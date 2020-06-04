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"Мирно" потрясти Кремль не удалось. За что арестован рос-политолог Платошкин
00:06 13.06.2020

Стали известны подробности задержания оппозиционера Николая Платошкина

Супруга и соратники известного общественного деятеля возмущены действиями силовиков и ждут решения у Басманного суда

04.06.2020 был задержан политолог Николай Платошкин, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета и блогера.

В данный момент жена и друзья ждут решения Басманного суда относительно дальнейшей меры пресечения политика.

Платошкин и его сторонники планировали 6 июня провести разрешенные акции и одиночные пикеты по всей стране. Они касались всего того, что последнее время происходит в России. "Все акции планировались только в соответствии с действующим законодательством, - рассказала "МК" супруга Платошкина Анжелика. - Там, где нам отказали в разрешении, например, в Москве - ничего бы и не было. Муж ни в коем случае не выступал за то, чтобы людей забирали в автозаки. Да, он хотел изменить существующий порядок вещей, выдвигал в том числе и политические требования, но только законным образом через участие в выборах".

Тем не менее, теперь Николая Платошкина подозревают в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Платошкин - не Навальный и не скончавшейся недавно бунтарь Эдуард Лимонов. Он точно не пламенный революционер. Неужели в созданном им движении "За новый социализм", лидером которого он является, власти усмотрели реальную угрозу?

"Это задержание и последующий обыск в нашей квартире был как гром среди ясного неба, - признается Анжелика. - Муж искренне болеет за страну, за то, что люди здесь находятся в таком бедственном положении. И то, что он стал политиком, оппозиционном к действующему режиму - это, скорее, крик души, от отчаяния и невозможности что-то изменить".

- Вы присутствовали при обыске?

- Я отъехала, меня не было в квартире. Стала ему звонить, но он не отвечал. Что очень странно, так как при любых обстоятельствах он всегда оставался на связи. Все оперативные мероприятия прошли без меня. К нам домой пустили только адвоката. Забрали ноутбук, два компьютера, камеру, какие-то денежные средства..."

"Мы точно не знаем, какую меру пресечения попросит избрать следователь. Не исключаем, что и заключение под стражу. Николай Николаевич - доктор наук, преподаватель, у него беспорочный стаж государственной службы. Я как депутат Московской Городской Думы готов дать за него личное поручительство, чтобы только его оставили на свободе, но, признаюсь честно, прогноз неблагоприятный", - говорит Сергей Савостьянов, также находящийся у Басманного суда. "Такие меры, как сейчас, обычно применяют к людям, которые злостно противостоят следствию, не являются на допросы, всячески уклоняются. Платошкин никакие повестки не получал, до сегодняшнего дня он и представить себе не мог, что его в чем-то подозревают".

Алексей Гаврилко, соратник Платошкина по партии.

- Сейчас мы выясняем, кто именно подписал ордер на задержание. Пока известно только, что ему действительно вменяют организацию массовых беспорядков и подготовку к ним.

- Подождите, но я что-то не помню, чтобы последнее время в России были хотя бы малейшие признаки массовых беспорядков...

- Мы тоже в этом пытаемся разобраться. Тем более, что Платошкин известен своей мирной позицией, он всегда был на стороне только разрешенных митингов. Вроде бы его подозревают в попытке подготовки таких акций...

- Платошкин ждал чего-то подобного?

- Нет. Мы, его соратники, друзья, просто возмущены случившемся. Но он действительно становился популярным политиком и общественным деятелем, имеющим определенный авторитет. Последнее пополнение наших рядов в Москве порядка 5 тысяч. По России больше 80 тысяч поддерживали его партию. Мы готовы были идти на выборы и добиваться законной смены власти цивилизованным, мирным путем...

Екатерина Сажнева

Источник - МК
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