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|Свиснуто Кумисно. Главарь департамента по делам культуры и искусства Елбасии подозревается "в хищении в особо крупных размерах"
00:14 13.06.2020
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии
Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today
Глава департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК подозревается в хищении в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии Казахстанского контента", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.
В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
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Прим. ЦентрАзии
Главой указанного департамента является Кумис Карсакбаевна СЕИТОВА