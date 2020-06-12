Повторят судьбу СССР: США предсказали развал и гражданскую войну

00:22 13.06.2020

Дональд Трамп рискует стать последним президентом Америки или это очередная "страшилка"?



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Станислав Бышок



США ждет судьба Советского Союза. С таким заявлением выступил обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре.



По его словам, к этому приведет "самоубийственная" политика главы государства, которая ввергает США в атмосферу гражданской войны.



Обозреватель убежден, что сейчас страна переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия COVID-19 стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Кроме того, она повлекла за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5 процента.



Наконец, по мнению Бавре, смерть Джорджа Флойда спровоцировала расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие бунты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.



Обозреватель считает, что популизм Дональда Трампа с его намерениями прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и дать армии право восстанавливать порядок в стране, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает страну в хаос. По его мнению, действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию президент уничтожает сложившуюся систему сдерживания и противовесов. При этом такая политика Трампа не лишает его шансов на переизбрание в этом году.



Бавре убежден, что все это ставит США на порог хаоса.



До этого Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. В частности, он обещал работать над экономическим благополучием меньшинств, заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам, сделать полицию более соответствующей профессиональным стандартам и не лишать ее финансирования.



Впрочем, сейчас мало кто может предсказать, удастся ли Трампу исправить ситуацию, во всяком случае, до выборов, которые должны состояться уже в ноябре.



Ранее соперник Трампа - кандидат от демпартии Джо Байден пригрозил, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.



Возможно ли такое в США? Впрочем, многое из того, что происходит сейчас, несколько лет назад посчитали бы невозможным… Неужели, Штаты могут повторить путь СССР?



- Пока предпосылок нет, - уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.



- Не стоит все-таки недооценивать стойкость американской политической системы. Она выдержала беспорядки 60-х - выдержит и сейчас. Однако, безусловно, мы наблюдаем серьезнейший кризис - не столько политический, сколько идеологический. И если США не выберутся из этого кризиса, если не найдут решения - то тогда конфликт может усугубиться.



"СП": - Насколько вообще адекватно сравнение США с СССР?



- Есть одинаковые черты, есть и отличия. Оба государства пытались создать наднациональное общество. Гражданское общество. Еще недавно казалось, что у США это получилось. Однако Америка продолжает быть разделенной по цвету кожи, и это разделение, помноженное на социальные проблемы, является причиной внутренних конфликтов.



"СП": - Можно ли в происходящем винить Трампа, как это делает Бавре?



- Нет, Трампа винить нельзя. Наоборот - американский президент, в отличие от своих предшественников, хотя бы пытается решить проблемы американского общества. Да, его методы спорны и противоречивы - но он хотя бы пытается. Другие президенты просто закрывали глаза на эпидемию политкорректности, толерантности и позитивной дискриминации черных.



"СП": - Может ли Трамп вывести страну из хаоса? Или это предстоит делать уже другому президенту?



- А выбора нет. Байден точно не сможет вывести - Демократическая партия во всем потакает лидерам черного сообщества, позволяет им сохранять позитивную дискриминацию ради их голосов. Поэтому для Америки было бы лучше, если бы избиратели позволили президенту выполнить свои обязанности и навести порядок в стране.



- Журналист в своем праве рассуждать через параллели и выводить из параллелей далеко идущие выводы, - считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Собственно, идея грядущего распада США и/или обесценивания доллара остается достаточно популярной в разных странах в течение десятилетий. Но воз, в общем и целом, и ныне там. Что, наверное, не так уж и плохо в глобальном масштабе.



Государств на современной политической карте мира - около двухсот. Одни большие, другие маленькие. В каждом случались годы и даже эпохи экономических и общественно-политических кризисов. При этом распадаются страны, как правило, довольно редко.



Может ли распасться такая большая и сложносочиненная страна, как США? Теоретически, конечно, да. Другой вопрос, что неясно, по какому основанию это могло бы произойти. СССР, например, был основан на институализированной этничности ряда народов, которые в составе единого государства имели "свои" республики. В известный момент республики преобразовались в национальные государства, а СССР распался не по экономическим, а по ровно тем этнополитическим границам, которые были начерчены в предыдущие декады. Деление же Америки на отдельные штаты не имеет этнической или расовой составляющей. Малые города и сельская местность больше ориентированы на Трампа и консерваторов, мегаполисы, как, кстати, и везде в мире, - на либералов. То есть в США линия условного противостояния проходит скорее не между штатами, а между, очень условно, городом и деревней. Как в таких случаях распадаться?



"СП": - Журналист отмечает, что сейчас страна переживает четыре кризиса одновременно. Так ли это? По его словам, "самоубийственная" политика главы государства ввергает США в атмосферу гражданской войны. Действительно ли в происходящем в США виноват Трамп?



- Глава государства всегда несет ответственность за происходящее в стране - даже в случае с такой "непрезидентской" стране, как США, где отдельные штаты обладают огромными полномочиями в рамках традиционной системы сдержек и противовесов. Другое дело, что меру ответственности Трампа за текущее положение дел будут решать не журналисты или эксперты, избиратели осенью. Так работают демократии.



"СП": - А как бы вы оценили меры, предлагаемые Трампом?



- Предлагаемые Трампом меры не носят революционного характера и в этом смысле не являются уступкой протестующим. Собственно, обо всем этом будущий президент говорил еще во время своих предвыборных выступлений в 2016 году - сейчас он лишь повторяет свои основные тезисы. Предложения Трампа, с одной стороны, полностью удовлетворяют его ядерный электорат, но также вполне приемлемы для такой достаточно большой категории избирателей (до 30%), как независимые.



"СП": - Давайте чисто гипотетически, вон в Сиэтле уже народную республику провозглашают… Будет ли распад США относительно бескровным, как распад СССР? Или все же гражданская война?



- Гипотетически распасться может любая страна, поскольку всякое государство, даже тысячу раз моноэтническое, состоит из людей, а люди делимы по огромному количеству категорий - достаток, образование, политические симпатии, отношение к религии, футбольное пристрастия, пол, возраст, цвет штанов и пр. Другой вопрос, что пока идущая в США волна протестов, хоть и достаточно разрушительна, но относительно бескровна - убито по всей 330-миллионной стране порядка полутора десятков человек. Для "гражданской войны", прямо скажем, маловато.



"СП": - Байден предрекает военный переворот, если Трамп проиграет выборы и не признает этого? А такое вообще возможно, чтобы в США оспаривались итоги выборов? Это ведь не Украина какая…



- Для непризнания итогов выборов нужна не только воля персонально Трампа, но и достаточное количество случаев предполагаемых нарушений, а также общая позиция республиканской партии. В любом случае при наличии оснований решать вопрос о признании выборов (не) состоявшимися будут судебные органы, а не военные или Трамп. Вместе с тем нынешний президент, как, кстати, и его оппонент, могут в рамках предвыборной риторики намекать на то, что выборы-то они могут и не признать. Но намеки, как говорится, к делу не пришьешь. А блеф - дело легитимное, что в картах, что в политике.