антигены, такие как иммуноглобулин А. Было доказано, что они защищают от простуды и гриппа.

4. Половой контакт снижает кровяное давление

Даже короткий половой акт может значительно улучшить ваше кровяное давление. Исследование, проведенное шотландскими учеными, показало, что секс снижает диастолическое артериальное давление.

5. Сохраняет здоровье сердца

При сжигании калорий улучшается сердечно-сосудистая деятельность. Исследователи Университета Новая Англия заметили, что мужчины, регулярно занимающиеся сексом, на 45% реже страдают от болезней сердца.

6. Облегчает боль

Если у вас болит голова или вы страдаете мигренью, секс поможет вам справиться с болью лучше обезболивающих медикаментов. Д-р Джордж Эрлих установил, что регулярно занимающиеся сексом люди чаще испытывают меньшую боль, чем их коллеги, не ведущие половую жизнь.

7. Помогает отрегулировать менструальный цикл

Если у вас нерегулярный цикл, это может быть связано с высоким уровнем стресса. Секс снижает уровень кортизола (гормона стресса) и таким образом влияет на менструацию.

8. Укрепляет мышцы таза

Женщины с развитыми мышцами тазового дна более чувствительны во время секса и испытывают более яркие оргазмы. Сексуальные упражнения также будут полезны для людей с эректильной дисфункцией и недержанием мочи.

9. Половой акт снижает риск возникновения рака

Те, кто живет активной половой жизнью, реже заболевают раком. Австралийское исследование показало, что мужчины, которые эякулируют по крайней мере 21 раз в месяц, гораздо реже болеют раком предстательной железы.

10. Секс улучшает сон

Как и физические упражнения, секс увеличивает частоту сердечных сокращений, что приводит к расслаблению. После оргазма высвобождается гормон пролактин. Он отвечает за чувство спокойствия и сонливость после секса.

11. Благодаря сексу вы выглядите на 10 лет моложе

Люди, занимающиеся сексом 3 раза в неделю, выглядят на 10 лет моложе своего реального возраста.

12. Секс продлевает жизнь

Благодаря сексу мы добавляем годы к своей жизни. Мужчины, регулярно занимающиеся сексом, живут в два раз дольше тех, кто решает сразу завалиться спать.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591995600
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