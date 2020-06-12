Шебойган. Самый большой флаг США ( 21 на 42 метра) разорвало пополам ударом молнии

03:11 13.06.2020

Самый большой флаг США разорвался на две части от удара молнии



Самый большой национальный флаг США в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии. Об этом сообщил портал Heavy, передает Kazakhstan Today. Сильные грозы обрушились в последние дни сразу на несколько американских штатов. Они оставили 30 тыс. домов без электричества. Пострадал и самый большой свободно развевающийся флаг страны, пишут "Известия". Флаг Acuity Insurance размером 21 на 42,6 метра, весом 154 килограмма. Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.