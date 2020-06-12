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Свиснуто Кумисно. Главарь департамента по делам культуры и искусства Елбасии подозревается "в хищении в особо крупных размерах"
00:14 13.06.2020

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today

Глава департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК подозревается в хищении в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии Казахстанского контента", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.
В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.

______________________

Прим. ЦентрАзии
Главой указанного департамента является Кумис Карсакбаевна СЕИТОВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kazakhstan Today
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591996440
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